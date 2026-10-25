Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Australia Dibatalkan

Dengan dibatalkannya Grand Prix Australia, Marc Marquez meninggalkan Phillip Island dengan keunggulan 10 poin di klasemen MotoGP 2026.

Marquez mengambil pimpinan klasemen setelah kemenangan Sprint Race hari Sabtu, yang dikombinasikan dengan kecelakaan yang dialami oleh Jorge Martin.

Dibatalkannya Grand Prix di Phillip Island menjadi semacam berkah tersembunyi bagi Martin, yang dinyatakan tidak fit untuk balapan hari Minggu karena cedera lengan dari kecelakaan Sprint Race.

Kini, pembalap Aprilia itu hanya tertinggal 10 poin dari Marquez, tapi ia masih harus berpacu melawan waktu untuk pulih dengan balapan selanjutnya akan digelar di Sepang akhir pekan depan.

Rekan satu tim Martin di Aprilia, Marco Bezzecchi, tertinggal 50 poin di posisi ketiga. Dengan 148 poin tersisa untuk diperebutkan, hanya tujuh pembalap yang masih berpeluang matematis dalam pertarungan gelar.

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Penalti Ogura

Klasemen diperbarui Ai Ogura kehilangan posisi enam di Sprint Race akibat penalti tekanan ban yang dijatuhkan usai balapan. Sementara itu, rekan setimnya di Trackhouse, Raul Fernandez, akan absen dari Grand Prix karena mengalami cedera jari.

The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the Phillip Island Sprint. © Peter McLaren

Cetak tebal = Pembalap masih dalam pertarungan gelar.

Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Australia - Phillip Island Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Poin Selisih 1 ^1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 365 2 ˅1 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 355 (-10) 3 = Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 315 (-50) 4 ^1 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 263 (-102) 5 ˅1 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 259 (-106) 6 = Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 252 (-113) 7 = Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 236 (-129) 8 = Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 181 (-184) 9 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 166 (-199) 10 = Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 125 (-240) 11 = Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 122 (-243) 12 = Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 108 (-257) 13 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 108 (-257) 14 ^1 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 76 (-289) 15 ˅1 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 74 (-291) 16 = Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 59 (-306) 17 = Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 51 (-314) 18 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 33 (-332) 19 = Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 31 (-334) 20 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 25 (-340) 21 = Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 18 (-347) 22 = Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 12 (-353) 23 = Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 10 (-355) 24 = Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 6 (-359) 25 = Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 5 (-360) 26 = Somkiat Chantra THA Honda HRC Castrol (RC213V) 3 (-362) 27 = Takaaki Nakagami JPN HRC (RC213V) 3 (-362)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.

= Posisi pembalap sama dengan balapan sebelumnya.

˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.

* Rookie

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