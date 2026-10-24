MotoGP Australia 2026: Marc Marquez Bangkit dari Kecelakaan untuk Pole Sensasional

Marc Marquez bangkit dari kecelakaan di kualifikasi untuk meraih pole MotoGP terakhir di Phillip Island pada kualifikasi Grand Prix Australia 2026 yang berlangsung dalam kondisi basah.

Setelah mendominasi sesi latihan terakhir, Marc Marquez terjatuh pada putaran cepat pertamanya di Q2. Namun, ia bisa segera kembali ke trek dengan motor cadangannya dan melesat dengan catatan waktu 1 menit 34,203 detik untuk pole.

Catatan waktu tersebut lebih cepat nyaris 1,5 detik atas adiknya, Alex Marquez, di posisi kedua, dengan pembalap LCR Honda, Johann Zarco, melengkapi barisan depan.

Pemimpin klasemen sementara, Jorge Martin dari tim Aprilia, menempati posisi di antara Zarco dan pahlawan tuan rumah, Jack Miller - yang berhasil melaju ke Q2 setelah memimpin sesi Kualifikasi 1.

Sprint Race yang berlangsung selama 13 putaran akan dimulai pada pukul 15.00 waktu setempat (pukul 11:00 Waktu Indonesia Barat).

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MotoGP Australia 2026 - Phillip Island - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'34.203s 2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.494s 3 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.503s 4 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.577s 5 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.781s 6 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.947s 7 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +2.297s 8 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +2.303s 9 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +2.317s 10 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +3.681s 11 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +4.444s 12 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +5.186s Qualifying 1: 13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'35.996s 14 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 1'36.296s 15 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'36.687s 16 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 1'36.759s 17 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1'36.778s 18 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'36.911s 19 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'37.240s 20 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 1'37.904s

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Australia:

Lap tercepat: Fabio Quartararo, Yamaha, 1m 26.465s (2025)

Fabio Quartararo, Yamaha, 1m 26.465s (2025) Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 27.765s (2024)

Free Practice 2

Marc Marquez. © Gold and Goose

Marc Marquez mendominasi sesi latihan terakhir dalam kondisi basah untuk MotoGP Australia 2026 di Phillip Island.

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Sesuai prakiraan, setelah hari Jumat yang cerah, hujan deras mengguyur Phillip Island pada Sabtu pagi. Namun, lintasan kini perlahan mulai mengering.

Luca Marini, yang sedang terserang virus, dinyatakan tidak fit untuk melanjutkan sisa rangkaian akhir pekan ini.

MotoGP Australia 2026 - Phillip Island - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'37.112s 2 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.823s 3 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.018s 4 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.104s 5 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.240s 6 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +1.354s 7 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.375s 8 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.596s 9 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.624s 10 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +2.226s 11 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +2.338s 12 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2.374s 13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +2.401s 14 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +2.533s 15 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +2.837s 16 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2.863s 17 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +2.937s 18 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +3.009s 19 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +3.042s 20 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +4.318s

* Rookie

Aerial view of the Phillip Island circuit. © Gold and Goose

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Motor MotoGP akan mengaspal di sirkuit legendaris Phillip Island untuk terakhir kalinya - setidaknya dalam waktu dekat - pada ajang Grand Prix Australia akhir pekan ini.

Phillip Island pertama kali menggelar Grand Prix Australia pada tahun 1989 dan, dengan pengecualian pembatalan akibat Covid pada tahun 2020 dan 2021, sirkuit ini telah menjadi tuan rumah ajang tersebut secara berkelanjutan sejak 1997.

Namun, mulai tahun 2027, ajang ini akan dipindahkan ke lokasi baru, yakni sebuah 'sirkuit jalan raya' di Adelaide.

Putaran penutup di Phillip Island dimulai dengan persaingan gelar juara pembalap yang berada dalam situasi sangat ketat.

Selisih dua poin - yang tidak berubah - memisahkan Jorge Martin dan Marc Marquez di puncak klasemen, setelah Aprilia gagal memaksimalkan keunggulan performa mereka di Indonesia.

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MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders). © Peter McLaren

Marquez dan Martin sama-sama absen di Phillip Island musim lalu karena cedera, saat Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez mengamankan kemenangan ganda bagi Aprilia, baik di sesi Sprint maupun Grand Prix.

Marquez merupakan pembalap yang telah lima kali menang di Phillip Island - termasuk saat ia tampil di sana bersama Gresini pada tahun 2024 - dan ia tentu memiliki peluang besar di lintasan yang secara historis menampilkan balapan MotoGP yang menegangkan.

Pembalap lain di grid yang pernah memenangkan MotoGP di Phillip Island adalah Fernandez, Johann Zarco, dan Alex Rins, yang masing-masing mengoleksi satu kemenangan.

Pembalap tuan rumah Jack Miller juga akan menjalani penampilan terakhirnya di Grand Prix Australia sebelum beralih ke WorldSBK musim depan.

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Razgatlioglu, Mir absen

Toprak Razgatlioglu. © Gold and Goose

Rekan setim Miller di Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu, akan absen selama sisa musim ini karena harus menjalani operasi menyusul cedera bahu yang dialaminya di Mandalika.

Joan Mir juga masih akan absen, seiring dengan kelanjutan perawatan untuk masalah kelelahan ekstrem yang membuatnya harus mundur lebih awal di Misano.

Mir tidak akan digantikan akhir pekan ini, sementara pembalap penguji HRC, Aleix Espargaro, akan menjalani operasi akibat Chronic Exertional Compartment Syndrome (sindrom kompartemen kronis) akibat aktivitas fisik yang dialaminya saat sesi uji coba tertutup di Sepang.

Cuaca bisa menjadi faktor penentu di Phillip Island; diperkirakan akan cerah saat sesi latihan hari Jumat, namun hujan serta suhu yang lebih sejuk diprediksi akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu.

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