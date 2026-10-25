"Keputusan Paling Aman" - Bos Ducati Membela Pembatalan MotoGP Australia

Davide Tardozzi merasa pihak MotoGP mengambil keputusan tepat dengan membatalkan balapan MotoGP Australia meski kondisi trek Phillip Island baik-baik saja.

Balapan MotoGP terakhir di Phillip Island dibatalkan karena jarak pandang yang buruk bagi helikopter medis, bukan disebabkan oleh genangan air yang berlebihan di permukaan lintasan setelah hujan mengguyur selama berjam-jam sepanjang Minggu pagi hingga siang hari di Australia.

Pemimpin klasemen , Marc Marquez, mengatakan setelah pembatalan tersebut bahwa kondisi lintasan sebenarnya “dapat diterima”. Tardozzi pun berpendapat serupa, seraya menambahkan bahwa situasi terkait helikopter menjadikan keputusan untuk membatalkan balapan sebagai pilihan yang “paling aman”.

“Menurut saya, dari sisi lintasan balap, kita pernah berlomba di masa lalu dengan kondisi yang bahkan lebih buruk dari ini,” ujar Team Manager Ducati Lenovo, Tardozzi, kepada TNT Sports.

“Namun pada akhirnya, keselamatan adalah yang utama; jadi menurut saya, dalam kondisi terburuk sekalipun, pihak penyelenggara balapan telah mengambil keputusan yang paling aman.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Rain delay on Sunday at Phillip Island, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

Pembatalan tersebut membuat Marquez kehilangan kesempatan untuk berlomba tanpa kehadiran Jorge Martin, yang dinyatakan tidak layak membalap karena mengalami cedera pergelangan tangan setelah kecelakaan dalam sesi Sprint.

“Memang benar, tetapi pada akhirnya kita harus mengutamakan keselamatan para pembalap. Jika helikopter tidak ada di lokasi, maka balapan tidak bisa dimulai,” ujar Tardozzi mengenai dampaknya terhadap persaingan kejuaraan.

“Saya tahu itu adalah peluang besar untuk meraih poin, tetapi inilah dunia balap - hal seperti ini bisa saja terjadi. Kini, kami sudah menantikan seri berikutnya di Malaysia.”

Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Phillip Island selama ini menjadi lintasan yang menguntungkan bagi Marquez, namun sirkuit ini juga sangat cocok dengan karakteristik motor RS-GP.

Oleh karena itu, keberhasilan meninggalkan Australia dengan keunggulan 10 poin atas Martin - setelah sebelumnya tertinggal dua poin - merupakan sebuah kemenangan tersendiri bagi Marquez dan Ducati, yang bahkan berhasil menguasai seluruh podium pada sesi Sprint.

“Sayangnya, Jorge [Martin] melakukan kesalahan, tetapi pada akhirnya saya senang melihat tiga pembalap Ducati berada di podium,” ujar Tardozzi.

“Itu berarti daya saing masih ada, tetapi kami tahu bahwa lawan-lawan kami akan lebih kuat daripada kami di beberapa lintasan balap, dan kondisi seperti ini akan terjadi setidaknya di dua atau tiga dari empat balapan berikutnya.

“Menurut saya, kejadian kemarin benar-benar membuktikan bahwa Marc [Marquez] mengendalikan jalannya balapan dengan cara yang tepat.”

Article continues below ADVERTISEMENT