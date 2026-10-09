Quartararo Beruntung Lolos dari Cedera Horor ala Marc Marquez di Mandalika

Fabio Quartararo mengatakan dirinya "beruntung" terhindar dari cedera - seperti yang dialami Marc Marquez tahun lalu - setelah mengalami kecelakaan dan terpelanting saat sesi Practice MotoGP Indonesia.

Pembalap Yamaha tersebut tergelincir dari motornya di Tikungan 9 yang berkecepatan tinggi saat sesi Latihan pada Jumat sore.

Kecelakaan itu sendiri tidak tergolong serius, sebelum tubuhnya yang sedang meluncur menghantam gravel trap dan terpelanting akibat adanya gundukan kecil di tepi aspal.

Ini adalah keluhan yang berulang kali disampaikan para pembalap mengenai Mandalika, khususnya setelah juara dunia bertahan Marc Marquez melihat musim kemenangan gelarnya selesai lebih awal akibat kecelakaan yang menyebabkan cedera bahu saat ia terjatuh di gravel Mandalika.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Indonesian MotoGP © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Mereka harus melakukan sesuatu”

"Sisi kiri tubuh saya terasa agak nyeri," ujar Quartararo kepada media, termasuk Crash, pada hari Jumat. "Kecelakaan itu terjadi dalam kecepatan tinggi, tetapi dampaknya tidak terlalu parah.

"Bagian terburuknya adalah saat masuk ke area kerikil, namun untungnya tidak ada tulang yang patah; hanya masalah pada otot. Jadi, saya bisa kembali menunggangi motor. Tapi besok pagi, tubuh saya pasti akan terasa agak nyeri.

"Maksud saya, bagi saya, situasinya sama seperti tahun lalu dengan Marc.

“Menurut saya, seandainya tidak ada kerikil di sana atau jika penempatannya lebih baik, dia tidak akan mengalami kerugian apa pun.

“Hari ini saya beruntung karena kecelakaannya tidak terlalu parah, tetapi begitu Anda menghantam kerikil, situasinya jadi buruk. Jadi, mereka harus melakukan sesuatu di area ini.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Saat ditanya mengenai solusinya, pembalap Yamaha itu menjawab: "Menurut saya, posisinya harus dibuat setidaknya sejajar dengan permukaan aspal, karena menurut saya posisinya agak terlalu tinggi.

"Jadi, saat melintasinya, motor jadi sedikit terangkat ke udara. Itu berarti posisinya terlalu tinggi."

Marc Marquez, Fabio Quartararo, 2026 Indonesian MotoGP © Gold and Goose

Marquez mengatakan bahwa para pembalap "selalu mengeluh" soal gravel trap, tapi bukan tugas mereka untuk memeriksa apakah setiap tikungan sudah aman.

"Sejujurnya, saya sedang berjuang memperebutkan gelar juara dan saya tidak memeriksa bagaimana kondisi gravel-nya," ujarnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kami memang selalu mengeluh. Memang benar hal itu tidak baik bagi keselamatan pembalap, bahkan juga tidak baik bagi motor, karena mereka selalu berusaha menyesuaikan anggaran.

“Namun, cara terbaik untuk menghemat anggaran adalah dengan berupaya menyelamatkan pembalap dan motor dalam kecelakaan semacam ini.

“Kita tahu area itu sangat cepat, dan saat melaju ke area kerikil dengan kecepatan tinggi seperti itu, kerusakan pun tak terelakkan.

“Saya tidak melihat kecelakaan Fabio dengan jelas, tapi kalau memang ada gundukan... masalahnya, para pembalap tidak bisa memeriksa kondisi tikungan demi tikungan.

“Ada orang-orang yang bertugas menangani hal itu, jadi ya cobalah membalap saja tanpa memikirkan hal-hal semacam itu.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Tetap lolos ke Q2

Quartararo mampu kembali ke lintasan untuk menyelesaikan sesi latihan setelah kecelakaan yang dialaminya, dan finis di posisi ketujuh saat bendera finis dikibarkan, sekaligus mengamankan tempat di Q2.

"Sejujurnya, setelah mengalami kecelakaan seperti itu - saat harus kembali memacu motor dan melakukan dua kali time attack - itu bukanlah situasi ideal untuk kembali berkendara," ujarnya.

"Namun, sebenarnya saya merasa cukup nyaman. Karakteristik ban terasa jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu, terutama pada kompon Medium; tahun lalu butuh waktu lama untuk mencapai suhu optimal, [tetapi] tahun ini jauh lebih cepat."

"Lalu soal rasa berkendara dengan motor kami... oke, kami memang masih kekurangan grip dan kelincahan saat menikung. Namun, karena sirkuit ini tidak memiliki banyak trek lurus, hal itu sangat membantu kami."