Bagnaia: Pembatalan GP Australia Tidak Melibatkan Pembalap

Menurut Francesco Bagnaia, para pembalap MotoGP tidak dimintai pendapatnya mengenai pembatalan Grand Prix Australia di Phillip Island.

Biasanya, para pembalap seharusnya dimintai pendapatnya mengenai kondisi trek, terutama ketika kondisinya sangat tidak aman - atau cukup berbahaya hingga muncul pertimbangan untuk membatalkan maupun menunda balapan.

Namun, balapan MotoGP di Phillip Island hari ini dibatalkan karena jarak pandang yang menghalangi helikopter medis untuk terbang, bukan karena kondisi lintasan.

Oleh karena itu, Francesco Bagnaia mengatakan bahwa para pembalap harus menerima keputusan pihak Race Direction untuk tidak menggelar balapan.

Rain delay on Sunday at Phillip Island, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

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“Tidak,” ujar Bagnaia kepada TNT Sports saat ditanya apakah para pembalap sempat dimintai pendapat mengenai keputusan pembatalan tersebut. “Tapi, dalam situasi seperti ini, kita perlu menghormati keputusan pihak [manajemen].”

Bagnaia, yang membalap untuk Ducati Lenovo mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin tetap balapan, meskipun kondisinya sulit.

“Ya, tentu saja,” ujarnya menanggapi hal tersebut. “Memang kondisinya agak rumit dan sangat dingin, tetapi menurut saya, kita pernah balapan dalam kondisi yang lebih buruk dari ini.

“Sayang sekali hari Minggu harus berakhir seperti ini - hanya berdiam diri di garasi di lintasan seperti ini, padahal ini adalah kesempatan terakhir.

"Saya hanya berharap di masa depan kita bisa kembali dan menikmati balapan di sini, karena seperti yang kita lihat kemarin, balapan di lintasan ini sungguh luar biasa, dengan pertarungan-pertarungan yang hebat.

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“Jadi, sayang sekali, tapi saya sangat berharap di masa depan kita bisa kembali lagi.”

Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP Australian Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Perasaan Bagnaia bahwa Phillip Island layak mendapatkan penutup yang lebih baik - alih-alih harus menunggu berjam-jam demi perbaikan kondisi yang pada akhirnya tidak membuahkan hasil - juga dirasakan oleh pembalap tuan rumah, Senna Agius.

Baginya, balapan kelas utama pertama di Australia ini justru akan menjadi grand prix perdana yang berlangsung di Adelaide.

“Saya sangat terpukul,” ujar pembalap Moto2, Agius, kepada TNT Sports setelah pembatalan tersebut. “Lihatlah semua penggemar di sini; mereka datang untuk menyaksikan balapan sepeda motor hari ini.

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"Memang, balapan Moto2 sudah dibatalkan beberapa jam yang lalu, tetapi sangat disayangkan balapan MotoGP juga tidak bisa digelar.

“Mau bagaimana lagi. Saya paham bahwa keselamatan adalah prioritas, namun sungguh disayangkan kita tidak bisa melangsungkan acara hari ini, padahal kondisi lintasan sebenarnya masih layak untuk digunakan, tidak ada masalah berarti, dan tidak banyak genangan air di lintasan.”

MotoGP bikes lined up at 2026 MotoGP Australian Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Namun, saya paham ada gambaran yang lebih luas.

“Akan tetapi, ini sangat disayangkan bagi para penggemar, sangat disayangkan bagi olahraga ini hari ini, dan balapan terakhir di Phillip Island tidak mendapatkan gemuruh yang seharusnya.”

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