Francesco Bagnaia telah membagikan pesan yang menyentuh di saluran media sosialnya saat ia mengawali minggu terakhirnya di MotoGP sebagai pembalap Ducati.

Pembalap Italia ini memulai debutnya di MotoGP pada tahun 2019 sebagai juara bertahan Moto2, setelah menandatangani kontrak dengan Ducati untuk membalap bersama tim Pramac.

Setelah meraih podium pertamanya pada tahun 2020, Bagnaia naik ke tim pabrikan Ducati pada tahun 2021, di mana ia mencatatkan kemenangan balapan pertamanya.

Pada tahun 2022, ia berhasil menjadi juara dunia untuk pertama kalinya—mengakhiri penantian panjang Ducati sejak 2007—dan kemudian kembali meraih gelar juara dunia untuk kedua kalinya pada tahun 2023.

Pecco Bagnaia, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Terima kasih, selamanya”

Bagnaia memiliki tempat istimewa dalam sejarah Ducati, karena menjadi juara dunia ganda pertama dan pemenang gelar berturut-turut bagi tim tersebut.

Ia juga memegang rekor kemenangan MotoGP terbanyak dalam sejarah Ducati, dengan 31 kemenangan.

Tapi dua musim terakhir merupakan masa yang sulit bagi Bagnaia, yang hanya meraih satu kemenangan grand prix dalam kurun waktu tersebut.

Dia akan meninggalkan Ducati pada akhir tahun untuk bergabung dengan Aprilia, setelah kursinya diambil alih oleh Pedro Acosta pada tahun 2027.

Show Instagram Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Melalui unggahan di Instagram-nya pada hari Senin, Bagnaia membagikan pesan yang menyentuh hati, disertai dengan rangkaian foto dari masa-masanya bersama merek tersebut.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Aku mencintaimu setengah mati, sejak hari pertama,” ujarnya. “Aku telah mendedikasikan seluruh impianku untukmu. Mari kita habiskan satu minggu terakhir bersama, hanya kau dan aku.

“Terima kasih, untuk selamanya.”

Bagnaia bertekad kembali di Valencia

Pecco Bagnaia, 2026 Malaysian MotoGP at Sepang. © Gold and Goose

Juara dunia MotoGP dua kali itu mengalami beberapa patah tulang di bagian kaki setelah terlibat tabrakan yang dipicu oleh Fermin Aldeguer dalam balapan sprint di Grand Prix Qatar.

Bagnaia telah menjalani operasi kaki yang sukses tepat setelah akhir pekan di Qatar, namun ia harus absen pada Grand Prix Portugal pekan lalu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Meski belum mendapatkan izin medis, Bagnaia menargetkan untuk kembali berlaga pada seri penutup akhir pekan ini di Valencia, sekaligus mengakhiri masa baktinya untuk Ducati.

Pada Selasa, 1 Desember, Bagnaia akan menjajal motor tim pabrikan Aprilia untuk pertama kalinya dalam sesi uji coba pasca-balapan di Valencia.