Marc Marquez Bungkam Saat Ditanya Keberlangsungan GP Qatar

Marc Marquez menghindari pertanyaan seputar MotoGP untuk tetap menggelar Grand Prix Qatar tiga minggu lagi, di tengah eskalasi perang di Timur Tengah.

Grand Prix Qatar dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan tanggal 6–8 November, dengan pihak tim baru-baru ini telah diberitahu bahwa ajang tersebut akan tetap dilaksanakan, meskipun konflik di kawasan itu kian memburuk.

Dalam beberapa minggu terakhir, infrastruktur sipil di Arab Saudi telah diserang oleh kelompok pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran, sementara sejumlah pemerintah memperbarui imbauan perjalanan bagi warga negara mereka.

Pada hari Rabu, pihak sirkuit Lusail menyatakan bahwa mereka sedang dalam tahap akhir persiapan untuk ajang balap MotoGP dan Formula 1 di Qatar.

Start, 2025 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

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“Saya memilih untuk tidak memberikan pendapat”

Menjelang GP Australia, kabarnya - setidaknya dalam pembicaraan tertutup - banyak pembalap khawatir untuk berlomba di Qatar akibat konflik yang terjadi.

Namun, tampaknya kini ada sikap resmi yang harus diikuti, sebagaimana terlihat dari tanggapan sejumlah pembalap saat ditanya mengenai hal tersebut pada hari Kamis di Phillip Island.

Juara dunia bertahan Marc Marquez, saat dimintai keterangan oleh wartawan, mengatakan: “Mengenai hal itu, untuk saat ini saya memilih untuk tidak memberikan pendapat.”

Pemimpin klasemen kejuaraan, Jorge Martin - yang unggul dua poin atas Marquez - menambahkan: “Belum ada yang mengatakan bahwa kita tidak akan pergi ke sana.

“Ini hanyalah satu balapan lagi. Jika kita bisa ikut, bagus; jika tidak, itu pun tidak masalah. Jika pihak penyelenggara memutuskan kita boleh ikut, itu berarti keselamatan kita sudah terjamin.”

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Alex Marquez memberikan tanggapan yang tak kalah diplomatis, meski ia mengakui bahwa situasi di wilayah tersebut kian memburuk.

“Situasinya berubah setiap hari dan tampak semakin buruk dari hari ke hari, memang begitulah keadaannya,” ujarnya, sebagaimana dilaporkan oleh Motorsport.

“Pihak penyelenggara kejuaraan mengatakan bahwa semuanya terkendali, tetapi menurut saya, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa mengendalikan situasi seperti ini; situasinya cukup kompleks.

“Jadi, menurut saya situasi bisa berubah drastis dari satu hari ke hari berikutnya, dan saya rasa ini bukan keputusan yang harus mereka ambil sekarang.

“Mereka harus bersikap realistis dan menunggu beberapa hari ke depan. Tentu saja ada banyak uang yang dipertaruhkan, dan wajar jika pihak MotoGP menginginkan dana tersebut, tetapi kita juga harus memikirkan keselamatan semua orang.

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“Mereka harus berhati-hati karena akan ada banyak orang yang pergi ke sana.”

Kenapa Qatar sangat penting bagi MotoGP?

Sekilas, menggelar balapan di wilayah yang dilanda perang seharusnya tidak memicu keputusan serumit itu terkait sebuah Grand Prix.

Tapi, Qatar merupakan putaran yang sangat penting bagi MotoGP Sports Entertainment Group, mengingat pendapatan yang dihasilkannya untuk kejuaraan.

2025 Qatar MotoGP © Gold and Goose

Pentingnya ajang ini terlihat saat pecahnya perang memaksa penundaan gelaran di Qatar - yang sedianya berlangsung pada bulan April - serta penyesuaian kalender yang menggeser dua putaran terakhir mundur satu minggu. Hal ini tentu membuat kecewa para penggemar yang telah memesan perjalanan.

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Namun, sulit untuk tidak menganggap MotoGP sebagai semacam ujian bagi Liberty Media. Jika putaran MotoGP dapat terlaksana tanpa kendala, maka tidak ada alasan mengapa rangkaian dua balapan Formula 1 di Qatar dan Abu Dhabi tidak bisa berjalan dengan lancar pula.

Namun, konflik geopolitik cenderung sulit diprediksi. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perang yang melibatkan Iran bergantung pada hasil pemilihan paruh waktu (mid-term elections) di Amerika Serikat, mengingat Presiden Trump melontarkan ancaman untuk kembali melancarkan kampanye pengeboman setelah pemilihan tersebut.

Mengenai kemungkinan untuk berlomba di Qatar, Pedro Acosta mengatakan: “Dalam hal ini, saya terikat dengan sebuah pabrikan dan saya berkompetisi dalam sebuah kejuaraan; jadi, jika diputuskan bahwa kami harus pergi ke sana, maka kami akan pergi dan berlomba di sana.

“Jika kami pergi, itu karena situasinya bisa dibilang sudah pasti aman.”

Pecco Bagnaia menambahkan: “Menurut saya, kepentingan bersama adalah memastikan keamanan sepenuhnya, dan itulah tujuan utama Dorna.

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“Jika kondisinya tidak demikian, saya yakin mereka tidak akan mau mengambil risiko apa pun. Saya lebih memilih untuk tidak membahasnya lebih jauh.”