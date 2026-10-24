MotoGP Australia 2026: Marc Marquez Bangkit dari Kecelakaan untuk Pole Sensasional

Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, putaran 18 dari 22.

All of Saturday's MotoGP results from Phillip Island.
All of Saturday's MotoGP results from Phillip Island.
© Gold and Goose

Marc Marquez bangkit dari kecelakaan di kualifikasi untuk meraih pole MotoGP terakhir di Phillip Island pada kualifikasi Grand Prix Australia 2026 yang berlangsung dalam kondisi basah.

Setelah mendominasi sesi latihan terakhir, Marc Marquez terjatuh pada putaran cepat pertamanya di Q2. Namun, ia bisa segera kembali ke trek dengan motor cadangannya dan melesat dengan catatan waktu 1 menit 34,203 detik untuk pole.

Catatan waktu tersebut lebih cepat nyaris 1,5 detik atas adiknya, Alex Marquez, di posisi kedua, dengan pembalap LCR Honda, Johann Zarco, melengkapi barisan depan.

Pemimpin klasemen sementara, Jorge Martin dari tim Aprilia, menempati posisi di antara Zarco dan pahlawan tuan rumah, Jack Miller - yang berhasil melaju ke Q2 setelah memimpin sesi Kualifikasi 1. 

Sprint Race yang berlangsung selama 13 putaran akan dimulai pada pukul 15.00 waktu setempat (pukul 11:00 Waktu Indonesia Barat).

MotoGP Australia 2026 - Phillip Island - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1'34.203s
2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.494s
3Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.503s
4Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+1.577s
5Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.781s
6Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.947s
7Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+2.297s
8Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+2.303s
9Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+2.317s
10Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+3.681s
11Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+4.444s
12Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+5.186s
 Qualifying 1:   
13Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'35.996s
14Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)1'36.296s
15Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'36.687s
16Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)1'36.759s
17Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)1'36.778s
18Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1'36.911s
19Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)1'37.240s
20Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)1'37.904s

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Australia:

  • Lap tercepat: Fabio Quartararo, Yamaha, 1m 26.465s (2025)
  • Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 27.765s (2024)

Free Practice 2

Marc Marquez.
Marc Marquez.
© Gold and Goose

Marc Marquez mendominasi sesi latihan terakhir dalam kondisi basah untuk MotoGP Australia 2026 di Phillip Island.

Sesuai prakiraan, setelah hari Jumat yang cerah, hujan deras mengguyur Phillip Island pada Sabtu pagi. Namun, lintasan kini perlahan mulai mengering.

Luca Marini, yang sedang terserang virus, dinyatakan tidak fit untuk melanjutkan sisa rangkaian akhir pekan ini.

MotoGP Australia 2026 - Phillip Island - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1'37.112s
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.823s
3Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+1.018s
4Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+1.104s
5Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.240s
6Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+1.354s
7Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.375s
8Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.596s
9Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.624s
10Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+2.226s
11Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+2.338s
12Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+2.374s
13Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+2.401s
14Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+2.533s
15Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+2.837s
16Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+2.863s
17Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+2.937s
18Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+3.009s
19Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+3.042s
20Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+4.318s

* Rookie

Aerial view of the Phillip Island circuit.
Aerial view of the Phillip Island circuit.
© Gold and Goose

Motor MotoGP akan mengaspal di sirkuit legendaris Phillip Island untuk terakhir kalinya - setidaknya dalam waktu dekat - pada ajang Grand Prix Australia akhir pekan ini.

Phillip Island pertama kali menggelar Grand Prix Australia pada tahun 1989 dan, dengan pengecualian pembatalan akibat Covid pada tahun 2020 dan 2021, sirkuit ini telah menjadi tuan rumah ajang tersebut secara berkelanjutan sejak 1997.

Namun, mulai tahun 2027, ajang ini akan dipindahkan ke lokasi baru, yakni sebuah 'sirkuit jalan raya' di Adelaide.

Putaran penutup di Phillip Island dimulai dengan persaingan gelar juara pembalap yang berada dalam situasi sangat ketat.

Selisih dua poin - yang tidak berubah - memisahkan Jorge Martin dan Marc Marquez di puncak klasemen, setelah Aprilia gagal memaksimalkan keunggulan performa mereka di Indonesia.

MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders).
MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders).
© Peter McLaren

Marquez dan Martin sama-sama absen di Phillip Island musim lalu karena cedera, saat Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez mengamankan kemenangan ganda bagi Aprilia, baik di sesi Sprint maupun Grand Prix.

Marquez merupakan pembalap yang telah lima kali menang di Phillip Island - termasuk saat ia tampil di sana bersama Gresini pada tahun 2024 - dan ia tentu memiliki peluang besar di lintasan yang secara historis menampilkan balapan MotoGP yang menegangkan.

Pembalap lain di grid yang pernah memenangkan MotoGP di Phillip Island adalah Fernandez, Johann Zarco, dan Alex Rins, yang masing-masing mengoleksi satu kemenangan.

Pembalap tuan rumah Jack Miller juga akan menjalani penampilan terakhirnya di Grand Prix Australia sebelum beralih ke WorldSBK musim depan.

Razgatlioglu, Mir absen

Toprak Razgatlioglu.
Toprak Razgatlioglu.
© Gold and Goose

Rekan setim Miller di Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu, akan absen selama sisa musim ini karena harus menjalani operasi menyusul cedera bahu yang dialaminya di Mandalika.

Joan Mir juga masih akan absen, seiring dengan kelanjutan perawatan untuk masalah kelelahan ekstrem yang membuatnya harus mundur lebih awal di Misano.

Mir tidak akan digantikan akhir pekan ini, sementara pembalap penguji HRC, Aleix Espargaro, akan menjalani operasi akibat Chronic Exertional Compartment Syndrome (sindrom kompartemen kronis) akibat aktivitas fisik yang dialaminya saat sesi uji coba tertutup di Sepang.

Cuaca bisa menjadi faktor penentu di Phillip Island; diperkirakan akan cerah saat sesi latihan hari Jumat, namun hujan serta suhu yang lebih sejuk diprediksi akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu.

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Raul Fernandez
Pedro Acosta
Jack Miller
MotoGP
Phillip Island circuit, Melbourne, Victoria, Australia
MotoGP Australia 2026: Marc Marquez Bangkit dari Kecelakaan untuk Pole Sensasional
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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