Aprilia Sadar Tugas Sulit Mengalahkan Marc Marquez untuk Gelar MotoGP

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengakui bahwa mengalahkan Marc Marquez dan Ducati dalam perebutan gelar juara MotoGP tahun ini adalah "tugas tersulit" yang mungkin dihadapi oleh pabrikan tersebut.

Marquez kini hanya tertinggal dua poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin (Aprilia) menjelang gelaran Grand Prix Indonesia di Mandalika akhir pekan ini.

Aprilia belum pernah memenangkan gelar juara dunia pembalap di kelas utama, sementara Marquez adalah juara dunia sembilan kali yang berstatus juara bertahan, dan Ducati telah memenangkan empat gelar terakhir secara berturut-turut.

"Seberapa sulit mengalahkan Marc? Menurut saya, itu adalah tugas tersulit yang mungkin harus kami hadapi," ujar Rivola di Mandalika pada hari Kamis.

Marc Marquez, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, 2026 Japanese MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tahun lalu saya bilang bahwa hal itu mungkin untuk dicapai. Pesan itu lebih ditujukan untuk internal perusahaan, agar kami yakin bisa mewujudkannya.

“Tahun ini kami sudah berhasil melakukannya beberapa kali. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah kami bisa mempertahankannya hingga akhir musim atau tidak.

“Namun, fakta bahwa kami mampu bersaing memperebutkan hal itu sudah memberikan kepuasan besar, karena menurut saya, kami sedang bertarung melawan kombinasi terbaik - Marc dan Ducati - yang pernah kita lihat dalam kurun waktu bertahun-tahun.”

"Jadi, fakta bahwa kami berada di posisi tersebut berarti kami telah melakukan pekerjaan yang hebat di Noale."

MotoGP title chase after Japanese GP: Points per race (top 8 riders). © Peter McLaren

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Rekan satu tim Martin, Marco Bezzecchi, menempati posisi ketiga klasemen, tapi kini tertinggal 49 poin dari pemimpin klasemen.

Aprilia kalah bersaing dengan Marquez dalam kedua balapan di Motegi akhir pekan lalu, tapi RS-GP menjadi tolok ukur performa di Mandalika musim lalu.

Saat itu, Bezzecchi meraih pole serta memenangkan Sprint, sementara Raul Fernandez juga berhasil naik podium.

Bezzecchi juga dijagokan untuk memenangkan Grand Prix tersebut sebelum bersenggolan dengan Marquez pada lap pembuka yang menyebabkan kedua pembalap terjatuh dan membuat pembalap asal Spanyol itu mengalami cedera.

Martin dan Ogura absen musim lalu akibat cedera, namun keempat pembalap tersebut kembali ke Indonesia dengan status sebagai pemenang balapan pada tahun 2026.

Article continues below ADVERTISEMENT