Aprilia Beri Pembaruan Positif Seputar Cedera Jorge Martin

Jorge Martin menerima hasil pemindaian yang menggembirakan atas cederanya dari kecelakaan Sprint Race GP Australia.

Jorge Martin's CT scan rules out suspected second arm fracture
Jorge Martin's CT scan rules out suspected second arm fracture
© Gold and Goose

Aprilia telah mengonfirmasi bahwa Jorge Martin hanya mengalami satu patah tulang dalam kecelakaan Sprint Race MotoGP Australia dan ia tidak akan kembali ke Spanyol, membuka harapan bagi dirinya untuk bisa kembali beraksi lebih cepat.

Pembalap Spanyol itu mengalami cedera pada lengan bawah setelah terjatuh dalam kecepatan tinggi saat terlibat pertarungan sengit melawan rival perebutan gelar, Marc Marquez, untuk kemenangan Sprint Race Australia hari Sabtu.

Hasil X-Ray awal menunjukkan adanya fraktur pada tulang radius kanan dan dugaan fraktur pada tulang ulna kanan, keduanya di dekat pergelangan tangan.

Namun, pemindaian lebih lanjut kini telah menepis dugaan adanya patah tulang kedua, sementara patah tulang pada tulang radius bersifat 'non-displaced' (tidak bergeser), yang berarti tulang tersebut tetap berada dalam posisi yang sejajar.

Jorge Martin, Marc Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP.
Jorge Martin, Marc Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

Dalam sebuah pernyataan pada Minggu pagi, Aprilia menjelaskan:Jorge Martin telah menjalani pemindaian CT untuk mengevaluasi kondisinya menyusul cedera yang dialaminya kemarin.

“Satu-satunya cedera yang terkonfirmasi adalah fraktur tanpa pergeseran pada bagian distal radius (tulang lengan bawah dekat pergelangan tangan).

“Oleh karena itu, sang pembalap tidak akan kembali ke Spanyol dan akan menjalani perawatan yang diperlukan selama beberapa hari ke depan.”

Martin akhirnya memutuskan untuk tidak kembali ke Spanyol guna menjalani pengobatan, yang mengindikasikan bahwa pembalap Spanyol itu berpeluang untuk balapan di Malaysia akhir pekan depan.

The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the Phillip Island Sprint.
The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the Phillip Island Sprint.
© Peter McLaren

Kecelakaan pada hari Sabtu membuat juara dunia 2024 itu kehilangan keunggulan dua poin dalam kejuaraan dunia, sementara kemenangan Marquez di sesi Sprint menempatkan pembalap Ducati tersebut unggul sepuluh poin.

Martin telah dinyatakan tidak fit untuk mengikuti Grand Prix Australia hari Minggu, memberi kesempatan emas bagi Marquez untuk menambah keunggulan poin di klasemen.

Namun, dimulainya rangkaian kegiatan di lintasan Phillip Island pada hari Minggu tertunda akibat cuaca buruk.

Setelah seri Australia, masih tersisa empat putaran lagi, dimulai dari Sepang.

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Aprilia Beri Pembaruan Positif Seputar Cedera Jorge Martin
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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