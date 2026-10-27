Meski Cedera, Jorge Martin akan Coba Balapan di MotoGP Malaysia

Aprilia telah mengonfirmasi bahwa Jorge Martin akan mencoba turun di MotoGP Malaysia meski mengalami cedera pergelangan tangan yang dialaminya akhir pekan lalu di Phillip Island.

Martin mengalami kecelakaan dalam balapan sprint akhir pekan lalu di Grand Prix Australia saat bersaing memperebutkan kemenangan melawan rival utamanya dalam perebutan gelar, Marc Marquez.

Juara dunia 2024 itu mengalami cedera pergelangan tangan akibat kecelakaan, dan terpaksa mengundurkan diri dari Grand Prix hari Minggu, yang pada akhirnya dibatalkan karena cuaca buruk.

Dengan apa yang terjadi di Phillip Island, Martin kini tertinggal 10 poin atas Marquez.

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Pembalap asal Mallorca itu telah bertolak ke Sepang untuk mencoba berpartisipasi dalam Grand Prix Malaysia akhir pekan ini.

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Ia harus menjalani tes kebugaran pada hari Kamis, dan bisa saja mundur sewaktu-waktu dari akhir pekan, tergantung pada kondisi fisiknya.

Tapi, pembalap berjuluk Martinator itu mengatakan tengah berupaya untuk tiba di Sepang dalam "kondisi fisik sebaik mungkin".

"Saya menjalani perawatan yang diperlukan untuk memulihkan diri dari cedera agar bisa tiba di Sepang dalam kondisi terbaik," ujar Jorge Martin menjelang balapan di Sepang.

"Mustahil untuk membuat prediksi apa pun. Kami harus menilai situasinya dari hari ke hari."

Jorge Martin, Marc Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

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Sepang tidak bersahabat bagi Martin sejak ia bergabung dengan Aprilia. Pembalap asal Spanyol itu mengalami kecelakaan hebat saat tes pra-musim 2025, yang mengawali serangkaian cedera hingga membuatnya hanya bisa tampil dalam tujuh seri Grand Prix tahun lalu.

Ia melewatkan Grand Prix Malaysia tahun lalu karena cedera dan juga absen dalam tes pra-musim 2026 karena masih dalam masa pemulihan setelah menjalani operasi pada bulan Desember.

Sepang juga terbukti menjadi sirkuit yang sulit bagi pabrikan asal Noale tersebut tahun lalu. Aprilia memenangkan tiga dari empat grand prix terakhir musim 2025, namun di Malaysia, hasil terbaik yang mereka raih hanyalah posisi ke-10 melalui Ai Ogura, sementara Marco Bezzecchi hanya menempati posisi ke-11.