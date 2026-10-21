Sirkuit Lusail Lakukan Persiapan Akhir untuk Balapan MotoGP dan F1

Sirkuit Lusail telah mengeluarkan informasi terkini mengenai balapan F1 dan MotoGP.

MotoGP Qatar 2025
MotoGP Qatar 2025
© Gold and Goose

Sirkuit Internasional Lusail telah mengeluarkan pembaruan bahwa persiapan untuk Grand Prix F1 dan MotoGP telah memasuki tahap akhir, terlepas dari ketidakpastian akibat perang yang masih berlangsung.

MotoGP dijadwalkan menggelar Grand Prix Qatar pada akhir pekan tanggal 6–8 November, setelah sebelumnya ditunda dari jadwal semula di bulan April akibat perang di Iran.

Pada akhir bulan hyang sama, giliran Grand Prix Formula 1 Qatar dijadwalkan sebagai putaran kedua terakhir dalam kalender balap, yakni pada tanggal 27–29 November, yang berlangsung berurutan dengan seri di Abu Dhabi.

Kedua kejuaraan tersebut menegaskan bahwa perlombaan di Qatar akan tetap berlangsung meski terjadi eskalasi dalam konflik Iran dalam beberapa pekan terakhir, dengan kelompok pemberontak Houthi menyerang sejumlah target sipil di negara tetangga, Arab Saudi.

The start of the 2025 Qatar Grand Prix
The start of the 2025 Qatar Grand Prix

“Persiapan hampir rampung”

Pemerintah berbagai negara juga tengah memperbarui imbauan perjalanan bagi warga negara mereka.

Namun, dalam informasi terbaru dari Lusail, CEO Abdulaziz Ali Al-Muhannadi menyatakan bahwa persiapan untuk ajang balap F1 maupun MotoGP sudah hampir rampung.

“Kami menantikan kehadiran kembali dunia di Sirkuit Internasional Lusail pada bulan November untuk dua ajang yang paling dinantikan dalam kalender olahraga otomotif internasional, yang hanya berjarak tiga minggu satu sama lain,” ujarnya dalam sebuah pernyataan baru.

“Persiapan kami hampir rampung; tim kami fokus memastikan setiap aspek di lokasi acara siap untuk menyuguhkan pengalaman luar biasa bagi para penggemar, seperti yang selalu kami lakukan setiap tahunnya.

2025 Qatar MotoGP
2025 Qatar MotoGP
© Gold and Goose

“Pengalaman penggemar tetap menjadi inti dari persiapan kami untuk setiap ajang yang diselenggarakan oleh Lusail International Circuit.

“Kami terus berupaya menghadirkan pengalaman menyeluruh bagi setiap pengunjung - baik itu para penggemar motorsport maupun keluarga yang ingin menikmati momen istimewa bersama - sebagai cerminan dari komitmen kami terhadap keramahan yang luar biasa serta keunggulan dalam penyelenggaraan.”

Pada hari Selasa, Motorsport melaporkan bahwa tim-tim telah diberitahu bahwa mereka akan tetap berlomba di Qatar, sesuai dengan arahan terkini dari pihak penyelenggara dan pemerintah.

Namun, para pembalap dikabarkan memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai rencana perjalanan ke wilayah tersebut, mengingat adanya risiko konflik yang dapat meningkat lebih jauh.

Jika Formula 1 terpaksa membatalkan balapan di Timur Tengah, sebuah ajang pengganti di Imola tengah disiapkan untuk akhir pekan pertama bulan Desember guna menggantikan Abu Dhabi.

Sementara itu, MotoGP belum memiliki rencana cadangan seandainya Qatar dicoret dari kalender balap.

Hanya selisih dua poin yang memisahkan Marc Marquez dan Jorge Martin dalam klasemen menjelang Grand Prix Australia akhir pekan ini, yang membuat situasi terkait Qatar menjadi semakin rumit bagi pihak MotoGP.

Tags:

F1
Sirkuit Lusail Lakukan Persiapan Akhir untuk Balapan MotoGP dan F1
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

MotoGP News
Miller Persiapan Hal Spesial untuk Balapan Kandang MotoGP Terakhirnya
1m ago
Jack Miller, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix, pre-race ceremony. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Sirkuit Lusail Lakukan Persiapan Akhir untuk Balapan MotoGP dan F1
22m ago
MotoGP Qatar 2025
MotoGP News
Bidik Wilayah Minim Akses, MotoGP Resmikan Program Akademi
1h ago
MotoGP logo. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Mir Absen Lagi, Marini Jadi Pembalap Tunggal Honda di Phillip Island
5h ago
Luca Marini speaks to the media at 2026 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Marc Marquez "Jauh Lebih Cepat" Dibanding Valentino Rossi, Klaim Bos Aspar
5h ago
Marc Marquez ahead of Valentino Rossi, 2020 MotoGP Spanish Grand Prix. Credit: Gold and Goose.

More News

F1 News
Bos FIA Tegaskan Balapan F1 di Qatar dan Abu Dhabi akan Tetap Digelar
6h ago
FIA president Mohammed Ben Sulayem is adamant F1 will race in the Middle East
F1 News
MotoGP akan Melakukan Demo Run di Grand Prix F1 Amerika Serikat
20/10/26
Marco Bezzecchi won the last MotoGP race at COTA
MotoGP News
Jorge Martin: Perburuan Gelar MotoGP Tiga Arah 'Kian Jelas'
20/10/26
Jorge Martin, Marc Marquez, Marco Bezzecchi.
MotoGP News
MotoGP Tegaskan Niatnya untuk Tetap Balapan di Qatar
20/10/26
Start, 2025 Qatar MotoGP.
MotoGP News
Razgatlioglu Mundur dari Musim 2026 usai Cedera di Mandalika
20/10/26
Toprak Razgatlioglu.