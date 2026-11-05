Kenapa Yamaha Tidak Balapan di MotoGP Qatar 2026?
Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller termasuk di antara mereka yang absen pada MotoGP Qatar.
Yamaha tidak akan berpartisipasi dalam MotoGP Qatar akhir pekan ini karena adanya ‘pembatasan perjalanan yang berlaku di seluruh perusahaan’.
Keputusan tersebut berarti Fabio Quartararo dan rekan setimnya di tim pabrikan Monster, Alex Rins, serta pembalap Pramac, Jack Miller dan Augusto Fernandez - menggantikan Toprak Razgatlioglu yang tengah cedera - semuanya akan absen pada putaran ke-20 musim ini.
Sebuah pernyataan yang dirilis pada Minggu malam lalu di Sepang menyebutkan bahwa keputusan tersebut ‘mencerminkan penilaian Yamaha terhadap informasi yang tersedia saat ini dan tidak bergantung pada langkah-langkah yang diterapkan oleh MotoGP Group maupun penyelenggara acara.’
Yamaha menambahkan bahwa mereka ‘tetap berkomitmen penuh terhadap MotoGP dan menantikan untuk kembali berkompetisi di Grand Prix Portugal’.
Tanggapan MotoGP
Sebuah pernyataan dari pihak MotoGP Group diawali dengan ungkapan “kekecewaan” terhadap keputusan Yamaha.
Pernyataan tersebut melanjutkan: “Meskipun kami memahami bahwa tim tersebut terikat oleh kebijakan perusahaan yang lebih luas yang membatasi perjalanan ke Timur Tengah, kami tidak beranggapan bahwa keputusan ini mencerminkan jaminan menyeluruh yang telah diberikan kepada semua pemangku kepentingan kejuaraan.
“Setelah berkonsultasi dengan Negara Qatar, Sirkuit Internasional Lusail, penasihat keselamatan independen, serta melalui proses penilaian risiko yang terus dilakukan oleh pihak MotoGP sendiri, MotoGP belum menerima informasi apa pun yang mengharuskan adanya perubahan terhadap rencana yang telah ditetapkan untuk ajang tersebut.”
Apakah ada tim lain yang absen?
Pernyataan MotoGP menambahkan bahwa mereka menyambut baik 'konfirmasi dari peserta lain bahwa mereka akan berlaga di Qatar,' sembari memperingatkan adanya konsekuensi kontraktual - dan yang cukup kontroversial, konsekuensi dari sisi olahraga - akibat ketidakhadiran Yamaha.
Hingga hari Kamis, Yamaha menjadi satu-satunya pabrikan atau tim yang tidak berpartisipasi dalam Grand Prix Qatar karena situasi yang terjadi di Timur Tengah.
Meski demikian, tim Pramac Yamaha Moto2 - yang tengah bersaing memperebutkan gelar juara kelas menengah tahun ini bersama Izan Guevara - tetap akan hadir.
Daftar pembalap yang turun
Selain empat pembalap Yamaha, Alex Marquez dari Gresini dan Joan Mir dari HRC juga absen dari akhir pekan Qatar
Alex Marquez sedang dalam masa pemulihan pasca-operasi bahu awal pekan ini, sementara Mir kembali absen akibat gangguan penglihatan yang dipicu oleh kelelahan.
Posisi Marquez akan digantikan oleh Iker Lecuona, sedangkan posisi Mir akan diisi oleh Jake Dixon.
Sementara itu, Raul Fernandez yang mundur dari putaran Sepang karena cedera, ditambah Fermin Aldeguer dari Gresini - yang mengalami cedera tangan di Mandalika - dinyatakan fit untuk membalap setelah pemeriksaan medis hari Kamis.
Di sisi lain, pemeriksaan medis terhadap Jorge Martin akan ditunda ke hari Jumat, tempat sebelum latihan pertama digelar.
Berikut ini adalah line-up setiap tim untuk MotoGP Qatar:
Ducati
Ducati Lenovo: Marc Marquez, Francesco Bagnaia
VR46 Ducati: Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli
Gresini Ducati: Iker Lecuona, Fermin Aldeguer
Aprilia
Aprilia Racing: **Jorge Martin, Marco Bezzecchi,
Trackhouse Aprilia: Ai Ogura, Raul Fernandez
KTM
KTM Factory: Pedro Acosta, Brad Binder
Tech3 KTM: Enea Bastianini, Maverick Vinales
Honda
HRC Factory Team: Luca Marini, Jake Dixon
LCR Honda: Johann Zarco, Diogo Moreira
*Cetak miring: pembalap pengganti
**Jorge Martin harus menunggu pemeriksaan medis hari Jumat.
Peluang gelar Marc Marquez
Marc Marquez menghadapi kesempatan pertamanya untuk mengunci gelar juara MotoGP 2026 di Qatar pada hari Minggu.
Pembalap Ducati ini perlu mengungguli Martin dengan selisih 30 poin dan Marco Bezzecchi dengan selisih delapan poin - atau tujuh jika ia memenangi Grand Prix Qatar - untuk mengamankan gelar juara dunia sebelum MotoGP kembali ke Eropa untuk dua balapan terakhir di Portimao dan Valencia.
Marquez termasuk di antara para pembalap yang memilih untuk tiba di Qatar selambat mungkin akhir pekan ini, yang menyebabkan konferensi pers sebelum acara ditunda hingga pukul 8 malam waktu setempat.