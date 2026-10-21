Sirkuit Lusail Lakukan Persiapan Akhir untuk Balapan MotoGP dan F1

Sirkuit Internasional Lusail telah mengeluarkan pembaruan bahwa persiapan untuk Grand Prix F1 dan MotoGP telah memasuki tahap akhir, terlepas dari ketidakpastian akibat perang yang masih berlangsung.

MotoGP dijadwalkan menggelar Grand Prix Qatar pada akhir pekan tanggal 6–8 November, setelah sebelumnya ditunda dari jadwal semula di bulan April akibat perang di Iran.

Pada akhir bulan hyang sama, giliran Grand Prix Formula 1 Qatar dijadwalkan sebagai putaran kedua terakhir dalam kalender balap, yakni pada tanggal 27–29 November, yang berlangsung berurutan dengan seri di Abu Dhabi.

Kedua kejuaraan tersebut menegaskan bahwa perlombaan di Qatar akan tetap berlangsung meski terjadi eskalasi dalam konflik Iran dalam beberapa pekan terakhir, dengan kelompok pemberontak Houthi menyerang sejumlah target sipil di negara tetangga, Arab Saudi.

The start of the 2025 Qatar Grand Prix

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“Persiapan hampir rampung”

Pemerintah berbagai negara juga tengah memperbarui imbauan perjalanan bagi warga negara mereka.

Namun, dalam informasi terbaru dari Lusail, CEO Abdulaziz Ali Al-Muhannadi menyatakan bahwa persiapan untuk ajang balap F1 maupun MotoGP sudah hampir rampung.

“Kami menantikan kehadiran kembali dunia di Sirkuit Internasional Lusail pada bulan November untuk dua ajang yang paling dinantikan dalam kalender olahraga otomotif internasional, yang hanya berjarak tiga minggu satu sama lain,” ujarnya dalam sebuah pernyataan baru.

“Persiapan kami hampir rampung; tim kami fokus memastikan setiap aspek di lokasi acara siap untuk menyuguhkan pengalaman luar biasa bagi para penggemar, seperti yang selalu kami lakukan setiap tahunnya.

2025 Qatar MotoGP © Gold and Goose

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“Pengalaman penggemar tetap menjadi inti dari persiapan kami untuk setiap ajang yang diselenggarakan oleh Lusail International Circuit.

“Kami terus berupaya menghadirkan pengalaman menyeluruh bagi setiap pengunjung - baik itu para penggemar motorsport maupun keluarga yang ingin menikmati momen istimewa bersama - sebagai cerminan dari komitmen kami terhadap keramahan yang luar biasa serta keunggulan dalam penyelenggaraan.”

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Pada hari Selasa, Motorsport melaporkan bahwa tim-tim telah diberitahu bahwa mereka akan tetap berlomba di Qatar, sesuai dengan arahan terkini dari pihak penyelenggara dan pemerintah.

Namun, para pembalap dikabarkan memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai rencana perjalanan ke wilayah tersebut, mengingat adanya risiko konflik yang dapat meningkat lebih jauh.

Jika Formula 1 terpaksa membatalkan balapan di Timur Tengah, sebuah ajang pengganti di Imola tengah disiapkan untuk akhir pekan pertama bulan Desember guna menggantikan Abu Dhabi.

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Sementara itu, MotoGP belum memiliki rencana cadangan seandainya Qatar dicoret dari kalender balap.

Hanya selisih dua poin yang memisahkan Marc Marquez dan Jorge Martin dalam klasemen menjelang Grand Prix Australia akhir pekan ini, yang membuat situasi terkait Qatar menjadi semakin rumit bagi pihak MotoGP.