Bulega Tercepat pada Hari Kedua Tes MotoGP 850cc di Jerez

Cuaca lebih baik menyambut tim penguji Ducati, KTM, dan Aprilia pada hari terakhir sesi uji coba privat MotoGP 850cc pekan ini di Jerez.

Juara dunia WorldSBK yang baru dinobatkan, dan calon pembalap VR46 Ducati untuk musim 2027, Nicolo Bulega, mencatatkan waktu tercepat dengan putaran 1 menit 39,253 detik, menurut GPone.com.

Sebagai perbandingan rekor lap balapan MotoGP di Jerez dengan motor 1000cc dan ban Michelin adalah 1 menit 37,349 detik yang dicatatkan oleh Alex Marquez pada tahun 2025, sementara rekor pole dipegang Fabio Quartararo dengan waktu 1 menit 35,610 detik pada tahun yang sama.

Pembalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori, mencatatkan waktu tiga persepuluh detik lebih lambat saat mengendarai versi masa depan RS-GP, sementara pembalap tes KTM, Pol Espargaro - yang tercepat dalam kondisi lintasan basah pada hari Rabu - terpaut 0,8 detik dari catatan waktu Bulega.

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Michele Pirro juga hadir, namun ia fokus pada pengembangan motor Superbike Ducati.

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Iker Lecuona, peraih posisi kedua dalam kejuaraan WorldSBK yang baru saja kembali ke MotoGP sebagai pembalap pengganti di tim Gresini, tidak turun ke lintasan pada hari terakhir.

Tes resmi pertama MotoGP dengan ban Pirelli, yang terbuka bagi seluruh pembalap yang akan berlaga di musim 2027, akan digelar setelah seri penutup musim di Valencia, yakni pada tanggal 1 Desember.