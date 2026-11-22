Marc Marquez mendedikasikan gelar juara dunia MotoGP 2026 untuk “semua penggemar yang percaya kepada saya dari tahun 2020 hingga saat ini,” saat merayakan gelar juara dunia kedelapannya.

Pembalap 33 tahun itu telah menjadi pembalap pertama dalam sejarah yang berhasil membalikkan ketertinggalan 102 poin untuk memenangkan gelar juara dunia di kelas utama.

Terkendala masalah cedera di awal musim, Marquez melewatkan putaran Catalunya untuk menjalani operasi pada bahu kanannya.

Seminggu setelah kembali berlaga, ia memenangkan Grand Prix Hungaria dan meraih enam kemenangan lagi di hari Minggu, yang membawanya ke dalam persaingan perebutan gelar juara.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Portuguese MotoGP © Gold and Goose

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“Aku tidak tahu di mana kita sekarang…”

Marquez tiba di Portugal dengan keunggulan 60 poin di klasemen atas Jorge Martin dari tim Aprilia, dan berpeluang besar untuk mengunci gelar juara pada Sprint Race hari Sabtu.

Namun, kecelakaan yang terjadi pada putaran kedua terakhir - saat ia menempati posisi ketiga - membuat Marquez harus menunda perayaan gelar hingga hari berikutnya.

Saat Aprilia mendominasi Grand Prix Portugal dengan Marco Bezzecchi mengungguli Martin dan Raul Fernandez, Marquez memilih rute aman dan menyelesaikan balapan di posisi kedelapan.

Itu sudah cukup untuk meraih gelar kedua beruntun bersama Ducati, dan menyamai rekor delapan gelar 500cc/MotoGP yang diraih Giacomo Agostini.

Marc Marquez, world champion, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

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Berbicara di parc ferme setelah balapan, Marquez dengan penuh emosi mengatakan: “Intinya adalah… kita harus merasa bahagia.

“Saya tidak tahu di posisi mana kita saat ini. Yang saya tahu, kita ada di sini sekarang untuk merayakan momen bersejarah.

“Saya tahu betapa saya telah menderita; saya tahu bahwa di pertengahan musim, para penggemar justru lebih percaya daripada saya sendiri, orang-orang di sekitar saya pun lebih percaya daripada saya.

“Namun, saya terus berjuang, saya terus memberikan yang terbaik.

“Tahun lalu, saya katakan bahwa gelar juara tersebut membuat batin saya merasa tenang.

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“Gelar kali ini saya persembahkan untuk seluruh penggemar yang telah memercayai saya sejak tahun 2020 hingga saat ini. Jadi, terima kasih kepada Anda semua; ini untuk Anda semua.”

Marquez mengalami cedera parah pada lengan kanannya akibat kecelakaan di Grand Prix Spanyol 2020, dan harus menjalani empat operasi besar selama dua tahun berikutnya.

Kemudian, di tengah penurunan performa Honda, ia mengambil langkah krusial dalam kariernya dengan bergabung ke Gresini Ducati pada 2024 demi membangun kembali performa kemenangannya.

Setelah mendominasi musim 2025 bersama tim pabrikan Ducati, keberhasilan memenangkan perebutan gelar juara pada 2026 kini menjadikan total gelar juara yang diraih Marquez di semua kelas mencapai 10.