Fabio Quartararo dari Yamaha menyebut Marc Marquez sebagai juara dunia MotoGP "terhebat, terpintar, dan tercepat" sepanjang masa setelah keberhasilan meraih gelar juara kelas premier untuk kedelapan kalinya.

Pembalap Ducati, Marquez, finis di posisi kedelapan dalam Grand Prix Portugal hari Minggu, yang sekaligus memastikan dirinya meraih gelar juara dunia 2026 dengan satu seri tersisa.

Pembalap berusia 33 tahun ini kini telah menjadi juara MotoGP sebanyak delapan kali dan mengoleksi total 10 gelar juara di semua kategori. Pencapaian ini diraih setelah ia berhasil mengejar ketertinggalan 102 poin di klasemen musim ini.

Gelar juara ini diraihnya setelah melalui musim yang diwarnai berbagai cedera; Marquez bahkan sempat absen di Grand Prix Catalunya untuk menjalani operasi pada bahu kanannya.

Marc Marquez, world champion, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

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“Perayaan tersebut menjelaskan segalanya…”

Quartararo, juara dunia tahun 2021, melontarkan pujian kepada Marquez dan meyakini bahwa tidak diragukan lagi Marquez adalah pembalap terhebat sepanjang masa di MotoGP saat ini.

“Menurut saya, perayaan itu sudah menjelaskan segalanya: sungguh menyenangkan melihatnya naik ke atas tangga (podium),” ujar Quartararo kepada GPOne.

“Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena saat saya berusia 14 tahun, dialah yang terus meraih kemenangan.

“Sekarang usia saya 27 tahun, dan dia masih saja menang; jadi menurut saya, sudah saatnya dia beristirahat sejenak!”

Marc Marquez, world champion, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

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“Saya hanya bercanda! Dia yang terbaik, terpintar, dan tercepat. Tidak ada lagi yang perlu saya tambahkan tentang dirinya.”

Marquez merayakan gelar juara dunia kedelapannya - yang menyamai rekor Giacomo Agostini - dengan menaiki anak tangga, sementara seekor kambing mengikutinya dari belakang.

Agostini juga menyerahkan helm balap miliknya kepada Marquez.

Satu hal yang menonjol bagi Quartararo

Kejuaraan dunia tahun ini terasa sangat berbeda bagi Marquez, yang harus menerima kenyataan bahwa secara fisik ia tidak memiliki kecepatan yang cukup dalam beberapa balapan untuk mengimbangi performa motornya.

Marc Marquez celebrates 10th world title after 2026 MotoGP Portuguese Grand Prix. Credit: Gold… © Gold & Goose

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Setelah Grand Prix Portugal, ia juga mengungkapkan bahwa dirinya harus menyesuaikan gaya balapnya karena cedera bahu yang dialaminya, mengingat kondisi fisiknya tidak kunjung membaik.

Quartararo mengatakan bahwa meskipun Marquez masih memiliki kecepatan, hal yang paling menonjol baginya adalah betapa "sangat, sangat cerdas" pembalap tersebut.

"Saya melihat komentarnya beberapa hari lalu, yang menyebutkan bahwa kecepatan dulunya merupakan kekuatan utamanya," tambahnya.

"Namun, menurut saya, yang paling menonjol saat ini adalah kemampuannya dalam memainkan psikologi lawan.

"Dia benar-benar sangat cerdas. Dia sangat kuat, bukan sekadar cepat; dia memiliki segalanya.

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"Dia cepat dalam kondisi apa pun dan, seperti yang saya katakan, selebrasi-selebrasinya sudah cukup menjelaskan segalanya."