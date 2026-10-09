Marc Marquez Sebut Para Pembalap 'Dibungkam' Soal Kualifikasi Sprint MotoGP

Marc Marquez menanggapi dengan tajam format akhir pekan baru MotoGP untuk tahun 2027 yang memperkenalkan kualifikasi Sprint.

Pembalap Ducati itu mempertanyakan "tujuan utamanya", sembari menyatakan bahwa para pembalap "harus tutup mulut" karena mereka tidak memiliki hak suara.

Jelang Grand Prix Indonesia akhir pekan ini, MotoGP mengumumkan penambahan sesi kualifikasi tambahan untuk menentukan posisi start Sprint Race mulai 2027. Sesi kualifikasi baru ini akan berlangsung pada hari Jumat selama 15 menit, setelah sesi FP1 (45 menit) dan FP2 (30 menit).

Kualifikasi Grand Prix akan tetap dilaksanakan pada hari Sabtu sebelum Sprint Race, sesi warm-up pada hari Minggu kini telah dihapus sepenuhnya.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Japanese MotoGP © Gold and Goose

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“Kami tak bisa memutuskan”

Kabar tersebut memicu beragam tanggapan dari para pembalap di Mandalika pada hari Kamis, namun komentar juara bertahan Marc Marquez yang paling mencerminkan situasi sebenarnya.

Saat ditanya mengenai perubahan format tersebut, ia menjawab: "Ya, masalahnya, menarik untuk memahami apa tujuan utama dari perubahan itu, karena bagi pembalap, hal ini justru membuat segalanya lebih intens dan lebih menguras tenaga.

"Jadwal yang [sekarang] saja sudah cukup padat. Tapi bukan kami yang memutuskan. Situasinya memang seperti ini, dan kami harus diam saja."

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MotoGP pada dasarnya memaksakan usulan Sprint Race beberapa tahun lalu tanpa membahasnya secara rinci dengan para pembalap, yang sampai sekarang belum memiliki serikat resmi.

Saat ditanya apakah seharusnya hanya para pembalap yang mengambil keputusan terkait masalah semacam ini, Marquez berkata: "Maksud saya, tim dan pihak penyelenggaralah yang memutuskan. Jadi, pilihannya hanya menerima atau menolak. Memang begitulah kenyataannya."

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Pedro Acosta, calon rekan satu tim Marquez di Ducati tahun depan, berkomentar pada hari Kamis bahwa pembalap akan memiliki karier yang lebih singkat akibat beban tambahan yang harus mereka tanggung dalam format saat ini.

Crash meminta tanggapan Marquez mengenai komentar Acosta tersebut, dan ia menjawab: “Saya sangat setuju. Karier saya sendiri sudah [hampir] berakhir, tetapi saya sangat sependapat dengan Acosta. Itu benar.”

Marc Marquez, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Pemimpin klasemen Jorge Martin menanggapi format baru ini dengan lebih positif, tapi ia juga merasa pihak MotoGP "bahkan tidak meminta pendapat kami" terkait perubahan besar pada peraturan.

"Saya sangat sependapat dengan Marc," ujarnya. "Kondisinya memang seperti itu. Tidak ada yang bisa kami lakukan selama kami - katakanlah - tidak bersatu... masalahnya bukan soal apakah saya menyukai jadwal tersebut atau tidak."

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“Saya penasaran, dan ini akan menarik.

“Tapi rasanya mereka bahkan tidak bertanya kepada kami. Alangkah baiknya jika pihak penyelenggara menunjukkan kepedulian terhadap para pembalap.”