Bos Aspar Jelaskan Detail di Balik Layar Rivalitas Alonso dan Holgado

Bos tim Aspar, Jorge Martinez, mengungkapkan bahwa hubungan antara David Alonso dan Dani Holgado sangat buruk, sampai-sampai mereka harus dipisahkan di dalam truk tim.

Alonso, pembalap masa depan LCR Honda di MotoGP, melontarkan kritik tajam terhadap Holgado - yang tahun depan akan membalap untuk Gresini - dengan menyebutnya sebagai “orang yang tidak baik” setelah insiden mereka di Grand Prix Indonesia.

Alonso juga mengeklaim bahwa suasana di dalam tim Aspar tidak kondusif, bahkan menyebutnya “bukan sebuah tim sama sekali”.

Mantan juara Grand Prix yang kini memiliki tim Aspar, Jorge Martinez 'Aspar', menyebut rusaknya hubugan kedua pembalap “tidak pantas”.

David Alonso highside, start, 2026 Mandalika Moto2 Grand Prix. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Telah terjadi banyak ketidaksepakatan”

Alonso dan Holgado selalu menjadi rival sengit sepanjang jenjang karier balap mereka, meskipun tidak diketahui secara pasti apa yang terjadi di balik layar hingga menyebabkan keretakan hubungan di antara keduanya.

Dalam perbincangan dengan DAZN, Martinez mengungkapkan bahwa keduanya menempati ruang terpisah di dalam truk tim - yang sudah berlangsung sepanjang musim - akibat buruknya hubungan mereka.

“Masalahnya adalah telah terjadi banyak ketidaksepakatan, mengenai berbagai hal, sejak lama,” ujarnya kepada penyiar Spanyol tersebut.

“Tahun ini, kami bahkan memisahkan mereka di dalam truk agar mereka tidak berada bersama-sama.”

David Alonso highside, start, 2026 Mandalika Moto2 Grand Prix. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Mereka bahkan memiliki kamar yang terpisah. Banyak detail kecil yang menurut saya telah terakumulasi, dan mungkin itulah yang berujung pada perpecahan akhir ini.

“Kami akan menanganinya dengan cara sebaik mungkin; tim ini memiliki hubungan yang sangat baik, dan kami harus tahu cara mengelola hubungan di antara mereka berdua.”

Martinez mengatakan bahwa ia belum berbicara dengan kedua pembalap tersebut, tetapi ia akan “memberikan teguran keras kepada masing-masing dari mereka, karena mereka memang pantas mendapatkannya”.

Namun, ia tidak memiliki ilusi bahwa dirinya mampu memperbaiki hubungan di antara mereka.

“Menurut saya, sebaiknya saya tidak memaksa mereka untuk berjabat tangan atau akur saat ini,” lanjutnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Hal ini sudah berlangsung cukup lama; bukan sesuatu yang baru. Pada akhirnya, situasi akan mencapai titik puncak.

“Seperti yang saya katakan, kita harus melihat bagaimana cara memperbaiki keadaan.

"Mereka bukan teman; saya tidak bisa memaksa mereka untuk berteman, tetapi saya bisa mencoba membuat situasi menjadi lebih baik di lintasan.”

Harga yang harus dibayar atas duet pembalap kuat

Komentar Alonso tidak ditanggapi dengan baik oleh media Spanyol, yang juga menganggap pernyataan tersebut tidak pantas - terlebih lagi bagi seorang pembalap yang akan naik ke kelas MotoGP pada tahun 2027 bersama Honda.

David Alonso (pic: LCR Honda).

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, Martinez juga mengakui bahwa situasi seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki dua pembalap kuat dalam satu tim.

“Ketika Anda memiliki dua pembalap hebat yang sama-sama berpotensi menang, hal ini memang sering terjadi.

“Saat saya masih aktif membalap, hal itu juga terjadi pada saya - bersama Alex Criville, Champi Herreros, dan banyak rekan setim lainnya.

“Ketika ada dua pembalap papan atas, benturan seperti ini pasti akan terjadi.

“Namun, tim ini luar biasa; tidak ada masalah di dalam tim, dan tentu saja saya harus menjaga agar situasi tetap terkendali dengan mereka berdua.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Masih ada empat atau lima balapan tersisa, saya berharap semuanya berakhir dengan sebaik mungkin.”