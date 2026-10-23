Jorge Martin Kembali Jadi Aprilia Paling Lambat di Phillip Island

Jorge Martin mengaku bahwa ia mengendarai motornya di Phillip Island dengan gaya balap yang digunakannya saat bersama Ducati - yang muncul secara naluriah - dan ini alasan kenapa ia tertinggal dari pembalap Aprilia lainnya pada Practice MotoGP Australia.

Juara dunia 2024 ini tampil sangat cepat di Phillip Island semasa masih bersama Ducati, dengan mencatatkan tiga pole antara tahun 2022 hingga 2024.

Namun, ia melewatkan Grand Prix Australia tahun lalu karena cedera, sehingga kunjungan ke Phillip Island kali ini menjadi pengalaman pertamanya di atas motor Aprilia .

Akibatnya, ia kekurangan data dibandingkan dengan rekan-rekan setimnya di Aprilia.

Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Australian MotoGP © Gold and Goose

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“Masalah di sini tampaknya lebih signifikan”

Martin mengatakan kepada media, sebagaimana dilaporkan oleh Motorsport pada hari Jumat di Phillip Island, bahwa ia memasuki tikungan dengan terlalu cepat, seolah-olah ia sedang mengendarai motor Ducati.

Masalah tersebut menjadi semakin terasa karena karakteristik sirkuit yang cepat dan mengalir.

Setelah finis di posisi kelima - dan jadi pembalap Aprilia paling lambat - pada Practice hari Jumat, menjelaskan: “Ini adalah masalah yang pernah saya alami sebelumnya dan masih terus berlanjut.

“Saya mencoba untuk masuk [ke tikungan] dengan sangat cepat, lalu saya agak terlambat dalam [memutar] gas.

“Jadi, ya, di sini masalahnya terasa lebih signifikan; lebih kentara, karena Anda membutuhkan kecepatan tinggi saat keluar dari tikungan.

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“Sekarang saya mencoba untuk mengerem dan masuk secara perlahan, dan ternyata cara ini justru membuahkan hasil yang baik saat keluar dari tikungan.”

Martin menambahkan bahwa gaya membalapnya saat ini “merusak” ban depan, namun secara keseluruhan ia merasa kecepatannya tidak terlalu jauh dari yang seharusnya.

“Menurut saya, saya berhasil memecahkan rekor putaran saya di sini - catatan waktu terbaik pribadi saya - jadi saya senang,” ujarnya.

“Saya memang perlu beradaptasi dengan gaya yang dibutuhkan untuk motor Aprilia, karena tahun lalu saya tidak bisa hadir di sini.”

Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Australian MotoGP © Gold and Goose

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“Saya sudah sangat terbiasa memacu motor Ducati di sini, jadi saya sempat mencoba untuk memacu dengan agresif saat memasuki tikungan, tetapi hal itu justru merusak ban depan. Akibatnya, saya harus sedikit menyesuaikan gaya berkendara saya.

“Pada sore harinya, saya merasa jauh lebih baik dan kondisi motor pun jauh lebih seimbang.”

Martin lebih lambat dibandingkan rival utamanya dalam perebutan gelar, Marc Marquez, yang tercepat ketiga di sesi Practice.

Menjelang akhir pekan ini, keduanya hanya terpaut dua poin. Jika hasil Sprint Race hari Sabtu sama seperti hasil sesi Practice, keduanya akan menuju Grand Prix dengan jumlah poin yang sama.