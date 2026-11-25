Gelar juara pembalap MotoGP sudah dipastikan, namun posisi kedua masih bisa diperebutkan - meskipun Jorge Martin tidak terlalu yakin dengan peluangnya untuk meraih posisi tersebut.

Menjelang balapan terakhir musim MotoGP akhir pekan ini di Valencia, Martin menempati posisi kedua dalam klasemen pembalap, namun hanya unggul dua poin atas Marco Bezzecchi.

Bezzecchi sendiri datang ke Valencia dengan status sebagai pemenang terakhir di Sirkuit Ricardo Tormo, sekaligus pemenang dalam dua Grand Prix terakhir dan Sprint Race Portugal akhir pekan lalu.

Berbeda dengan performa Bezzecchi, Martin belum pernah memenangkan balapan apa pun sejak kemenangannya di Sprint Silverstone. Satu-satunya kemenangan Grand Prix yang ia raih tahun ini terjadi jauh sebelumnya di Le Mans.

Selain itu, ia masih merasakan dampak dari cedera pergelangan tangan yang dialaminya di Phillip Island beberapa minggu lalu.

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Jorge Martin, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

Akibatnya, Martin tidak terlalu optimistis mengenai peluangnya untuk mengungguli Bezzecchi demi menempati posisi kedua dalam kejuaraan tersebut.

“Kami berdua tentu lebih ingin menempati posisi kedua daripada posisi ketiga,” ujar Jorge Martin dalam konferensi pers setelah balapan di Portugal, di mana ia finis di posisi kedua - tepat di belakang Bezzecchi - yang sekaligus menjadi podium pertamanya sejak ia menempati posisi ketiga di Indonesia.

“Saat memulai musim ini, target saya adalah finis di posisi tiga besar, jadi target itu sudah tercapai - saya pasti akan finis di posisi tiga besar.

“Jika saya bisa finis di posisi kedua, tentu akan lebih baik, tetapi menurut saya saat ini performa Marco [Bezzecchi] luar biasa, begitu pula tingkat kepercayaan dirinya, sehingga akan sangat sulit untuk mengalahkannya.

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“Saya bangga menjadi rekan setimnya karena dia selalu membuat saya menjadi lebih baik; saya selalu melihat datanya, saya selalu berusaha untuk menjadi pembalap yang lebih baik, dan yang pasti, saya mengakhiri musim ini sebagai pembalap yang lebih baik dibandingkan saat saya memulainya.”

Jorge Martin, Marco Bezzecchi, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

Bezzecchi juga lebih memilih untuk menyoroti hubungan mereka sebagai rekan setim di Aprilia Racing - hubungan yang akan berakhir setelah balapan di Valencia, saat Martin bertolak ke Yamaha.

“Maksud saya, memang lebih baik finis di posisi kedua daripada ketiga, jadi tentu saja kami akan bertarung,” ujar Bezzecchi.

“Ini akan menjadi persaingan yang menarik. Jorge [Martin] selalu sangat cepat, dan saat ia merasa percaya diri, ia menjadi sangat tangguh; jadi, ini akan menjadi pertarungan yang seru.

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“Ini akan menjadi balapan terakhir kami berbagi garasi, jadi momen ini akan terasa istimewa. Menurut saya, kami menemukan sesuatu yang tidak terduga: hubungan yang kuat, suasana yang positif di dalam garasi, serta seluruh tim di pabrik yang bekerja sama dengan sangat baik.

“Tentu saja, rivalitas tetap ada di lintasan - seperti yang Anda lihat hari ini, terkadang kami bersenggolan dan sering saling menyalip - tetapi itulah balapan. Bagaimanapun, ini akan menjadi momen yang menarik, dan semoga saja balapan nanti berlangsung dengan seru.”