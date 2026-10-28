Honda Konfirmasi Joan Mir Comeback di MotoGP Malaysia

Honda telah mengonfirmasi kembalinya Joan Mir ke MotoGP pada Grand Prix Malaysia, setelah melewatkan beberapa putaran akibat sakit.

Sebelumnya, melalui sebuah unggahan di media sosial akhir pekan lalu, Mir telah memberi isyarat bahwa ia akan kembali berlomba di Sepang.

Pembalap Spanyol itu telah absen sejak MotoGP Austria; ia melewatkan balapan di Jepang, Indonesia, dan Australia akibat penyakit misterius yang mengharuskannya menjalani serangkaian tes medis untuk mencari penyebab serta penanganannya.

Kini, Mir telah mendapatkan izin untuk kembali berlomba, dan ia akan memulai aksinya kembali di lokasi tempat ia meraih podium terakhirnya: Sepang International Circuit.

Joan Mir, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

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“Ini bukanlah periode yang mudah, dan saya ingin berterima kasih kepada semua orang di dekat saya yang telah membantu saya untuk tetap fokus dan terus berupaya mencapai tujuan akhir,” ujar Joan Mir.

“Selama seminggu terakhir, saya sudah bisa kembali berkendara dengan berbagai jenis motor, dan dokter telah memberikan lampu hijau bagi saya untuk kembali.

“Saya sangat antusias untuk bertemu kembali dengan tim dan melihat apa yang bisa kami capai dalam balapan-balapan terakhir tahun ini.

“Sepang adalah sirkuit yang menyimpan kenangan indah bagi saya dan bagi kami di Honda. Menurut saya, kembali ke lintasan yang sudah sangat familier ini adalah keputusan yang tepat.

“Hal terpenting akhir pekan ini adalah kembali menunggangi motor, membangun kembali koneksi dengan tim, dan merasakan kembali feeling saat berkendara.”

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Luca Marini. © Gold and Goose

Marini juga berharap comeback di Malaysia

Dengan absennya Mir akibat sakit - dan tanpa ada pengganti di Australia pekan lalu - serta Luca Marini yang juga harus menepi karena terserang virus, tidak ada motor Honda HRC yang mengaspal di Phillip Island setelah sesi latihan bebas pertama (FP1).

Meski demikian, Marini berharap bisa kembali tampil di Malaysia.

“Sayangnya, kami tidak bisa melakukan lebih dari beberapa putaran di Phillip Island, dan sejak hari Jumat saya fokus sepenuhnya untuk memulihkan diri sebaik mungkin,” ujar pembalap asal Italia itu.

“Kondisi saya mulai membaik dan saya sudah bisa kembali berlatih di pusat kebugaran, tetapi mengendarai motor MotoGP tentu merupakan hal yang berbeda.”

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Luca Marini, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

“Sepang adalah sirkuit yang menuntut fisik karena kondisi di sana. Tentu saja, akhir pekan ini kami akan sedikit mengubah pendekatan agar memiliki cukup energi untuk hari Minggu. Selain itu, banyak hal juga bergantung pada kondisi cuaca.

“Kami harus menjalani tes medis sebelum akhir pekan tiba, tetapi menurut saya itu tidak akan menjadi masalah.”