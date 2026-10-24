Pulih dari Sakit Misterius, Joan Mir Siap Comeback di Malaysia

Joan Mir telah menetapkan target comebacknya setelah melewatkan beberapa balapan MotoGP akibat sakit.

Joan Mir has confirmed he intends to return to MotoGP before the end of the season.
Joan Mir has confirmed he intends to return to MotoGP before the end of the season.
© Gold and Goose

Joan Mir telah menetapkan rencana comebacknya setelah melewatkan sejumlah balapan MotoGP akibat sakit.

Masalah yang dialami Mir akibat penyakit misterius mulai terlihat pada ajang MotoGP San Marino di bulan September, saat ia mengungkapkan bahwa dirinya hanya mampu mengerahkan 50 persen dari tingkat energi maksimalnya.

Seminggu kemudian, Honda mengumumkan bahwa Mir akan absen di Grand Prix Austria, di mana posisinya digantikan oleh Takaaki Nakagami.

Mir kemudian juga melewatkan Grand Prix Jepang - dengan Somkiat Chantra sebagai penggantinya - serta Grand Prix Indonesia, di mana Aleix Espargaro sempat terbang ke lokasi untuk berlomba, namun akhirnya memutuskan untuk mundur sebelum sesi Sprint dimulai.

Joan Mir speaks to the media at 2026 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Joan Mir speaks to the media at 2026 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Semua opsi pembalap pengganti yang dimiliki Honda tidak tersedia untuk Grand Prix Australia akhir pekan ini. Situasi bagi pabrikan asal Jepang tersebut kian memburuk karena Luca Marini terserang virus pada hari Jumat, sehingga ia juga harus mengundurkan diri dari rangkaian balapan akhir pekan ini.

Kabar baik bagi Honda adalah Mir tampaknya akan kembali berlaga. Hari ini, ia mengunggah foto di media sosial yang memperlihatkan dirinya bersama motor flat track miliknya.

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Foto tersebut disertai dengan keterangan “Sampai jumpa di Malaysia”, yang mengisyaratkan bahwa juara MotoGP 2020 itu berharap dapat kembali berlomba pekan depan di Sepang - lokasi di mana ia berhasil naik podium tahun lalu.

Balapan di Sepang tahun ini akan menjadi penampilan keempat terakhir Mir bersama Honda. Setelah itu, seri di Qatar, Portimao, dan Valencia dijadwalkan berlangsung pada bulan November sebelum pembalap Spanyol itu beralih ke Gresini untuk musim 2027.

Luca Marini, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
Luca Marini, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Mengenai Marini, saat ini belum jelas kapan ia akan bisa kembali. Ketika ia dinyatakan tidak layak untuk berkompetisi pada hari Jumat, kepala petugas medis MotoGP, Angel Charte, mengatakan: “Selama sepekan terakhir, Luca Marini mengalami kondisi akibat infeksi virus dan demam tinggi selama tiga hingga empat hari.

“Dalam 48 hingga 72 jam terakhir, ia mengalami kelemahan otot yang disebabkan oleh virus tersebut, yang memengaruhi bagian tubuh atas maupun bawahnya.

“Pada pemeriksaan terakhir yang dilakukan Sabtu pagi, ia masih menunjukkan gejala yang sama dan dinyatakan tidak layak untuk berkompetisi. Kondisinya akan diperiksa kembali di Malaysia.”

Tags:

Joan Mir
Luca Marini
Honda HRC (MotoGP)
Pulih dari Sakit Misterius, Joan Mir Siap Comeback di Malaysia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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