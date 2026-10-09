Sikap Duo Trackhouse Mengenai Team-Order saat Pertarungan Gelar Memanas

Dengan Aprilia mengisyaratkan bahwa team-order tidak akan diberlakukan selama salah satu pembalapnya masih memiliki peluang matematis dalam perebutan gelar juara MotoGP, Raul Fernandez dan Ai Ogura seharusnya tetap membalap murni demi kepentingan mereka sendiri di Mandalika.

Aprilia mengawali akhir pekan dengan Jorge Martin unggul dua poin atas juara bertahan Marc Marquez, menyusul kemenangan ganda pembalap Ducati tersebut di Motegi.

Rekan setim Martin di tim pabrikan RS-GP, Marco Bezzecchi, berada di posisi ketiga dengan selisih 49 poin.

Ogura tertinggal 96 poin, sementara Fernandez saat ini menjadi pembalap RS-GP dengan posisi terendah di klasemen, tertinggal 117 poin dari Martin.

Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, 2025 Indonesian MotoGP Sprint. © Gold and Goose

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"Kita akan lihat di dua balapan terakhir"

Tapi, dengan enam putaran tersisa dan total maksimal 222 poin yang masih bisa diperebutkan, kedua pembalap Trackhouse masih berada dalam batas hitungan matematis Aprilia.

Saat ditanya mengenai instruksi tim pada hari Kamis, Fernandez menyatakan bahwa ia tetap fokus sepenuhnya untuk meraih kemenangan akhir pekan ini, namun ia juga memberikan gambaran waktu kapan pendekatan tersebut mungkin akan berubah.

"Jika kami bisa menang, kami harus menang," ujar Fernandez - yang meraih podium Sprint pertamanya di Mandalika musim lalu - kepada awak media, termasuk Crash.net.

"Saya tidak memikirkan [soal team order saat ini]. Jika pada dua balapan terakhir kami perlu memikirkan soal perebutan gelar juara, kita lihat saja nanti saat tiba di dua balapan tersebut.

"Saat ini, yang penting adalah kami membalap untuk Trackhouse, dan kami harus memberikan hasil maksimal bagi mereka."

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MotoGP title chase after Japanese GP: Points per race (top 8 riders). © Peter McLaren

Meskipun team-order tidak akan secara resmi diterapkan dalam waktu dekat, Ogura menegaskan bahwa ia tidak akan melakukan tindakan "bodoh" jika harus bersaing dengan Martin atau Bezzecchi.

"Jika Jorge atau Bez berada di depan saya, tentu saja saya tidak akan melakukan hal bodoh," ujar Ogura menanggapi pertanyaan mengenai instruksi tim.

"Namun, jika saya merasa bisa melakukan manuver menyalip dengan aman, maka saya pasti akan mencobanya.

“Hal itu sangat bergantung pada situasi mereka dan situasi saya. Namun, biasanya jika seorang pembalap memiliki satu orang di depannya yang bisa ia salip, ia akan menyalipnya.”

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Mandalika dipandang sebagai peluang besar bagi Aprilia untuk mengungguli Marc Marquez, apalagi jika mengacu performa kuat RS-GP di sirkuit tersebut pada musim lalu.

Baik Martin maupun Ogura absen pada seri Indonesia tahun lalu akibat cedera, namun kali ini Aprilia datang dengan kekuatan penuh, di mana keempat pembalapnya telah memenangkan balapan Grand Prix musim ini.

"Bisa jadi menarik jika persaingan terjadi di antara kami semua," jawab Fernandez saat ditanya apakah semua motor RS-GP bisa bersaing di barisan depan akhir pekan ini. "Namun, seperti yang kita lihat tahun ini, kita tidak bisa menjadikan performa tahun lalu sebagai acuan.

“Tahun lalu kami cukup kompetitif di sini, tapi kita lihat saja nanti. Kami memiliki satu set ban lebih sedikit, jadi kami harus melihat bagaimana kami bisa mengaturnya.

“Bagaimanapun, saya senang, dan jika kami mengerahkan kemampuan 100%, kami tidak perlu memikirkan pembalap lain.

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“Bagi saya, menyenangkan bisa berada di sini dan melihat apakah saya bisa kembali tampil kuat di lintasan yang mengalir ini.”

Fernandez menang di Sirkuit Silverstone - yang juga memiliki karakteristik lintasan mengalir - pada bulan Agustus.