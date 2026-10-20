MotoGP Tegaskan Niatnya untuk Tetap Balapan di Qatar

MotoGP telah menegaskan kembali niatnya untuk menggelar balapan di Qatar pada 6–8 November, meskipun konflik masih berlangsung di Timur Tengah.

Menurut motorsport.com, tim-tim peserta telah diberitahu mengenai rencana kejuaraan tersebut melalui surel yang dikirimkan baru-baru ini oleh asosiasi tim, IRTA.

Pernyataan ini sejalan dengan sikap resmi MotoGP yang menyatakan bahwa persiapan untuk Grand Prix Qatar tetap berjalan sesuai rencana, meskipun terjadi serangan baru-baru ini di negara tetangga, Arab Saudi.

Awalnya dijadwalkan pada bulan April, putaran di Lusail sempat ditunda hingga November ketika Qatar terseret ke dalam konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran. Perhelatan di Portugal dan Valencia kemudian dijadwalkan ulang untuk menyesuaikan dengan perubahan tanggal tersebut.

Lusail circuit, Qatar. © Gold and Goose

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"Terus memantau situasi"

Berbicara pada putaran di Indonesia baru-baru ini, wakil CEO MotoGP Carlos Ezpeleta mengatakan:

“Kami berencana untuk pergi ke Qatar, namun keselamatan dan kesejahteraan seluruh staf serta penggemar tentu menjadi prioritas utama, jadi kami akan terus memantau situasinya.”

Meskipun F1 dan MotoGP sama-sama memiliki jadwal ajang balap di Timur Tengah, konsekuensi dari kemungkinan pembatalan bisa berdampak sangat signifikan terhadap persaingan perebutan gelar juara di MotoGP.

Saat ini, hanya ada selisih dua poin antara Jorge Martin dari tim Aprilia dan Marc Marquez dari tim Ducati, dengan Qatar yang akan menjadi seri ketiga dari lima putaran yang tersisa.

Saran perjalanan

Tidak ada laporan mengenai serangan rudal/drone di wilayah Qatar sejak bulan April.

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Namun, dalam pembaruan terkini tertanggal 18 Oktober, Kedutaan Besar AS di Qatar menyatakan: "Warga Amerika yang saat ini berada di Timur Tengah diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat situasi keamanan yang kompleks. Harap waspada terhadap kemungkinan pembatalan penerbangan, penutupan ruang udara, dan gangguan perjalanan."

Bandara Internasional Hamad di Doha tetap beroperasi, meskipun Qatar Airways telah menangguhkan penerbangan ke sejumlah bandara di Arab Saudi sejak 12 Oktober: "Akibat situasi saat ini, penerbangan dari dan menuju Riyadh (RUH) serta Dammam (DMM) ditangguhkan untuk sementara waktu."