Terungkap: Tiga Pembalap yang Ingin Tetap Balapan di MotoGP Qatar

Terungkap informasi mengenai tiga pembalap yang tidak ikut menandatangani surat yang ditujukan kepada MotoGP - yang juga ditandatangani pembalap lainnya - untuk mendesak pembatalan Grand Prix Qatar.

Ketidakpastian seputar Grand Prix Qatar kini mencapai titik baru, menyusul eskalasi besar dalam perselisihan antara pihak penyelenggara kejuaraan dan komunitas paddock terkait masalah tersebut.

Pada hari Minggu, sebuah surat yang ditandatangani oleh 19 pembalap diserahkan kepada pihak MotoGP Group. Surat tersebut menuntut agar mereka bertanggung jawab penuh atas gelaran Grand Prix Qatar jika terjadi sesuatu, atau membatalkan balapan tersebut.

Permintaan itu dilaporkan tidak ditanggapi, sehingga Yamaha kemudian mengumumkan pengunduran diri dari Grand Prix Qatar dengan alasan mengikuti imbauan perjalanan dari pihak perusahaan.

Ai Ogura, Marco Bezzecchi, 2026 Malaysian MotoGP. © Gold and Goose

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Bezzecchi, Ogura and Zarco tidak menyetujui surat tersebut

MotoGP telah mengancam akan menjatuhkan sanksi olahraga terhadap Yamaha karena melanggar kesepakatan dengan pihak penyelenggara, sementara para pembalap juga telah diperingatkan akan adanya hukuman jika melakukan boikot.

Dua pembalap yang paling vokal mengenai masalah ini adalah Marc dan Alex Marquez

Alex Marquez, yang mengundurkan diri dari seri Qatar untuk menjalani operasi bahu, mengatakan kepada TNT Sports - yang juga tidak akan hadir di Lusail: “Anda mengambil keputusan yang cerdas… menurut saya, pihak saluran telah mengambil keputusan yang cerdas.

“Ya, kondisinya memang seperti ini. Sepertinya Carlos Ezpeleta berada di sana minggu ini, dan mereka mengatakan bahwa situasinya aman. Jadi, ya, kondisinya memang seperti ini.”

Marc Marquez, yang berpeluang mengunci gelar juara akhir pekan ini di Qatar, memilih untuk tidak banyak bicara saat ditanya mengenai hal tersebut: “Itu bukan di tangan kami, tetapi saya tidak ingin memberikan pendapat saya.”

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Menurut jurnalis asal Spanyol, Mela Chercoles, tiga pembalap yang tidak menandatangani surat yang ditujukan kepada pihak penyelenggara adalah Marco Bezzecchi, Ai Ogura, dan Johann Zarco.

Namun, alasan di baliknya tidak diketahui dengan jelas. Chercoles juga menyebutkan bahwa sembilan dari 19 pembalap tersebut telah menyampaikan kepada tim mereka masing-masing bahwa mereka akan pergi ke Qatar.

“Sejujurnya, saya tidak terlalu peduli,” ujar Ogura kepada TNT. “Maksud saya, saya seorang pembalap: jika ada balapan, tugas saya adalah membalap. Jadi, bagi saya, situasinya cukup sederhana. Kita lihat saja nanti.”

Ai Ogura, Trackhouse Aprilia, 2026 Indonesian MotoGP © Gold and Goose

Bezzecchi menambahkan: “Dari sisi saya, saya sangat memercayai pihak penyelenggara.

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“Mereka telah mengelola kejuaraan ini selama bertahun-tahun dan selalu mengutamakan keselamatan kami.

“Contoh nyatanya bisa kita lihat di Phillip Island pekan lalu.”

“Jadi, begini. Saya tidak menghakimi siapa pun atas keputusan mereka; bagus jika setiap orang memiliki keputusannya masing-masing.

“Jadi, misalnya, jika ada anggota tim yang tidak ingin ikut, bagi saya itu bukan masalah. Saya setuju saja. Bagi saya, itu tidak masalah.”

Apa yang akan terjadi setelahnya?

Menariknya, Jorge Martin tampaknya termasuk di antara para pembalap yang menandatangani surat tersebut.

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Hal ini cukup signifikan mengingat ia akan lebih dirugikan jika tidak berlomba di Qatar dibandingkan pembalap lainnya, apalagi saat ini ia telah tertinggal 44 poin dari posisi puncak klasemen kejuaraan.

Para pembalap kini menunggu hingga saat-saat terakhir untuk bertolak ke Qatar, yang memaksa pihak MotoGP untuk menunda konferensi pers pra-acara selama beberapa jam.

Keputusan Yamaha untuk mengundurkan diri berarti akan ada empat pembalap yang tidak ikut berlaga di Qatar. Namun, jumlah peserta bisa saja berkurang hingga di bawah 14 orang jika sejumlah pembalap yang mengalami cedera turut mengundurkan diri dan tidak ada pembalap pengganti yang ditunjuk.