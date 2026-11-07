MotoGP Qatar 2026: Bezzecchi Kalahkan Marquez untuk Pole, Martin P11

Marco Bezzecchi mengungguli Marc Marquez untuk meraih pole pada kualifikasi MotoGP Qatar 2026 dengan mencatatkan rekor putaran baru di Lusail.

Marquez, yang memimpin klasemen, jadi pembalap pertama yang memecahkan rekor lap milik Fabio Di Giannantonio pada Practice hari Jumat, sebelum Bezzecchi membalasnya dengan laptime 1 menit 50,028 detik pada upaya terakhirnya, dengan Diggia melengkapi barisan depan.

Raul Fernandez menempati posisi keempat pada comebacknya untuk Trackhouse Aprilia, di belakangnya ada Francesco Bagnaia yang melanjutkan performa kuatnya di Lusail dengan melengkapi posisi lima besar, dan rekan satu tim Fernandez, Ai Ogura, melengkapi enam besar.

Rekan setim Bezzecchi di Aprilia sekaligus rival terdekat Marquez dalam perebutan gelar juara, Jorge Martin, hanya mampu menempati posisi kesebelas. Ia sempat melambaikan tangan sebagai bentuk kekesalan karena merasa pergerakannya terhambat oleh pembalap KTM, Pedro Acosta.

Acosta berhasil mempertahankan rekornya - selalu mengungguli rekan setimnya di MotoGP dalam sesi kualifikasi - dengan melangkah ke Q2 setelah finis di belakang Iker Lecuona pada Kualifikasi 1, lalu akhirnya menempati posisi kedelapan di grid start.

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Jake Dixon, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

Pembalap pengganti HRC, Jake Dixon, akan memulai balapan MotoGP pertamanya sejak 2021 dari posisi ke-17, mengungguli pembalap Tech3 KTM, Maverick Vinales, dalam sesi kualifikasi.

Sprint Race 11 lap di Lusail akan dimulai pukul 7 waktu lokal, atau jam 11 malam Waktu Indonesia Barat.

MotoGP Qatar 2026 - Lusail - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'50.028s 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.266s 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.299s 4 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.429s 5 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.564s 6 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.568s 7 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.707s 8 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.844s 9 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.862s 10 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.973s 11 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.036s 12 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.876s Qualifying 1: 13 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 1'51.271s 14 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'51.350s 15 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 1'51.387s 16 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 1'51.504s 17 Jake Dixon GBR Honda HRC Castrol (RC213V) 1'51.621s 18 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'51.991s

* Rookie

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Rekor resmi MotoGP Lusail:

Best lap: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 50.028s (2026)

Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 50.028s (2026) Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 52.561s (2025)

Free Practice 2

Marco Bezzecchi, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

Marco Bezzecchi dan Aprilia kembali menempati posisi teratas dalam catatan waktu selama sesi latihan terakhir untuk MotoGP Qatar 2026 di Lusail.

Sesi tersebut menunjukkan perbedaan dalam pemilihan ban; para pembalap terdepan dari Ducati, KTM, dan Honda mengawali sesi dengan ban belakang Soft, sedangkan para pembalap Aprilia memakai Medium.

Marc Marquez mencatatkan waktu tercepat sepanjang sebagian besar sesi dengan menggunakan ban lunak, sebelum beralih ke ban medium.

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Aprilia mengambil langkah sebaliknya; Marco Bezzecchi sempat turun ke posisi keenam saat menggunakan ban medium, namun kemudian memasang ban belakang lunak dan melesat ke posisi teratas.

Marc Marquez, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

Pembalap Trackhouse, Raul Fernandez dan Ai Ogura, kemudian menempati posisi kedua dan ketiga, sementara rival terdekat Marquez dalam perebutan gelar, Jorge Martin, melengkapi dominasi RS-GP di posisi empat besar dengan menggunakan ban lunak.

MotoGP Qatar 2026 - Lusail - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'51.571s 2 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.113s 3 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.321s 4 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.412s 5 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.427s 6 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.464s 7 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.642s 8 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.651s 9 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.664s 10 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.766s 11 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.915s 12 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.939s 13 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.009s 14 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.299s 15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.404s 16 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.797s 17 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.825s 18 Jake Dixon GBR Honda HRC Castrol (RC213V) +2.264s

* Rookie

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'Match Point' untuk Marc Marquez

MotoGP title chase after the Malaysian MotoGP. © Peter McLaren

Marc Marquez memiliki kesempatan pertamanya untuk mengunci gelar juara MotoGP 2026 akhir pekan ini di Qatar.

Bintang tim pabrikan Ducati itu harus mengungguli Jorge Martin dengan selisih 30 poin dan Marco Bezzecchi dengan selisih delapan poin - atau tujuh jika ia memenangkan balapan utama - untuk meraih gelar juara dunia kesepuluhnya, sebelum seri penutup musim di Portimao dan Valencia digelar.

Mengingat kemenangan Grand Prix bernilai 25 poin, Marquez harus mengungguli Martin dengan selisih setidaknya lima poin dalam Sprint hari ini agar bisa membuka peluang mengamankan gelar juara pada hari Minggu. Jika tidak, pertarungan perebutan gelar juara akan berlanjut hingga ke Portimao.

Yamaha absen

Yamaha tidak akan berpartisipasi dalam ajang MotoGP Qatar akhir pekan ini karena adanya ‘pembatasan perjalanan yang berlaku di seluruh perusahaan’.

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Keputusan ini berarti Fabio Quartararo dan rekan setimnya di tim pabrikan Monster, Alex Rins, serta pembalap Pramac, Jack Miller dan Augusto Fernandez (yang menggantikan Toprak Razgatlioglu yang sedang cedera), semuanya akan absen pada putaran ke-20 musim ini.

Fabio Quartararo, 2025 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

Sebuah pernyataan yang dirilis pada Minggu malam lalu di Sepang menyebutkan bahwa keputusan tersebut ‘mencerminkan penilaian Yamaha terhadap informasi yang tersedia saat ini dan tidak bergantung pada langkah-langkah yang diterapkan oleh MotoGP Group maupun penyelenggara acara.’

Yamaha menambahkan bahwa mereka ‘tetap berkomitmen penuh terhadap MotoGP dan menantikan untuk kembali berkompetisi di Grand Prix Portugal.’