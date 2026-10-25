Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Australia Dibatalkan

Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Australia di Phillip Island dibatalkan.

MotoGP points standings after the Phillip Island Sprint race.
MotoGP points standings after the Phillip Island Sprint race.
© Gold and Goose

Dengan dibatalkannya Grand Prix Australia, Marc Marquez meninggalkan Phillip Island dengan keunggulan 10 poin di klasemen MotoGP 2026.

Marquez mengambil pimpinan klasemen setelah kemenangan Sprint Race hari Sabtu, yang dikombinasikan dengan kecelakaan yang dialami oleh Jorge Martin.

Dibatalkannya Grand Prix di Phillip Island menjadi semacam berkah tersembunyi bagi Martin, yang dinyatakan tidak fit untuk balapan hari Minggu karena cedera lengan dari kecelakaan Sprint Race.

Kini, pembalap Aprilia itu hanya tertinggal 10 poin dari Marquez, tapi ia masih harus berpacu melawan waktu untuk pulih dengan balapan selanjutnya akan digelar di Sepang akhir pekan depan.

Rekan satu tim Martin di Aprilia, Marco Bezzecchi, tertinggal 50 poin di posisi ketiga. Dengan 148 poin tersisa untuk diperebutkan, hanya tujuh pembalap yang masih berpeluang matematis dalam pertarungan gelar.

Penalti Ogura

Klasemen diperbarui Ai Ogura kehilangan posisi enam di Sprint Race akibat penalti tekanan ban yang dijatuhkan usai balapan. Sementara itu, rekan setimnya di Trackhouse, Raul Fernandez, akan absen dari Grand Prix karena mengalami cedera jari.

The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the Phillip Island Sprint.
The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the Phillip Island Sprint.
© Peter McLaren

Cetak tebal = Pembalap masih dalam pertarungan gelar.

Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Australia - Phillip Island

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1^1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)365 
2˅1Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)355(-10)
3=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)315(-50)
4^1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)263(-102)
5˅1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)259(-106)
6=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)252(-113)
7=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)236(-129)
8=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)181(-184)
9=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)166(-199)
10=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)125(-240)
11=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)122(-243)
12=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)108(-257)
13=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)108(-257)
14^1Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*76(-289)
15˅1Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)74(-291)
16=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)59(-306)
17=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)51(-314)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)33(-332)
19=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)31(-334)
20=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)25(-340)
21=Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*18(-347)
22=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)12(-353)
23=Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)10(-355)
24=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)6(-359)
25=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)5(-360)
26=Somkiat ChantraTHAHonda HRC Castrol (RC213V)3(-362)
27=Takaaki NakagamiJPNHRC (RC213V)3(-362)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama dengan balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Raul Fernandez
Pedro Acosta
MotoGP
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Australia Dibatalkan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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