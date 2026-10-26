Aprilia: "Saya Tidak Tahu Apakah ini Hal Baik atau Buruk untuk Jorge"

Bos Aprilia, Massimo Rivola, membahas dampak pembatalan GP Australia bagi Jorge Martin, yang masih dalam pertarungan gelar.

Martin hasn't lost more points after Australia cancellation
Martin hasn't lost more points after Australia cancellation
© Gold and Goose

CEO Aprilia, Massimo Rivola, mempertanyakan komentar yang mengatakan bahwa pembatalan Grand Prix Australia memberi keuntungan besar bagi peluang Jorge Martin dalam perebutan gelar MotoGP.

Visibilitas buruk akibat kondisi cuaca basah pada hari Minggu memaksa penyelenggara untuk membatalkan balapan penutup Grand Prix Australia di Phillip Island.

Martin melewatkan balapan Minggu akibat mengalami patah pergelangan tangan dari kecelakaan di Sprint Race, yang dimenangkan oleh Marc Marquez.

Tapi dengan balapan Minggu tidak digelar, berarti selisih poin dalam kejuaraan antara Marc Marquez dan Jorge Martin tetap 10 poin setelah Sprint Race hari Sabtu.

Jorge Martin, 2026 Australian MotoGP.
Jorge Martin, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

‘Kita tidak tahu apakah ini baik atau buruk’

Setelah menjalani pemindaian lebih lanjut atas cedera yang dialaminya, Martin menargetkan untuk kembali berlaga pekan depan di Grand Prix Malaysia.

Tapi, belum jelas pula berapa banyak putaran yang tersisa pada musim 2026, mengingat masih adanya ketidakpastian mengenai Grand Prix Qatar yang dijadwalkan berlangsung sepekan setelah Grand Prix Malaysia.

“Di satu sisi, masih banyak hal yang bisa disampaikan. Di sisi lain, kami hanya mengikuti apa yang diperintahkan,” ujar Rivola pada hari Minggu, dilansir oleh Motorsport. “Kami menjalani pekerjaan ini karena kami memiliki hasrat yang besar terhadapnya.

“Jika pihak penyelenggara menyatakan bahwa kondisi sudah tepat untuk berkompetisi dari sudut pandang keselamatan, maka kami pun melakukannya.

“Kami tidak dalam posisi untuk mengatakan, ‘Saya tidak akan pergi’.

“Sejauh ini, tidak ada alasan untuk tidak pergi. Mungkin besok situasinya akan berubah, tetapi tidak untuk hari ini.

“Saat ini, kami meyakini masih ada empat balapan yang akan dihadapi.

“Saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk bagi Jorge, karena jika kondisi fisiknya tidak prima, tentu itu bukan hal yang baik. Namun, bukan wewenang kami untuk memutuskannya.”

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“Sangat sulit” untuk Martin balapan di Sepang

Meskipun Martin akan bertolak ke Malaysia untuk memeriksa kondisi fisiknya, Rivola meyakini bahwa akan “sangat sulit” baginya untuk benar-benar bisa ikut balapan.

Ia menambahkan: “Namun, saya ingin kisah kami berakhir dengan cara terbaik, di mana ia berada dalam kondisi fisik 100%.

“Kemarin, ia menyuguhkan penampilan yang luar biasa.

“Kami melihat sosok Jorge yang sesungguhnya, dan menurut saya, ia punya peluang untuk memenangkan balapan tersebut.

“Akan tetapi, terkadang hal-hal buruk memang bisa terjadi. Kami memang kurang beruntung bersamanya, namun kami tentu tidak akan menyerah sampai semuanya berakhir.”

Tags:

Aprilia Racing
Jorge Martin
Aprilia:
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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