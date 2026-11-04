Joan Mir Diberitakan Absen Lagi di Qatar, Honda Siapkan Pengganti

Joan Mir dikabarkan akan absen dari MotoGP Qatar pekan ini setelah masalah kesehatannya muncul kembali di Malaysia.

Joan Mir, 2026 Malaysian MotoGP.
Joan Mir, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

Juara MotoGP 2020, Joan Mir, dikabarkan tidak akan berlomba di Qatar pekan ini akibat masalah penglihatan yang muncul kembali.

Mir melewatkan empat balapan berturut-turut akibat suatu penyakit, yang rinciannya baru ia ungkapkan saat kembali berlomba akhir pekan lalu di Malaysia.

Salah satu gejala penyakit tersebut adalah penglihatan kabur, yang kembali muncul saat balapan di Malaysia, sehingga memaksanya untuk mundur dari perlombaan.

Absennya Mir di Qatar dilaporkan oleh The Race, dengan pembalap WorldSBK Honda, Jake Dixon, disebut akan menggantikan pembalap Spanyol tersebut, meski belum ada pernyataan resmi dari HRC.

Jake Dixon, September 2026 Cremona HRC WorldSBK test. Credit: Honda Racing Corporation.
Jake Dixon, September 2026 Cremona HRC WorldSBK test. Credit: Honda Racing Corporation.

Balapan di Qatar dipastikan tidak akan diikuti oleh sejumlah pembalap reguler MotoGP. Yamaha memutuskan untuk mundur dari ajang tersebut akhir pekan lalu, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan resmi setelah Grand Prix Malaysia. 

Keputusan ini diambil sebagai bentuk penerapan kebijakan perjalanan perusahaan yang berlaku untuk seluruh wilayah Timur Tengah - yang tengah dilanda konflik sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada bulan Februari.

Pembalap lain yang dipastikan absen dalam balapan ini adalah duo Gresini Racing: Alex Marquez dan Fermin Aldeguer. Marquez menjalani operasi setelah balapan di Malaysia untuk mengatasi masalah pada bahunya, sementara Aldeguer mengalami patah tulang tangan di Indonesia.

Gresini akan menurunkan Iker Lecuona, runner-up WorldSBK musim ini, untuk mengendarai satu-satunya motor Desmosedici mereka di Lusail. Dengan demikian, Dixon akan menjadi pembalap pengganti kedua di grid Qatar.

Tanpa kehadiran Yamaha, jumlah pembalap di grid diperkirakan berkurang menjadi 18 orang, termasuk Raul Fernandez dan Jorge Martin.

Pembalap Trackhouse Aprilia tersebut bertolak ke Qatar dengan niat untuk berlomba, setelah sebelumnya absen dalam dua balapan terakhir di Australia dan Malaysia akibat cedera jari yang dialaminya di Mandalika. Sementara itu, Martin menegaskan - setelah mengundurkan diri dari balapan di Malaysia akibat cedera pergelangan tangan usai terjatuh di Sprint Race Australia - bahwa ia tetap berencana untuk tampil di Qatar.

Tags:

Joan Mir
Jake Dixon
Honda HRC (MotoGP)
Joan Mir Diberitakan Absen Lagi di Qatar, Honda Siapkan Pengganti
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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