MotoGP Indonesia 2026: Raul Fernandez Rengkuh Pole Pertamanya di Mandalika

Raul Fernandez meraih pole MotoGP pertamanya pada kualifikasi Grand Prix Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika.

Pembalap Trackhouse tersebut mencatatkan laptime 1 menit 28,852 detik - yang meski lebih lambat dari rekor lapnya hari Jumat - menempatkannya di pole dengan keunggulan 0,109 detik dari pembalap Aprilia Factory, Marco Bezzecchi. Sementara itu, Fabio di Giannantonio melengkapi baris depan untuk VR46 Ducati.

Dua protagonis gelar, Marc Marquez dan Jorge Martin, akan memulai balapan dari baris kedua. Marquez sengaja membuntuti Martin pada putaran terakhir, terus menempel ketat di belakang Aprilia #89 milik Martin saat ia coba melambat.

Ogura dan juara bertahan Mandalika, Aldeguer, berhasil melaju ke Kualifikasi 2 setelah memimpin sesi Kualifikasi 1. Ogura hanya memiliki satu motor tersisa akibat kecelakaan di Q1, sementara Aldeguer terjatuh di Q2.

Toprak Razgatlioglu kembali beraksi setelah mengalami dislokasi bahu pada sesi latihan terakhir dan berhasil mengamankan posisi ke-19 di grid start.

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MotoGP Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 1'28.852s 6/8 316k 2 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.109s 3/9 320k 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.196s 6/9 319k 4 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.266s 5/8 320k 5 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.300s 6/9 319k 6 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.380s 6/6 315k 7 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.427s 7/9 319k 8 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.534s 6/8 319k 9 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.556s 6/9 320k 10 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.934s 3/9 321k 11 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.938s 3/9 317k 12 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.985s 9/9 314k Qualifying 1: 13 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'29.834s 9/9 312k 14 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'29.879s 3/6 320k 15 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'30.037s 3/8 320k 16 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'30.248s 3/9 320k 17 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'30.357s 2/4 313k 18 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'30.504s 3/8 317k 19 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 1'30.532s 7/9 309k 20 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 1'30.703s 5/7 318k 21 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 1'30.725s 2/8 320k 22 Aleix Espargaro SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'31.067s 3/8 314k

* Rookie

Rekor resmi lap Mandalika:

Lap tercepat: Raul Fernandez, Aprilia, 1m 28.725s (Practice, 2026)

Raul Fernandez, Aprilia, 1m 28.725s (Practice, 2026) Lap balapan tercepat: Fermin Aldeguer, Ducati, 1m 30.499s (2025)

Free Practice 2

Marco Bezzecchi, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

Marco Bezzecchi menjaga Aprilia tetap unggul selama latihan terakhir MotoGP Indonesia 2026 yang sempat dihentikan di Mandalika.

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Sesi diberikan bendera merah setelah 10 menit karena insiden besar Toprak Razgatlioglu, yang dilaporkan mengalami dislokasi bahu kanannya. Bahunya berhasil dikembalikan ke tempatnya, dan dia langsung menuju Medical Centre.

Bezzecchi kemudian memuncaki sesi tersebut, mengungguli pemimpin hari Jumat Raul Fernandez, sementara Marc Marquez menempati posisi ketiga untuk Ducati. Fabio di Giannantonio dan pemimpin klasemen Jorge Martin melengkapi posisi lima besar yang diisi oleh pembalap Aprilia dan Ducati.

MotoGP Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'29.560s 2 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.174s 3 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.311s 4 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.359s 5 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.388s 6 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.504s 7 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.583s 8 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.751s 9 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.854s 10 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.868s 11 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.879s 12 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.938s 13 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.948s 14 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.122s 15 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.131s 16 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.133s 17 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.199s 18 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.393s 19 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.573s 20 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.608s 21 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.806s 22 Aleix Espargaro SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.820s

* Rookie

MotoGP title chase after Japanese GP: Points per race (top 8 riders). © Peter McLaren

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Pada putaran Motegi akhir pekan lalu, Marc Marquez meraih kemenangan ganda dan memangkas selisih poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin menjadi hanya dua poin.

Marco Bezzecchi finis di posisi ketiga di Jepang, tapi - sama seperti Pedro Acosta - ia terancam tertinggal jauh dari dua pembalap teratas dalam perebutan gelar juara.

Bezzecchi memenangkan Sprint GP Indonesia tahun lalu setelah memulai balapan dari pole, tapi kemudian terlibat insiden dengan Marquez pada Grand Prix, yang menyebabkan sang juara baru tersebut harus absen di sisa musim akibat cedera bahu.

Saat Fermin Aldeguer memenangi Grand Prix Indonesia untuk Gresini sebagai rookie tahun lalu, pembalap Ducati lainnya kesulitan memakai ban belakang dengan karkas yang lebih kaku. Contohnya Marc Marquez, yang finis keenam - setelah menjalani penalti long-lap - di Sprint Race.

Dengan kembalinya Somkiat Chantra ke WorldSBK dan cederanya Takaaki Nakagami, sesama pembalap penguji HRC, Aleix Espargaro, turun untuk pertama kalinya musim ini sebagai pengganti Joan Mir di tim pabrikan Honda.

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