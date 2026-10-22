Dovizioso Mengaku Takut dengan Kesulitan Bagnaia di MotoGP

Mantan bintang MotoGP Ducati, Andrea Dovizioso, mengatakan bahwa kesulitan yang dialami Francesco Bagnaia saat ini membuatnya sedikit khawatir.

Dovizioso bergabung dengan Ducati pada tahun 2013 dan menjadi ujung tombak pabrikan Borgo Panigale dalam pengembangan Desmosedici menjadi paket pemenang balapan, serta bersaing memperebutkan gelar juara pada tahun 2017, 2018, dan 2019 melawan Marc Marquez.

Saat Dovizioso meninggalkan Ducati pada akhir tahun 2020, posisinya di tim pabrikan digantikan oleh Francesco Bagnaia, yang kemudian berhasil meraih gelar juara dunia dua kali berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023.

Tapi, sejak nyaris meraih gelar ketiganya pada tahun 2024, performa Bagnaia bersama Ducati justru merosot tajam. Pembalap Italia itu akan meninggalkan tim tersebut pada akhir tahun ini untuk bergabung dengan Aprilia.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP © Gold and Goose

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“Lebih dari sekadar ketidakpuasan kompetitif”

Dalam sebuah podcast di saluran YouTube-nya, Dovizioso - pemenang 15 balapan MotoGP - menyampaikan pandangan yang bernada cemas mengenai situasi yang dialami Bagnaia.

“Perilaku dan apa yang ia katakan sedikit membuat saya khawatir,” ujarnya.

“Saya hanya berharap ia tidak harus menjalani balapan dengan kondisi seperti itu, karena saya bisa melihat dari matanya bahwa ia benar-benar sedang menderita.”

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Pada tahun 2025, Bagnaia hanya meraih satu kemenangan di tengah krisis kepercayaan diri dengan bagian depan motor GP25.

Pada tahun 2026, ia berjuang menghadapi masalah kurangnya grip belakang - kendala yang tidak dialami pembalap Ducati lainnya - dengan hasil terbaik Bagnaia hanyalah beberapa kali finis di posisi ketiga.

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“Seandainya saja saya bisa membaca pikiran para insinyur dan Pecco untuk lebih memahami situasinya. Namun, hal itu tidak mungkin, jadi kami harus tetap tidak ikut campur.”

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, mantan Crew Chief Jorge Lorenzo, Ramon Forcada, mengungkap bahwa Ducati mencoba “hal tidak konvensional” untuk membantu Bagnaia, tetapi upaya tersebut pun tidak membuahkan hasil.

“Situasi yang benar-benar serius”

Dovizioso kemudian berkata: “Ini situasi yang benar-benar serius.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Indonesian GP © Gold and Goose

“Jika kita membahasnya, kita akan menyentuh persoalan-persoalan yang penting, bersifat pribadi, dan sensitif.

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“Saya tidak ingin semakin memperburuk keadaan atau memberikan komentar mengenai situasi seorang pembalap yang saat ini tengah melalui masa-masa yang begitu sulit.

“Selama bertahun-tahun saya berkecimpung dalam Kejuaraan Dunia MotoGP, saya belum pernah mengalami atau melihat - baik pada diri saya sendiri maupun pembalap lain - situasi yang bisa disamakan dengan apa yang sedang dialami oleh Pecco.”