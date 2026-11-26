Francesco Bagnaia mengungkapkan bahwa ia mengalami hematoma kecil di otaknya akibat kecelakaan di Qatar, yang sekaligus mengakhiri kiprahnya bersama Ducati di ajang MotoGP lebih cepat dari jadwal.

Pembalap asal Italia itu harus menjalani operasi setelah dua tulang metatarsal di kaki kanannya yang patah menyusul insiden dengan Fermin Aldeguer pada Sprint Race di Lusail, awal November ini.

Meskipun dipastikan absen di Portimao, juara MotoGP dua kali itu sempat diperkirakan akan bugar untuk penampilan terakhirnya bersama Ducati pada seri penutup di Valencia akhir pekan ini.

Namun, Ducati mengumumkan pada hari Rabu bahwa “pemeriksaan medis terakhir… tidak memberikan lampu hijau baginya untuk kembali menunggangi motor.”

Pecco Bagnaia's Ducati. © Gold and Goose

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Tidak ada perincian lebih lanjut yang diberikan. Namun, saat berbicara dengan General Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, dalam konferensi pers ‘perpisahan Ducati’ yang penuh emosional di Valencia, Bagnaia dikutip oleh Sky Italia mengatakan:

"Saya tidak ikut balapan karena ada ‘hematoma’ kecil di kepala [otak] saya."

Debut Aprilia: "Saat ini, dokter mengatakan 'tidak' "

Belum dapat dipastikan apakah Bagnaia akan bisa melakukan debutnya bersama Aprilia pada sesi uji coba hari Selasa.

"Saat ini, dokter mengatakan 'tidak' untuk uji coba hari Selasa nanti," ujar Bagnaia. "Namun, karena masih ada waktu lima hari, hematoma kecil tersebut bisa saja - saya sangat berharap demikian - membaik.

"Bagaimanapun, jika saya bisa mengikuti uji coba tersebut, saya harus tetap tenang."

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Bagnaia merupakan pembalap Ducati sepanjang delapan tahun kariernya di MotoGP, dan menjadi pembalap tersukses untuk mereka dengan 31 kemenangan.

Rekan setim baru dari juara dunia bertahan Marc Marquez, yakni Pedro Acosta, akan menjalani debutnya bersama Ducati pada sesi uji coba di Valencia.