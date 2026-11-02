MotoGP Tanggapi Aksi Yamaha Boikot GP Qatar, Peringatkan "Implikasi"

MotoGP telah mengeluarkan pernyataan terkait boikot Yamaha pada Grand Prix Qatar.

Fabio Quartararo, 2026 Indonesian MotoGP.
Fabio Quartararo, 2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

MotoGP mengungkapkan kekecewaan terhadap Yamaha dalam sebuah pernyataan terkait boikot yang dilakukan tim tersebut pada Grand Prix Qatar, seraya menegaskan bahwa akan ada “konsekuensi dari sisi olahraga”.

Ketegangan antara para pembalap MotoGP dan pihak penyelenggara kejuaraan mengenai balapan di Qatar pekan depan - di tengah ancaman eskalasi konflik di Timur Tengah - mencapai titik baru pada hari Minggu.

Menyusul surat yang disampaikan kepada MotoGP oleh para pembalap - yang ditandatangani oleh 19 orang di antaranya - untuk menegaskan kembali sikap mereka yang tidak ingin berlomba di Qatar, Yamaha telah mengambil langkah tegas dengan memboikot balapan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, Yamaha menyatakan bahwa mereka tidak mengubah kebijakan perjalanan perusahaan dan tidak akan mengirimkan tim MotoGP-nya ke Qatar. Belum sepenuhnya jelas apakah keputusan ini juga mencakup tim Pramac, meski kemungkinan besar demikian mengingat seluruh pembalap terikat kontrak dengan merek tersebut.

Fabio Quartararo, 2026 Malaysian MotoGP.
Fabio Quartararo, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

MotoGP tanggapi Yamaha

MotoGP kini telah menanggapi pernyataan Yamaha, sekaligus mengonfirmasi bahwa para peserta lainnya akan tetap berlaga di Qatar pekan depan.

“MotoGP merasa kecewa dengan keputusan Yamaha untuk tidak berpartisipasi dalam Grand Prix Qatar,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

“Meskipun kami memahami bahwa tim tersebut terikat oleh kebijakan perusahaan yang lebih luas yang membatasi perjalanan ke Timur Tengah, kami berpendapat bahwa keputusan ini tidak mencerminkan jaminan menyeluruh yang telah diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan kejuaraan.

“Setelah berkonsultasi dengan Negara Qatar, Sirkuit Internasional Lusail, penasihat keselamatan independen, serta melalui proses penilaian risiko yang terus dilakukan oleh pihak MotoGP sendiri, MotoGP belum menerima informasi apa pun yang mengharuskan adanya perubahan terhadap rencana yang telah ditetapkan untuk acara tersebut.”

2025 Qatar MotoGP
2025 Qatar MotoGP
© Gold and Goose

“Hari ini, kami telah menyampaikan posisi tersebut, beserta informasi terkini yang tersedia, kepada seluruh pabrikan dan tim. Kami menyambut baik konfirmasi dari pihak-pihak lain di lintasan bahwa mereka akan tetap berkompetisi di Qatar, dan kami berterima kasih atas komitmen tersebut.

“Selain implikasi kontraktual terkait keputusan Yamaha terhadap perjanjiannya dengan MotoGP dan IRTA, ketidakhadiran Yamaha juga membawa implikasi dari sisi olahraga. Konsekuensi apa pun yang muncul dalam aspek olahraga akan ditangani oleh FIM sesuai dengan regulasi Kejuaraan.”

MotoGP dikabarkan mengancam para pembalap dan tim dengan sanksi jika mereka absen di Qatar, termasuk larangan mengikuti balapan di Portugal dan Valencia. Namun, FIM belum memberikan pernyataan resmi terkait sanksi-sanksi tersebut.

Apa selanjutnya?

Keputusan Yamaha untuk memboikot MotoGP Qatar tidaklah mengejutkan, mengingat pada hari Kamis lalu Alex Rins menyatakan bahwa pabrikan asal Jepang tersebut belum memutuskan apakah mereka akan berlaga di Qatar atau tidak.

Pemerintah Jepang telah mengeluarkan imbauan perjalanan ke Qatar yang menyarankan agar warga tidak melakukan perjalanan ke sana, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak. 

Meskipun pihak MotoGP menegaskan bahwa semua pabrikan lain akan tetap berlaga di Qatar, sulit untuk membayangkan jika kebijakan perjalanan Honda nantinya tidak sejalan dengan kebijakan Yamaha.

Beberapa pembalap, termasuk Marc Marquez dan Pedro Acosta, juga telah menyatakan bahwa mereka akan tiba di Qatar selambat mungkin sebagai langkah pencegahan.

Tags:

Monster Energy Yamaha MotoGP
MotoGP Tanggapi Aksi Yamaha Boikot GP Qatar, Peringatkan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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