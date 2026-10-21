Mir Absen Lagi, Marini Jadi Pembalap Tunggal Honda di Phillip Island

Luca Marini telah membangun reputasi atas konsistensinya sepanjang kariernya di MotoGP, ia hanya melewatkan lima balapan sejak naik ke kelas utama pada tahun 2021, dan akhir pekan ini menjadi satu-satunya pembalap tim pabrikan Honda di Phillip Island.

Rekan setim Marini di Honda HRC, Joan Mir, akan kembali absen akhir pekan ini karena masih berjuang melawan penyakit.

Pada Grand Prix Indonesia, posisi Mir sempat digantikan oleh Aleix Espargaro, namun ia tidak dapat menuntaskan rangkaian akhir pekan tersebut.

Kini, Mir juga mengundurkan diri dari balapan di Australia akibat *chronic exertional compartment syndrome* (sindrom kompartemen kronis akibat aktivitas fisik), yang mengharuskannya menjalani operasi di Barcelona dalam beberapa hari ke depan, menurut pernyataan pihak Honda.

Juara MotoGP 2020 tersebut sempat digantikan oleh Somkiat Chantra pada putaran sebelumnya di Jepang. Namun, Chantra tidak dapat hadir akhir pekan ini karena memiliki agenda lain, yakni mengikuti sesi pengujian untuk proyek WorldSBK Honda di Jerez pada hari Kamis dan Jumat.

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Luca Marini leads Brad Binder, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Sebelum Chantra di Motegi, ada Takaaki Nakagami di Austria. Namun, pembalap Jepang itu mengalami patah tulang selangka saat tampil sebagai wildcard di Motegi.

Untuk Marini, Grand Prix Australia menandai dimulainya lima balapan terakhirnya bersama Honda, sebelum ia pindah ke Tech3 KTM untuk musim 2027.

“Kembali bekerja setelah jeda singkat, kami bersiap untuk menghadapi tiga balapan berturut-turut,” ujar Luca Marini menjelang balapan di Australia, yang akan diikuti oleh Grand Prix Malaysia dan Qatar.

“Phillip Island adalah sirkuit yang disukai setiap pembalap; melaju di lintasan lurus dengan pemandangan laut tepat di depan mata adalah pengalaman yang sangat unik, dan tentu saja tata letak sirkuit ini tidak ada duanya dalam kalender balap.

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“Tujuannya adalah untuk menikmati akhir pekan ini dan meraih poin sebanyak mungkin. Saya tahu tim telah bekerja keras, bahkan selama jeda antarbalapan minggu ini, untuk mencoba meningkatkan performa kami.

Luca Marini, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Tersisa lima balapan, lima kesempatan untuk menunjukkan semua yang telah kita capai bersama selama beberapa tahun terakhir ini.”