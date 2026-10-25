"Keputusan Paling Aman" - Bos Ducati Membela Pembatalan MotoGP Australia

Davide Tardozzi membela pembatalan MotoGP Australia meski kehilangan peluang besar di pertarungan gelar.

Davide Tardozzi has backed MotoGP after cancelling the Phillip Island MotoGP.
Davide Tardozzi has backed MotoGP after cancelling the Phillip Island MotoGP.
© Gold & Goose

Davide Tardozzi merasa pihak MotoGP mengambil keputusan tepat dengan membatalkan balapan MotoGP Australia meski kondisi trek Phillip Island baik-baik saja.

Balapan MotoGP terakhir di Phillip Island dibatalkan karena jarak pandang yang buruk bagi helikopter medis, bukan disebabkan oleh genangan air yang berlebihan di permukaan lintasan setelah hujan mengguyur selama berjam-jam sepanjang Minggu pagi hingga siang hari di Australia.

Pemimpin klasemen , Marc Marquez, mengatakan setelah pembatalan tersebut bahwa kondisi lintasan sebenarnya “dapat diterima”. Tardozzi pun berpendapat serupa, seraya menambahkan bahwa situasi terkait helikopter menjadikan keputusan untuk membatalkan balapan sebagai pilihan yang “paling aman”.

“Menurut saya, dari sisi lintasan balap, kita pernah berlomba di masa lalu dengan kondisi yang bahkan lebih buruk dari ini,” ujar Team Manager Ducati Lenovo, Tardozzi, kepada TNT Sports.

“Namun pada akhirnya, keselamatan adalah yang utama; jadi menurut saya, dalam kondisi terburuk sekalipun, pihak penyelenggara balapan telah mengambil keputusan yang paling aman.”

Rain delay on Sunday at Phillip Island, 2026 Australian MotoGP.
Rain delay on Sunday at Phillip Island, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

Pembatalan tersebut membuat Marquez kehilangan kesempatan untuk berlomba tanpa kehadiran Jorge Martin, yang dinyatakan tidak layak membalap karena mengalami cedera pergelangan tangan setelah kecelakaan dalam sesi Sprint.

“Memang benar, tetapi pada akhirnya kita harus mengutamakan keselamatan para pembalap. Jika helikopter tidak ada di lokasi, maka balapan tidak bisa dimulai,” ujar Tardozzi mengenai dampaknya terhadap persaingan kejuaraan.

“Saya tahu itu adalah peluang besar untuk meraih poin, tetapi inilah dunia balap - hal seperti ini bisa saja terjadi. Kini, kami sudah menantikan seri berikutnya di Malaysia.”

Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

Phillip Island selama ini menjadi lintasan yang menguntungkan bagi Marquez, namun sirkuit ini juga sangat cocok dengan karakteristik motor RS-GP. 

Oleh karena itu, keberhasilan meninggalkan Australia dengan keunggulan 10 poin atas Martin - setelah sebelumnya tertinggal dua poin - merupakan sebuah kemenangan tersendiri bagi Marquez dan Ducati, yang bahkan berhasil menguasai seluruh podium pada sesi Sprint.

“Sayangnya, Jorge [Martin] melakukan kesalahan, tetapi pada akhirnya saya senang melihat tiga pembalap Ducati berada di podium,” ujar Tardozzi.

“Itu berarti daya saing masih ada, tetapi kami tahu bahwa lawan-lawan kami akan lebih kuat daripada kami di beberapa lintasan balap, dan kondisi seperti ini akan terjadi setidaknya di dua atau tiga dari empat balapan berikutnya.

“Menurut saya, kejadian kemarin benar-benar membuktikan bahwa Marc [Marquez] mengendalikan jalannya balapan dengan cara yang tepat.”

Tags:

Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Australia Dibatalkan
Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP.
MotoGP News
MotoGP Australia 2026: Starting Grid Grand Prix setelah Mundurnya Duo Aprilia
Marc Marquez, Alex Marquez, Johann Zarco, qualifying, 2026 Australian MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Mengerahkan Segalanya saat Melawan Martin di Sprint Australia
Jorge Martin, Marc Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Australia 2026: Marc Marquez Menangi Sprint, Martin Jatuh
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Australia MotoGP
MotoGP News
Bos Ducati Ungkap Perbincangan Vinales untuk Jadi Pembalap Tes
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Australian MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Membayar Kesalahan Besarnya dengan Pole Position
Marc Marquez, scrapes on leathers, qualifying, 2026 Australian MotoGP.

Latest News

MotoGP News
"Keputusan Paling Aman" - Bos Ducati Membela Pembatalan MotoGP Australia
17s ago
Davide Tardozzi, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Dijelaskan: 'Aturan 60 Menit' yang Batalkan GP Terakhir di Phillip Island
13h ago
MotoGP bikes lined up at 2026 MotoGP Australian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Marc Marquez Merasa Kondisi Phillip Island "Bisa Diterima"
14h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Australian MotoGP
MotoGP News
Jorge Martin Targetkan Comeback Mengejutkan di GP Malaysia
14h ago
Jack Miller, 2026 Australian MotoGP.
MotoGP News
"Anda Pantas Mendapatkan Lebih Baik" - Miller Kecewa MotoGP Australia Dibatalkan
15h ago
Jack Miller speaks to the Phillip Island fans, 2026 Australian MotoGP.

More News

MotoGP News
Bagnaia Tidak Bicara Banyak Soal Penyebab DNF Sprint Race
15h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Australian MotoGP
MotoGP News
BREAKING: MotoGP Australia Dibatalkan Karena Cuaca Buruk
17h ago
Rain drops on Phillip Island The Final Roar sign, 2026 Australian MotoGP.
MotoGP News
Pembalap MotoGP Tetapkan Syarat Keamanan untuk Balapan di Qatar
17h ago
2025 MotoGP Qatar Grand Prix
MotoGP News
Ducati Terapkan Team-Order di Sprint Australia? Alex Marquez Beri Penjelasan
18h ago
Alex Marquez, Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP
MotoGP News
MotoGP Australia 2026: Starting Grid Grand Prix setelah Mundurnya Duo Aprilia
19h ago
Marc Marquez, Alex Marquez, Johann Zarco, qualifying, 2026 Australian MotoGP.