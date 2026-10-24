MotoGP Australia 2026: Marc Marquez Bangkit dari Kecelakaan untuk Pole Sensasional
Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, putaran 18 dari 22.
Marc Marquez bangkit dari kecelakaan di kualifikasi untuk meraih pole MotoGP terakhir di Phillip Island pada kualifikasi Grand Prix Australia 2026 yang berlangsung dalam kondisi basah.
Setelah mendominasi sesi latihan terakhir, Marc Marquez terjatuh pada putaran cepat pertamanya di Q2. Namun, ia bisa segera kembali ke trek dengan motor cadangannya dan melesat dengan catatan waktu 1 menit 34,203 detik untuk pole.
Catatan waktu tersebut lebih cepat nyaris 1,5 detik atas adiknya, Alex Marquez, di posisi kedua, dengan pembalap LCR Honda, Johann Zarco, melengkapi barisan depan.
Pemimpin klasemen sementara, Jorge Martin dari tim Aprilia, menempati posisi di antara Zarco dan pahlawan tuan rumah, Jack Miller - yang berhasil melaju ke Q2 setelah memimpin sesi Kualifikasi 1.
Sprint Race yang berlangsung selama 13 putaran akan dimulai pada pukul 15.00 waktu setempat (pukul 11:00 Waktu Indonesia Barat).
MotoGP Australia 2026 - Phillip Island - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'34.203s
|2
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+1.494s
|3
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.503s
|4
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.577s
|5
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.781s
|6
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.947s
|7
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+2.297s
|8
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+2.303s
|9
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+2.317s
|10
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+3.681s
|11
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+4.444s
|12
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+5.186s
|Qualifying 1:
|13
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'35.996s
|14
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|1'36.296s
|15
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'36.687s
|16
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'36.759s
|17
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|1'36.778s
|18
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'36.911s
|19
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'37.240s
|20
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|1'37.904s
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Australia:
- Lap tercepat: Fabio Quartararo, Yamaha, 1m 26.465s (2025)
- Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 27.765s (2024)
Free Practice 2
Marc Marquez mendominasi sesi latihan terakhir dalam kondisi basah untuk MotoGP Australia 2026 di Phillip Island.
Sesuai prakiraan, setelah hari Jumat yang cerah, hujan deras mengguyur Phillip Island pada Sabtu pagi. Namun, lintasan kini perlahan mulai mengering.
Luca Marini, yang sedang terserang virus, dinyatakan tidak fit untuk melanjutkan sisa rangkaian akhir pekan ini.
MotoGP Australia 2026 - Phillip Island - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'37.112s
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.823s
|3
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.018s
|4
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.104s
|5
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.240s
|6
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+1.354s
|7
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+1.375s
|8
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.596s
|9
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.624s
|10
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+2.226s
|11
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+2.338s
|12
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+2.374s
|13
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+2.401s
|14
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+2.533s
|15
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+2.837s
|16
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+2.863s
|17
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+2.937s
|18
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+3.009s
|19
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+3.042s
|20
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+4.318s
* Rookie
Motor MotoGP akan mengaspal di sirkuit legendaris Phillip Island untuk terakhir kalinya - setidaknya dalam waktu dekat - pada ajang Grand Prix Australia akhir pekan ini.
Phillip Island pertama kali menggelar Grand Prix Australia pada tahun 1989 dan, dengan pengecualian pembatalan akibat Covid pada tahun 2020 dan 2021, sirkuit ini telah menjadi tuan rumah ajang tersebut secara berkelanjutan sejak 1997.
Namun, mulai tahun 2027, ajang ini akan dipindahkan ke lokasi baru, yakni sebuah 'sirkuit jalan raya' di Adelaide.
Putaran penutup di Phillip Island dimulai dengan persaingan gelar juara pembalap yang berada dalam situasi sangat ketat.
Selisih dua poin - yang tidak berubah - memisahkan Jorge Martin dan Marc Marquez di puncak klasemen, setelah Aprilia gagal memaksimalkan keunggulan performa mereka di Indonesia.
Marquez dan Martin sama-sama absen di Phillip Island musim lalu karena cedera, saat Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez mengamankan kemenangan ganda bagi Aprilia, baik di sesi Sprint maupun Grand Prix.
Marquez merupakan pembalap yang telah lima kali menang di Phillip Island - termasuk saat ia tampil di sana bersama Gresini pada tahun 2024 - dan ia tentu memiliki peluang besar di lintasan yang secara historis menampilkan balapan MotoGP yang menegangkan.
Pembalap lain di grid yang pernah memenangkan MotoGP di Phillip Island adalah Fernandez, Johann Zarco, dan Alex Rins, yang masing-masing mengoleksi satu kemenangan.
Pembalap tuan rumah Jack Miller juga akan menjalani penampilan terakhirnya di Grand Prix Australia sebelum beralih ke WorldSBK musim depan.
Razgatlioglu, Mir absen
Rekan setim Miller di Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu, akan absen selama sisa musim ini karena harus menjalani operasi menyusul cedera bahu yang dialaminya di Mandalika.
Joan Mir juga masih akan absen, seiring dengan kelanjutan perawatan untuk masalah kelelahan ekstrem yang membuatnya harus mundur lebih awal di Misano.
Mir tidak akan digantikan akhir pekan ini, sementara pembalap penguji HRC, Aleix Espargaro, akan menjalani operasi akibat Chronic Exertional Compartment Syndrome (sindrom kompartemen kronis) akibat aktivitas fisik yang dialaminya saat sesi uji coba tertutup di Sepang.
Cuaca bisa menjadi faktor penentu di Phillip Island; diperkirakan akan cerah saat sesi latihan hari Jumat, namun hujan serta suhu yang lebih sejuk diprediksi akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu.