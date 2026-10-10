MotoGP Indonesia 2026: Raul Fernandez Rengkuh Pole Pertamanya di Mandalika

Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.

All of Saturday's MotoGP results from Mandalika.
All of Saturday's MotoGP results from Mandalika.
© Gold and Goose

Raul Fernandez meraih pole MotoGP pertamanya pada kualifikasi Grand Prix Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika.

Pembalap Trackhouse tersebut mencatatkan laptime 1 menit 28,852 detik - yang meski lebih lambat dari rekor lapnya hari Jumat - menempatkannya di pole dengan keunggulan 0,109 detik dari pembalap Aprilia Factory, Marco Bezzecchi. Sementara itu, Fabio di Giannantonio melengkapi baris depan untuk VR46 Ducati.

Dua protagonis gelar, Marc Marquez dan Jorge Martin, akan memulai balapan dari baris kedua. Marquez sengaja membuntuti Martin pada putaran terakhir, terus menempel ketat di belakang Aprilia #89 milik Martin saat ia coba melambat.

Ogura dan juara bertahan Mandalika, Aldeguer, berhasil melaju ke Kualifikasi 2 setelah memimpin sesi Kualifikasi 1. Ogura hanya memiliki satu motor tersisa akibat kecelakaan di Q1, sementara Aldeguer terjatuh di Q2.

Toprak Razgatlioglu kembali beraksi setelah mengalami dislokasi bahu pada sesi latihan terakhir dan berhasil mengamankan posisi ke-19 di grid start.

MotoGP Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)1'28.852s6/8316k
2Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.109s3/9320k
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.196s6/9319k
4Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.266s5/8320k
5Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.300s6/9319k
6Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.380s6/6315k
7Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.427s7/9319k
8Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.534s6/8319k
9Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.556s6/9320k
10Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.934s3/9321k
11Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.938s3/9317k
12Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.985s9/9314k
 Qualifying 1:     
13Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1'29.834s9/9312k
14Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'29.879s3/6320k
15Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1'30.037s3/8320k
16Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'30.248s3/9320k
17Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1'30.357s2/4313k
18Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'30.504s3/8317k
19Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*1'30.532s7/9309k
20Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)1'30.703s5/7318k
21Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*1'30.725s2/8320k
22Aleix EspargaroSPAHonda HRC Castrol (RC213V)1'31.067s3/8314k

* Rookie

Rekor resmi lap Mandalika:

  • Lap tercepat: Raul Fernandez, Aprilia, 1m 28.725s (Practice, 2026)
  • Lap balapan tercepat: Fermin Aldeguer, Ducati, 1m 30.499s (2025)

Free Practice 2

Marco Bezzecchi, 2026 Indonesian MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi menjaga Aprilia tetap unggul selama latihan terakhir MotoGP Indonesia 2026 yang sempat dihentikan di Mandalika.

Sesi diberikan bendera merah setelah 10 menit karena insiden besar Toprak Razgatlioglu, yang dilaporkan mengalami dislokasi bahu kanannya. Bahunya berhasil dikembalikan ke tempatnya, dan dia langsung menuju Medical Centre.

Bezzecchi kemudian memuncaki sesi tersebut, mengungguli pemimpin hari Jumat Raul Fernandez, sementara Marc Marquez menempati posisi ketiga untuk Ducati. Fabio di Giannantonio dan pemimpin klasemen Jorge Martin melengkapi posisi lima besar yang diisi oleh pembalap Aprilia dan Ducati.

MotoGP Indonesia 2026 - Mandalika - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)1'29.560s
2Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.174s
3Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.311s
4Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.359s
5Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.388s
6Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.504s
7Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.583s
8Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.751s
9Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.854s
10Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.868s
11Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.879s
12Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.938s
13Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.948s
14Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.122s
15Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.131s
16Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.133s
17Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.199s
18Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.393s
19Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.573s
20Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.608s
21Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.806s
22Aleix EspargaroSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.820s

* Rookie

MotoGP title chase after Japanese GP: Points per race (top 8 riders).
MotoGP title chase after Japanese GP: Points per race (top 8 riders).
© Peter McLaren

Pada putaran Motegi akhir pekan lalu, Marc Marquez meraih kemenangan ganda dan memangkas selisih poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin menjadi hanya dua poin.

Marco Bezzecchi finis di posisi ketiga di Jepang, tapi  - sama seperti Pedro Acosta - ia terancam tertinggal jauh dari dua pembalap teratas dalam perebutan gelar juara.

Bezzecchi memenangkan Sprint GP Indonesia tahun lalu setelah memulai balapan dari pole, tapi kemudian terlibat insiden dengan Marquez pada Grand Prix, yang menyebabkan sang juara baru tersebut harus absen di sisa musim akibat cedera bahu.

Saat Fermin Aldeguer memenangi Grand Prix Indonesia untuk Gresini sebagai rookie tahun lalu, pembalap Ducati lainnya kesulitan memakai ban belakang dengan karkas yang lebih kaku. Contohnya Marc Marquez, yang finis keenam - setelah menjalani penalti long-lap - di Sprint Race.

Dengan kembalinya Somkiat Chantra ke WorldSBK dan cederanya Takaaki Nakagami, sesama pembalap penguji HRC, Aleix Espargaro, turun untuk pertama kalinya musim ini sebagai pengganti Joan Mir di tim pabrikan Honda.

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Raul Fernandez
Pedro Acosta
MotoGP
MotoGP Indonesia 2026: Raul Fernandez Rengkuh Pole Pertamanya di Mandalika
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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