Apakah Masalah Ducati dengan Ban Michelin akan Kembali di Indonesia?

Konstruksi ban alternatif Michelin kembali digunakan untuk GP Indonesia.

Ducati has had mixed fortunes on Michelin's stiffer tyre casing
Ducati has had mixed fortunes on Michelin's stiffer tyre casing
© Gold and Goose

Michelin akan membawa ban dengan konstruksi casing yang diperkuat untuk Grand Prix Indonesia akhir pekan ini, meskipun dampaknya terhadap Ducati masih belum jelas.

Suhu yang sangat tinggi, permukaan lintasan yang abrasif, serta karakteristik sirkuit Mandalika yang cepat mengharuskan Michelin untuk membawa ban yang lebih tahan panas pada putaran di Mandalika akhir pekan ini.

Ban tersebut juga dibawa Grand Prix Thailand, Brasil, dan Austria, sementara pada akhir pekan lalu di Jepang, tersedia pula satu pilihan ban yang lebih keras.

Meskipun ban tersebut ditujukan untuk aspek keselamatan, ban ini cenderung memberikan grip yang sedikit lebih rendah dibandingkan ban standar serta mengubah sensasi berkendara bagi beberapa motor.

Alex Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
Alex Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Khususnya, ini adalah ban yang membuat Ducati kesulitan selama setahun terakhir.

Mereka memang menang saat memakai ban ini di Thailand dan Austria tahun lalu, namun motor GP25 spek pabrikan kesulitan memakainya di Mandalika. Sementara itu, Fermin Aldeguer dengan GP24 mendominasi tahun lalu.

, , Alex Marquez

Tahun ini, konstruksi ban yang lebih kaku terbukti efektif bagi Aprilia, sementara Ducati lebih kesulitan. Namun, Marc Marquez nyaris meraih podium di Thailand dan memiliki kecepatan untuk naik podium di Austria.

Lalu di Jepang akhir pekan lalu, Marquez menang dengan menggunakan ban dengan karkas yang lebih kaku tersebut.

Menjelaskan alasan di balik hal tersebut, pembalap Gresini, Alex Marquez, mengatakan kepada para wartawan - termasuk dari Crash - pada hari Kamis di Mandalika: "Menurut saya, aspal baru sangat membantu kami.

"Dan memang benar bahwa kompon bannya cukup lunak di Motegi, jadi hal itu juga membantu kinerja konstruksi ban tersebut.

“Namun, di sini konstruksi bannya berbeda dibandingkan dengan Motegi.

“Ban ini memiliki grip tepi yang lebih baik dibandingkan dengan ban yang kami gunakan di Austria, dan tingkat grip di sirkuit ini juga selalu cukup tinggi. Jadi, situasinya bisa saja berbeda.”

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Kontruksi ban yang dibawa ke Mandalika sama dengan yang digunakan di Thailand, sementara Michelin menyatakan bahwa komponnya persis sama dengan yang akan digunakan pada tahun 2025.

Secara teori, Ducati menghadapi akhir pekan yang berat mengingat kesulitan mereka dengan ban tersebut pada tahun lalu. Davide Tardozzi sempat menyebutkan di Jepang bahwa ia memperkirakan balapan di Indonesia akan menjadi tantangan berat.

Marquez bersikap lebih pragmatis dalam konferensi pers pra-acara pada hari Kamis: "Seperti yang saya katakan di Motegi, saya akan berusaha tampil agresif di setiap sirkuit. Itulah targetnya; saya akan berusaha memberikan yang terbaik.

“Yang terpenting adalah saya merasa sedikit lebih baik; kami melakukan pengaturan motor yang berbeda.

“Jadi, kita lihat saja nanti. Jelas sekali, ini adalah sirkuit yang lebih cocok bagi para pembalap dan motor Aprilia, dan kami akan berusaha untuk bisa bersaing dekat dengan mereka.”

Tags:

Ducati Lenovo Team
Marc Marquez
Alex Marquez
Apakah Masalah Ducati dengan Ban Michelin akan Kembali di Indonesia?
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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