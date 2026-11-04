MotoGP Ubah Jadwal GP Qatar saat Pembalap Menunda Keberangkatan

MotoGP telah melakukan perubahan pada jadwalnya di Qatar, dengan para pembalap dijadwalkan tiba lebih lambat dari biasanya.

Lusail International Circuit. Credit: Gold and Goose.
Lusail International Circuit. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

MotoGP telah mengubah jadwal untuk Grand Prix Qatar dikarenakan waktu kedatangan sejumlah pembalap yang lebih lambat dari perkiraan.

Konferensi pers hari Kamis di Lusail akan diundur selama empat jam akibat kedatangan para pembalap di Qatar yang lebih lambat dari yang diperkirakan.

Grand Prix Qatar diprotes oleh para pembalap dengan tingkat keberatan yang bervariasi. Selama gelaran Grand Prix Malaysia, muncul laporan bahwa 19 dari 22 pembalap telah menandatangani surat yang ditujukan kepada MotoGP Group untuk menyatakan penolakan mereka terhadap balapan tersebut, yang tetap dijadwalkan berlangsung di tengah konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah.

Selama beberapa minggu terakhir, para pembalap telah meminta jaminan dari pihak MotoGP terkait sejumlah hal, termasuk rencana evakuasi, asuransi, dan pertanggungjawaban hukum.

Lusail International Circuit. Credit: Gold and Goose.
Lusail International Circuit. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Secara terbuka, beberapa pembalap juga telah menyatakan penolakan mereka untuk berlomba dalam situasi apa pun. Salah satu yang paling vokal Jack Miller, yang tidak akan berkompetisi di Lusail menyusul keputusan Yamaha untuk menarik diri dari akhir pekan tersebut - yang diumumkan setelah balapan di Sepang.

Alex Marquez juga dipastikan akan melewatkan balapan di Qatar setelah menjalani operasi pada bahu kanannya yang cedera. Sementara itu, keikutsertaan Joan Mir pun masih diragukan, setelah ia mengundurkan diri dari balapan di Malaysia akibat masalah penglihatan yang kambuh - masalah yang sebelumnya sempat membuatnya absen dalam empat balapan berturut-turut.

Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, dan Jorge Martin awalnya diragukan bisa tampil di Qatar, namun ketiganya dijadwalkan tetap berangkat ke sana untuk setidaknya mencoba turun ke lintasan. Martin dan Fernandez masih menjadi perhatian khusus, mengingat keduanya sempat mengundurkan diri di tengah rangkaian acara di Sepang.

Di sisi lain, ada pula pembalap yang menyatakan akan tiba di Qatar selambat mungkin.

Sebagai contoh, Pedro Acosta memilih pergi ke Bali setelah balapan di Malaysia, sementara pemimpin klasemen Marc Marquez mengatakan baru akan tiba di Qatar pada Kamis malam, setelah sempat pulang ke Spanyol usai kemenangannya di Malaysia.

Marc Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Marc Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Media asal Italia, GPOne, melaporkan bahwa para pembalap baru akan tiba di Qatar pada saat-saat terakhir. Hal inilah yang menyebabkan perubahan jadwal, di mana konferensi pers pada hari Kamis diundur menjadi pukul 20.00 waktu setempat, dari jadwal semula pukul 16.00.

Penundaan selama empat jam ini kemungkinan besar tidak akan banyak memengaruhi rangkaian akhir pekan balapan, namun hal ini menjadi indikator lain mengenai situasi luar biasa yang menyertai penyelenggaraan Grand Prix Qatar tahun ini.

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Losail International Circuit
Losail International Circuit, Qatar, MotoGP night race
MotoGP Ubah Jadwal GP Qatar saat Pembalap Menunda Keberangkatan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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