Tentukan Nasib Balapan, Bos MotoGP Sambangi Qatar Pekan ini

Sporting Director MotoGP Group, Carlos Ezpeleta, dikabarkan akan bertolak ke Doha pekan ini untuk memastikan Grand Prix Qatar yang dijadwalkan pekan depan dapat berlangsung dengan aman.

Ketidakpastian seputar Grand Prix Qatar - yang sebelumnya ditunda dari bulan April ke akhir pekan tanggal 6–8 November akibat perang di Iran - masih terus berlanjut seiring dengan meningkatnya eskalasi konflik di kawasan tersebut.

Dalam beberapa pekan terakhir, Arab Saudi telah menjadi sasaran serangan terhadap infrastruktur sipil oleh kelompok pemberontak Houthi.

Banyak pemerintah memperbarui imbauan perjalanan mereka, dengan mendesak warga negara masing-masing untuk hanya melakukan perjalanan yang bersifat penting ke wilayah tersebut.

Carlos Ezpeleta, MotoGP deputy CEO. © Peter McLaren

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Momen krusial menanti GP Qatar

MotoGP tetap bersikukuh untuk menggelar balapan di Qatar akhir pekan depan guna menuntaskan rangkaian tiga balapan berturut-turut yang sedang berlangsung.

Tapi, masih ada kemungkinan perubahan rencana di saat-saat terakhir menyusul pertemuan rahasia di antara para pembalap pada ajang Grand Prix Australia, di mana sebagian besar peserta yang hadir menyatakan keberatan untuk pergi ke sana.

Para pembalap kemudian mengajukan tuntutan kepada Carlos Ezpeleta, wakil CEO MotoGP Group, agar diberikan jaminan keamanan seandainya balapan tetap dilangsungkan.

Menurut GPOne, Ezpeleta akan bertolak ke Doha pekan ini - menjelang Grand Prix Malaysia - untuk mengupayakan jaminan tersebut.

MotoGP Qatar 2025 © Gold and Goose

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Apa yang terjadi selanjutnya?

MotoGP membutuhkan Grand Prix Qatar untuk tetap terlaksana karena manfaat finansial yang dibawanya bagi keseluruhan kejuaraan.

Namun, langkah ini memaksa personel di area paddock untuk berada dalam situasi yang berpotensi berbahaya.

Jika konflik meningkat saat MotoGP berlangsung di Qatar, hal itu dapat membuat mereka yang berada di paddock terjebak seandainya wilayah udara ditutup.

Hal itu tidak hanya akan semakin membahayakan nyawa, tetapi juga kemungkinan besar akan berdampak signifikan terhadap dua putaran terakhir rangkaian acara tersebut di Portugal dan Valencia.

Pada tahap ini, hasil akhirnya tampaknya tidak bergantung pada siapa pun selain pihak penyelenggara.

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CEO Aprilia, Massimo Rivola, mengatakan pada hari Minggu di Phillip Island: “Jika penyelenggara menyatakan bahwa kondisi sudah tepat bagi kami untuk berkompetisi dari sudut pandang keselamatan, maka kami akan melakukannya.

“Kami tidak dalam posisi untuk mengatakan, ‘Saya tidak akan ikut’. Sejauh ini, tidak ada alasan untuk tidak ikut. Mungkin besok saat bangun tidur situasinya akan berubah, tetapi untuk hari ini, tidak demikian.”

Namun, jika para pembalap tidak puas dengan jaminan yang diberikan, mereka mungkin tidak punya pilihan lain selain memboikot ajang tersebut.

Karena pada akhirnya, sebuah balapan tidak dapat digelar tanpa kehadiran pembalap.