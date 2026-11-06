Bagnaia Merasa Jadi Pembalap Pabrikan Lagi di MotoGP Qatar

Francesco Bagnaia menyatakan bahwa ia “merasa seperti pembalap pabrikan lagi” setelah hari Jumat yang positif di MotoGP Qatar.

Pecco telah melalui masa sulit sejak jeda musim panas, dengan ketegangan yang kian meningkat antara dirinya dan Ducati dalam beberapa putaran terakhir seiring dengan perjuangannya yang terus berlanjut.

Setelah finis di posisi ke-13 yang jauh di Grand Prix Malaysia, Bagnaia berkomentar bahwa ada sesuatu yang “tidak lagi ada” pada motornya, yang membantunya meraih kemenangan di Jepang tahun 2025.

Belakangan, ia menyatakan bahwa komentar tersebut dilontarkan hanya agar media memiliki bahan untuk dibicarakan.

Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marc Marquez, Fabio Di'Giannantonio, Qatar MotoGP, 6 November… © Gold and Goose

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“Saya ingin menikmati melaju dengan cepat”

Bagnaia tampil sebagai pembalap yang jauh berbeda pada hari Jumat di Lusail, ia menempati posisi keempat secara keseluruhan dan menunjukkan performa yang kuat dalam hal kecepatan balap dengan motor Ducati-nya.

Pecco telah memperkirakan bahwa permukaan lintasan dengan grip lebih baik serta layout trek membantunya, namun ia tetap merasa senang melihat performanya kembali prima.

“Saya ingin menikmati saat melaju dengan cepat,” ujarnya kepada media, seperti dikutip oleh Motorsport.

“Berada di tim pabrikan dan harus menderita seperti yang saya alami pada grand prix terakhir sungguh berat.

“Di sini, saya merasa kembali menjadi pembalap pabrikan, dan saya ingin memanfaatkan seluruh potensi tersebut untuk berkontribusi bagi tim.”

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Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP © Gold and Goose

Tidak pernah merasa sebaik ini sejak Juni

Bagnaia menambahkan bahwa ini adalah perasaan terbaik yang ia rasakan saat mengendarai motor sejak Grand Prix Ceko, saat ia memenangkan sprint dan naik podium di balapan utama.

“Saya menikmati sesi berkendara hari ini,” ujarnya. “Saya sudah menduganya, baik karena tata letak lintasan, daya cengkeram, maupun kondisi aspalnya.

“Tadi pagi, saya tidak menyangka akan punya kesempatan untuk memacu motor secara maksimal, tetapi ternyata bisa karena sensasinya memang bagus.

“Sudah sejak Brno saya tidak merasakan hal seperti ini.”

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Dia menambahkan: “Saya masih belum merasa sepenuhnya seperti yang saya inginkan, tetapi sudah mendekati.

“Saya harap kami bisa terus seperti ini. Jauh lebih mudah untuk melangkah ke arah tertentu dengan cara ini karena Anda memiliki gambaran yang jelas di kepala dan tahu apa yang harus disampaikan kepada tim.

“Saat sedang kesulitan, Anda biasanya hanya mencoba berbagai hal. Hari ini, saya tahu persis apa yang sedang terjadi.”