MotoGP Qatar 2026: Bezzecchi Kalahkan Marquez untuk Pole, Martin P11
Hasil kualifikasi lengkap untuk MotoGP Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, putaran 20 dari 22.
Marco Bezzecchi mengungguli Marc Marquez untuk meraih pole pada kualifikasi MotoGP Qatar 2026 dengan mencatatkan rekor putaran baru di Lusail.
Marquez, yang memimpin klasemen, jadi pembalap pertama yang memecahkan rekor lap milik Fabio Di Giannantonio pada Practice hari Jumat, sebelum Bezzecchi membalasnya dengan laptime 1 menit 50,028 detik pada upaya terakhirnya, dengan Diggia melengkapi barisan depan.
Raul Fernandez menempati posisi keempat pada comebacknya untuk Trackhouse Aprilia, di belakangnya ada Francesco Bagnaia yang melanjutkan performa kuatnya di Lusail dengan melengkapi posisi lima besar, dan rekan satu tim Fernandez, Ai Ogura, melengkapi enam besar.
Rekan setim Bezzecchi di Aprilia sekaligus rival terdekat Marquez dalam perebutan gelar juara, Jorge Martin, hanya mampu menempati posisi kesebelas. Ia sempat melambaikan tangan sebagai bentuk kekesalan karena merasa pergerakannya terhambat oleh pembalap KTM, Pedro Acosta.
Acosta berhasil mempertahankan rekornya - selalu mengungguli rekan setimnya di MotoGP dalam sesi kualifikasi - dengan melangkah ke Q2 setelah finis di belakang Iker Lecuona pada Kualifikasi 1, lalu akhirnya menempati posisi kedelapan di grid start.
Pembalap pengganti HRC, Jake Dixon, akan memulai balapan MotoGP pertamanya sejak 2021 dari posisi ke-17, mengungguli pembalap Tech3 KTM, Maverick Vinales, dalam sesi kualifikasi.
Sprint Race 11 lap di Lusail akan dimulai pukul 7 waktu lokal, atau jam 11 malam Waktu Indonesia Barat.
MotoGP Qatar 2026 - Lusail - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'50.028s
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.266s
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.299s
|4
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.429s
|5
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.564s
|6
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.568s
|7
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.707s
|8
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.844s
|9
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.862s
|10
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.973s
|11
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.036s
|12
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.876s
|Qualifying 1:
|13
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|1'51.271s
|14
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'51.350s
|15
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|1'51.387s
|16
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|1'51.504s
|17
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'51.621s
|18
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'51.991s
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Lusail:
- Best lap: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 50.028s (2026)
- Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 52.561s (2025)
Free Practice 2
Marco Bezzecchi dan Aprilia kembali menempati posisi teratas dalam catatan waktu selama sesi latihan terakhir untuk MotoGP Qatar 2026 di Lusail.
Sesi tersebut menunjukkan perbedaan dalam pemilihan ban; para pembalap terdepan dari Ducati, KTM, dan Honda mengawali sesi dengan ban belakang Soft, sedangkan para pembalap Aprilia memakai Medium.
Marc Marquez mencatatkan waktu tercepat sepanjang sebagian besar sesi dengan menggunakan ban lunak, sebelum beralih ke ban medium.
Aprilia mengambil langkah sebaliknya; Marco Bezzecchi sempat turun ke posisi keenam saat menggunakan ban medium, namun kemudian memasang ban belakang lunak dan melesat ke posisi teratas.
Pembalap Trackhouse, Raul Fernandez dan Ai Ogura, kemudian menempati posisi kedua dan ketiga, sementara rival terdekat Marquez dalam perebutan gelar, Jorge Martin, melengkapi dominasi RS-GP di posisi empat besar dengan menggunakan ban lunak.
MotoGP Qatar 2026 - Lusail - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'51.571s
|2
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.113s
|3
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.321s
|4
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.412s
|5
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.427s
|6
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.464s
|7
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.642s
|8
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.651s
|9
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.664s
|10
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.766s
|11
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.915s
|12
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.939s
|13
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.009s
|14
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+1.299s
|15
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.404s
|16
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.797s
|17
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.825s
|18
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+2.264s
* Rookie
'Match Point' untuk Marc Marquez
Marc Marquez memiliki kesempatan pertamanya untuk mengunci gelar juara MotoGP 2026 akhir pekan ini di Qatar.
Bintang tim pabrikan Ducati itu harus mengungguli Jorge Martin dengan selisih 30 poin dan Marco Bezzecchi dengan selisih delapan poin - atau tujuh jika ia memenangkan balapan utama - untuk meraih gelar juara dunia kesepuluhnya, sebelum seri penutup musim di Portimao dan Valencia digelar.
Mengingat kemenangan Grand Prix bernilai 25 poin, Marquez harus mengungguli Martin dengan selisih setidaknya lima poin dalam Sprint hari ini agar bisa membuka peluang mengamankan gelar juara pada hari Minggu. Jika tidak, pertarungan perebutan gelar juara akan berlanjut hingga ke Portimao.
Yamaha absen
Yamaha tidak akan berpartisipasi dalam ajang MotoGP Qatar akhir pekan ini karena adanya ‘pembatasan perjalanan yang berlaku di seluruh perusahaan’.
Keputusan ini berarti Fabio Quartararo dan rekan setimnya di tim pabrikan Monster, Alex Rins, serta pembalap Pramac, Jack Miller dan Augusto Fernandez (yang menggantikan Toprak Razgatlioglu yang sedang cedera), semuanya akan absen pada putaran ke-20 musim ini.
Sebuah pernyataan yang dirilis pada Minggu malam lalu di Sepang menyebutkan bahwa keputusan tersebut ‘mencerminkan penilaian Yamaha terhadap informasi yang tersedia saat ini dan tidak bergantung pada langkah-langkah yang diterapkan oleh MotoGP Group maupun penyelenggara acara.’
Yamaha menambahkan bahwa mereka ‘tetap berkomitmen penuh terhadap MotoGP dan menantikan untuk kembali berkompetisi di Grand Prix Portugal.’