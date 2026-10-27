Zarco Memuji Honda atas Keputusan Penempatan Moreira dan Alonso

Johann Zarco menanggapi keputusan Diogo Moreira naik ke kursi pabrikan Honda bersama Fabio Quartararo, dengan David Alonso bergabung dengan LCR.

Johann Zarco's “top rider” verdict on Moreira's HRC MotoGP move
Johann Zarco's “top rider” verdict on Moreira's HRC MotoGP move
© Gold and Goose

Johann Zarco mendukung keputusan Honda untuk mempromosikan rekan setimnya di LCR, Diogo Moreira, ke tim pabrikan HRC MotoGP untuk tahun 2027, menilai pemuda asal Brasil itu sebagai “pembalap papan atas”.

Moreira, yang mempersembahkan satu-satunya podium resmi bagi Honda musim ini di Sprint Race Motegi, akan bergabung dengan rekrutan baru Fabio Quartararo di HRC untuk musim 2027, mengungguli rookie bertalenta, David Alonso.

setelah terpilih mengungguli pembalap debutan tahun 2027, David Alonso.

Zarco berpendapat bahwa pengalaman Moreira selama satu tahun di MotoGP menjadikannya pilihan yang lebih aman bagi tim pabrikan, sementara Alonso bisa mempelajari kelas utama tersebut bersama LCR.

“Ya. Dia layak mendapatkannya. Tim pabrikan membutuhkan dua pembalap papan atas, dan Diogo adalah salah satunya,” ujar Zarco.

Diogo Moreira.
Diogo Moreira.
© Gold and Goose

“Bisa saja ada seorang pembalap debutan di samping Quartararo, karena menurut saya Quartararo akan menjadi pemimpin tim.

“Namun, dari segi hasil, akan lebih aman jika memilih Diogo dibandingkan David, yang masih baru di MotoGP dan perlu banyak belajar - meskipun berkat regulasi baru [mesin 850cc/ban Pirelli], para pembalap Moto2 akan lebih mudah beradaptasi dengan motor MotoGP.”

“Menurut saya, Anda akan mendapatkan hasil keseluruhan yang lebih baik dengan dua pembalap yang sudah mengenal MotoGP, dibandingkan jika harus mengandalkan satu pembalap - yang memang hebat - tetapi masih baru.

“Dan tempat yang tepat bagi David untuk belajar adalah di LCR.”

David Alonso (pic: LCR Honda).
David Alonso (pic: LCR Honda).

Akan ada selisih usia 16 tahun di antara pasangan pembalap LCR; Zarco menjadi pembalap tertua di grid pada usia 36 tahun, sementara Alonso menjalani debutnya di kelas utama pada usia 20 tahun.

Sementara itu, Moreira dan Quartararo - juara dunia 2021 - akan membentuk line-up pembalap yang sepenuhnya baru di tim pabrikan Honda untuk era 850cc/Pirelli.

Tags:

Johann Zarco
Diogo Moreira
Honda HRC (MotoGP)
MotoGP
Zarco Memuji Honda atas Keputusan Penempatan Moreira dan Alonso
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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