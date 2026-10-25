Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Australia Dibatalkan
Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Australia di Phillip Island dibatalkan.
Dengan dibatalkannya Grand Prix Australia, Marc Marquez meninggalkan Phillip Island dengan keunggulan 10 poin di klasemen MotoGP 2026.
Marquez mengambil pimpinan klasemen setelah kemenangan Sprint Race hari Sabtu, yang dikombinasikan dengan kecelakaan yang dialami oleh Jorge Martin.
Dibatalkannya Grand Prix di Phillip Island menjadi semacam berkah tersembunyi bagi Martin, yang dinyatakan tidak fit untuk balapan hari Minggu karena cedera lengan dari kecelakaan Sprint Race.
Kini, pembalap Aprilia itu hanya tertinggal 10 poin dari Marquez, tapi ia masih harus berpacu melawan waktu untuk pulih dengan balapan selanjutnya akan digelar di Sepang akhir pekan depan.
Rekan satu tim Martin di Aprilia, Marco Bezzecchi, tertinggal 50 poin di posisi ketiga. Dengan 148 poin tersisa untuk diperebutkan, hanya tujuh pembalap yang masih berpeluang matematis dalam pertarungan gelar.
Penalti Ogura
Klasemen diperbarui Ai Ogura kehilangan posisi enam di Sprint Race akibat penalti tekanan ban yang dijatuhkan usai balapan. Sementara itu, rekan setimnya di Trackhouse, Raul Fernandez, akan absen dari Grand Prix karena mengalami cedera jari.
Cetak tebal = Pembalap masih dalam pertarungan gelar.
Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Australia - Phillip Island
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|^1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|365
|2
|˅1
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|355
|(-10)
|3
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|315
|(-50)
|4
|^1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|263
|(-102)
|5
|˅1
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|259
|(-106)
|6
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|252
|(-113)
|7
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|236
|(-129)
|8
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|181
|(-184)
|9
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|166
|(-199)
|10
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|125
|(-240)
|11
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|122
|(-243)
|12
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|108
|(-257)
|13
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|108
|(-257)
|14
|^1
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|76
|(-289)
|15
|˅1
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|74
|(-291)
|16
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|59
|(-306)
|17
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|51
|(-314)
|18
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|33
|(-332)
|19
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|31
|(-334)
|20
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|25
|(-340)
|21
|=
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|18
|(-347)
|22
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|12
|(-353)
|23
|=
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|10
|(-355)
|24
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|6
|(-359)
|25
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|5
|(-360)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|3
|(-362)
|27
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|HRC (RC213V)
|3
|(-362)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama dengan balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie