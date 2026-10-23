Marc Marquez Bela Aero Baru Ducati yang Terinspirasi Aprilia

Marc Marquez menyambut baik perangkat aerodinamika baru Ducati di MotoGP yang terinspirasi dari Aprilia.

Marquez defends Ducati's Aprilia-inspired aero at Phillip Island
Marquez defends Ducati's Aprilia-inspired aero at Phillip Island
© Gold and Goose

Marc Marquez menegaskan bahwa Ducati tidak boleh bersikap “sombong” untuk tidak mengambil inspirasi dari Aprilia, saat pertarungan gelar MotoGP 2026 semakin memanas.

Pada hari Jumat di Phillip Island, situasi kembali memperlihatkan pertarungan antara Marquez dan para pembalap Aprilia; sang juara bertahan dari Ducati itu menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menyisip di antara motor-motor RS-GP.

Setelah memimpin Free Practice 1 pada kunjungan terakhir MotoGP ke sirkuit legendaris di Australia tersebut, Marquez menempati posisi tercepat ketiga di belakang Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez pada sesi sore.

Meski demikian, ia juga berada dua posisi di depan rival perebutan gelar juara, Jorge Martin, yang saat ini memimpin Kejuaraan Dunia dengan selisih hanya dua poin.

Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

“Sangat senang, karena sensasi yang saya rasakan memang seperti yang saya cari di Phillip Island ini. Namun, seperti yang sudah kami duga kemarin, semua motor Aprilia memang sangat cepat,” ujar Marc Marquez kepada MotoGP.com.

“Di trek seperti ini, dengan tikungan yang sangat cepat, mereka memiliki kecepatan yang luar biasa. Tapi kita lihat saja nanti. Kami telah bekerja dengan baik pada hari Jumat, dan kami harus terus melanjutkannya.”

Namun, kecepadan pada kondisi kering hari Jumat mungkin tidak akan banyak berarti jika hujan yang diperkirakan turun benar-benar terjadi pada hari Sabtu dan Minggu.

“Setiap hari sangat berharga; hari ini kami bekerja dan mencoba beberapa hal pada motor, seperti yang bisa Anda lihat,” ujar Marquez.

“Jika besok kondisi lintasan basah, kami harus siap… Namun untuk saat ini, dalam kondisi kering, kami mampu bersaing.”

Marc Marquez tries new swingarm aero during Friday practice, 2026 Australian MotoGP.
Marc Marquez tries new swingarm aero during Friday practice, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

"Saya tidak merasa mereka copy dan paste"

Salah satu komponen baru yang dicoba Marquez pada hari Jumat adalah komponen aero swingarm belakang, yang serupa dengan milik Apriia

“Saya tetap menggunakannya karena sejak awal saya tidak merasa kondisinya menjadi lebih buruk. Jadi, ketika Anda memperkenalkan sesuatu yang baru dan tidak merasakan dampak negatif, itu berarti komponen tersebut berpotensi untuk bekerja jauh lebih baik di masa depan,” ujar Marquez.

“Meski begitu, masih ada beberapa hal yang perlu kami pahami. Namun, yang terpenting bagi saya adalah melihat bahwa Ducati terus berupaya, mencoba berbagai hal baru, dan mengerahkan segalanya - dengan lima seri tersisa -untuk berjuang bersama demi meraih gelar juara.”

Saat ditanya mengenai Ducati yang tampak ‘meniru’ desain Aprilia, Marquez menanggapi:

“Bagi saya - sebagai seorang insinyur, pembalap, maupun pribadi kita tidak boleh arogan dan hanya mengandalkan ide sendiri. Terkadang kita bisa belajar dari orang lain, dan terkadang orang lain bisa belajar dari kita.

“Hal yang paling penting adalah terus berkembang serta berupaya meningkatkan diri sendiri maupun tim, dan itulah yang kami coba lakukan.

“Menurut saya, mereka tidak sekadar meniru begitu saja.

“Pada akhirnya, ini adalah sebuah kompetisi; semua orang - termasuk saya sebagai pembalap - selalu memperhatikan apa yang dilakukan pihak lain demi bisa tampil lebih baik.”

Adik laki-laki Marc, Alex, menjadi pembalap Desmosedici terbaik berikutnya dengan menempati posisi keenam pada hari Jumat.

Tags:

Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Ducati
MotoGP
Aprilia
Marc Marquez Bela Aero Baru Ducati yang Terinspirasi Aprilia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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