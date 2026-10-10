MotoGP Indonesia 2026: Raul Fernandez Rengkuh Pole Pertamanya di Mandalika
Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.
Raul Fernandez meraih pole MotoGP pertamanya pada kualifikasi Grand Prix Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika.
Pembalap Trackhouse tersebut mencatatkan laptime 1 menit 28,852 detik - yang meski lebih lambat dari rekor lapnya hari Jumat - menempatkannya di pole dengan keunggulan 0,109 detik dari pembalap Aprilia Factory, Marco Bezzecchi. Sementara itu, Fabio di Giannantonio melengkapi baris depan untuk VR46 Ducati.
Dua protagonis gelar, Marc Marquez dan Jorge Martin, akan memulai balapan dari baris kedua. Marquez sengaja membuntuti Martin pada putaran terakhir, terus menempel ketat di belakang Aprilia #89 milik Martin saat ia coba melambat.
Ogura dan juara bertahan Mandalika, Aldeguer, berhasil melaju ke Kualifikasi 2 setelah memimpin sesi Kualifikasi 1. Ogura hanya memiliki satu motor tersisa akibat kecelakaan di Q1, sementara Aldeguer terjatuh di Q2.
Toprak Razgatlioglu kembali beraksi setelah mengalami dislokasi bahu pada sesi latihan terakhir dan berhasil mengamankan posisi ke-19 di grid start.
MotoGP Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|1'28.852s
|6/8
|316k
|2
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.109s
|3/9
|320k
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.196s
|6/9
|319k
|4
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.266s
|5/8
|320k
|5
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.300s
|6/9
|319k
|6
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.380s
|6/6
|315k
|7
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.427s
|7/9
|319k
|8
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.534s
|6/8
|319k
|9
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.556s
|6/9
|320k
|10
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.934s
|3/9
|321k
|11
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.938s
|3/9
|317k
|12
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.985s
|9/9
|314k
|Qualifying 1:
|13
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'29.834s
|9/9
|312k
|14
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'29.879s
|3/6
|320k
|15
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'30.037s
|3/8
|320k
|16
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'30.248s
|3/9
|320k
|17
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'30.357s
|2/4
|313k
|18
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'30.504s
|3/8
|317k
|19
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|1'30.532s
|7/9
|309k
|20
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|1'30.703s
|5/7
|318k
|21
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|1'30.725s
|2/8
|320k
|22
|Aleix Espargaro
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'31.067s
|3/8
|314k
* Rookie
Rekor resmi lap Mandalika:
- Lap tercepat: Raul Fernandez, Aprilia, 1m 28.725s (Practice, 2026)
- Lap balapan tercepat: Fermin Aldeguer, Ducati, 1m 30.499s (2025)
Free Practice 2
Marco Bezzecchi menjaga Aprilia tetap unggul selama latihan terakhir MotoGP Indonesia 2026 yang sempat dihentikan di Mandalika.
Sesi diberikan bendera merah setelah 10 menit karena insiden besar Toprak Razgatlioglu, yang dilaporkan mengalami dislokasi bahu kanannya. Bahunya berhasil dikembalikan ke tempatnya, dan dia langsung menuju Medical Centre.
Bezzecchi kemudian memuncaki sesi tersebut, mengungguli pemimpin hari Jumat Raul Fernandez, sementara Marc Marquez menempati posisi ketiga untuk Ducati. Fabio di Giannantonio dan pemimpin klasemen Jorge Martin melengkapi posisi lima besar yang diisi oleh pembalap Aprilia dan Ducati.
MotoGP Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'29.560s
|2
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.174s
|3
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.311s
|4
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.359s
|5
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.388s
|6
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.504s
|7
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.583s
|8
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.751s
|9
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.854s
|10
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.868s
|11
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.879s
|12
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.938s
|13
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.948s
|14
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.122s
|15
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.131s
|16
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.133s
|17
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.199s
|18
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.393s
|19
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.573s
|20
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.608s
|21
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.806s
|22
|Aleix Espargaro
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.820s
* Rookie
Pada putaran Motegi akhir pekan lalu, Marc Marquez meraih kemenangan ganda dan memangkas selisih poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin menjadi hanya dua poin.
Marco Bezzecchi finis di posisi ketiga di Jepang, tapi - sama seperti Pedro Acosta - ia terancam tertinggal jauh dari dua pembalap teratas dalam perebutan gelar juara.
Bezzecchi memenangkan Sprint GP Indonesia tahun lalu setelah memulai balapan dari pole, tapi kemudian terlibat insiden dengan Marquez pada Grand Prix, yang menyebabkan sang juara baru tersebut harus absen di sisa musim akibat cedera bahu.
Saat Fermin Aldeguer memenangi Grand Prix Indonesia untuk Gresini sebagai rookie tahun lalu, pembalap Ducati lainnya kesulitan memakai ban belakang dengan karkas yang lebih kaku. Contohnya Marc Marquez, yang finis keenam - setelah menjalani penalti long-lap - di Sprint Race.
Dengan kembalinya Somkiat Chantra ke WorldSBK dan cederanya Takaaki Nakagami, sesama pembalap penguji HRC, Aleix Espargaro, turun untuk pertama kalinya musim ini sebagai pengganti Joan Mir di tim pabrikan Honda.