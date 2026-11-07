MotoGP Qatar 2026: Bezzecchi Kalahkan Marquez untuk Pole, Martin P11

Hasil kualifikasi lengkap untuk MotoGP Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, putaran 20 dari 22.

All of Saturday's MotoGP results from Qatar
All of Saturday's MotoGP results from Qatar
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi mengungguli Marc Marquez untuk meraih pole pada kualifikasi MotoGP Qatar 2026 dengan mencatatkan rekor putaran baru di Lusail.

Marquez, yang memimpin klasemen, jadi pembalap pertama yang memecahkan rekor lap milik Fabio Di Giannantonio pada Practice hari Jumat, sebelum Bezzecchi membalasnya dengan laptime 1 menit 50,028 detik pada upaya terakhirnya, dengan Diggia melengkapi barisan depan.

Raul Fernandez menempati posisi keempat pada comebacknya untuk Trackhouse Aprilia, di belakangnya ada Francesco Bagnaia yang melanjutkan performa kuatnya di Lusail dengan melengkapi posisi lima besar, dan rekan satu tim Fernandez, Ai Ogura, melengkapi enam besar.

Rekan setim Bezzecchi di Aprilia sekaligus rival terdekat Marquez dalam perebutan gelar juara, Jorge Martin, hanya mampu menempati posisi kesebelas. Ia sempat melambaikan tangan sebagai bentuk kekesalan karena merasa pergerakannya terhambat oleh pembalap KTM, Pedro Acosta.

Acosta berhasil mempertahankan rekornya - selalu mengungguli rekan setimnya di MotoGP dalam sesi kualifikasi - dengan melangkah ke Q2 setelah finis di belakang Iker Lecuona pada Kualifikasi 1, lalu akhirnya menempati posisi kedelapan di grid start.

Jake Dixon, 2026 Qatar MotoGP.
Jake Dixon, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Pembalap pengganti HRC, Jake Dixon, akan memulai balapan MotoGP pertamanya sejak 2021 dari posisi ke-17, mengungguli pembalap Tech3 KTM, Maverick Vinales, dalam sesi kualifikasi.

Sprint Race 11 lap di Lusail akan dimulai pukul 7 waktu lokal, atau jam 11 malam Waktu Indonesia Barat.

MotoGP Qatar 2026 - Lusail - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)1'50.028s
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.266s
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.299s
4Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.429s
5Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.564s
6Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.568s
7Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.707s
8Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.844s
9Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.862s
10Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.973s
11Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+1.036s
12Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.876s
 Qualifying 1:   
13Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)1'51.271s
14Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1'51.350s
15Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)1'51.387s
16Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*1'51.504s
17Jake DixonGBRHonda HRC Castrol (RC213V)1'51.621s
18Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'51.991s

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Lusail:

  • Best lap: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 50.028s (2026)
  • Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 52.561s (2025)

Free Practice 2

Marco Bezzecchi, 2026 Qatar MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi dan Aprilia kembali menempati posisi teratas dalam catatan waktu selama sesi latihan terakhir untuk MotoGP Qatar 2026 di Lusail.

Sesi tersebut menunjukkan perbedaan dalam pemilihan ban; para pembalap terdepan dari Ducati, KTM, dan Honda mengawali sesi dengan ban belakang Soft, sedangkan para pembalap Aprilia memakai Medium.

Marc Marquez mencatatkan waktu tercepat sepanjang sebagian besar sesi dengan menggunakan ban lunak, sebelum beralih ke ban medium.

Aprilia mengambil langkah sebaliknya; Marco Bezzecchi sempat turun ke posisi keenam saat menggunakan ban medium, namun kemudian memasang ban belakang lunak dan melesat ke posisi teratas.

Marc Marquez, 2026 Qatar MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Pembalap Trackhouse, Raul Fernandez dan Ai Ogura, kemudian menempati posisi kedua dan ketiga, sementara rival terdekat Marquez dalam perebutan gelar, Jorge Martin, melengkapi dominasi RS-GP di posisi empat besar dengan menggunakan ban lunak.

MotoGP Qatar 2026 - Lusail - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)1'51.571s
2Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.113s
3Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.321s
4Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.412s
5Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.427s
6Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.464s
7Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.642s
8Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.651s
9Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.664s
10Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.766s
11Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.915s
12Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.939s
13Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.009s
14Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.299s
15Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.404s
16Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.797s
17Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.825s
18Jake DixonGBRHonda HRC Castrol (RC213V)+2.264s

* Rookie

'Match Point' untuk Marc Marquez

MotoGP title chase after the Malaysian MotoGP.
MotoGP title chase after the Malaysian MotoGP.
© Peter McLaren

Marc Marquez memiliki kesempatan pertamanya untuk mengunci gelar juara MotoGP 2026 akhir pekan ini di Qatar.

Bintang tim pabrikan Ducati itu harus mengungguli Jorge Martin dengan selisih 30 poin dan Marco Bezzecchi dengan selisih delapan poin - atau tujuh jika ia memenangkan balapan utama - untuk meraih gelar juara dunia kesepuluhnya, sebelum seri penutup musim di Portimao dan Valencia digelar.

Mengingat kemenangan Grand Prix bernilai 25 poin, Marquez harus mengungguli Martin dengan selisih setidaknya lima poin dalam Sprint hari ini agar bisa membuka peluang mengamankan gelar juara pada hari Minggu. Jika tidak, pertarungan perebutan gelar juara akan berlanjut hingga ke Portimao.

Yamaha absen

Yamaha tidak akan berpartisipasi dalam ajang MotoGP Qatar akhir pekan ini karena adanya ‘pembatasan perjalanan yang berlaku di seluruh perusahaan’.

Keputusan ini berarti Fabio Quartararo dan rekan setimnya di tim pabrikan Monster, Alex Rins, serta pembalap Pramac, Jack Miller dan Augusto Fernandez (yang menggantikan Toprak Razgatlioglu yang sedang cedera), semuanya akan absen pada putaran ke-20 musim ini.

Fabio Quartararo, 2025 Qatar MotoGP.
Fabio Quartararo, 2025 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Sebuah pernyataan yang dirilis pada Minggu malam lalu di Sepang menyebutkan bahwa keputusan tersebut ‘mencerminkan penilaian Yamaha terhadap informasi yang tersedia saat ini dan tidak bergantung pada langkah-langkah yang diterapkan oleh MotoGP Group maupun penyelenggara acara.’

Yamaha menambahkan bahwa mereka ‘tetap berkomitmen penuh terhadap MotoGP dan menantikan untuk kembali berkompetisi di Grand Prix Portugal.’

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Pedro Acosta
Aprilia
Ducati
MotoGP
Losail International Circuit, Qatar, MotoGP night race
Qatar
MotoGP Qatar 2026: Bezzecchi Kalahkan Marquez untuk Pole, Martin P11
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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