Pemenang balapan Moto2, Sergio Garcia - yang hampir pindah ke MotoGP dua tahun lalu - mengumumkan pensiunnya dari dunia balap pada usia yang baru menginjak 23 tahun.

Garcia memulai debut Grand Prix-nya di kelas Moto3 pada tahun 2019 dan meraih kemenangan pertamanya di balapan kandang yang berlangsung di Valencia pada akhir musim tersebut.

Pada tahun 2022, ia menempati posisi kedua dalam klasemen di belakang Izan Guevara - yang kelak menjadi pembalap Pramac Yamaha - sebelum naik ke kelas Moto2 pada musim berikutnya.

Setelah bergabung dengan tim MT Helmets pada tahun 2024, Garcia meraih dua kemenangan dalam lima putaran awal, yang menempatkannya dalam persaingan perebutan gelar juara sekaligus membuatnya dikaitkan dengan kursi pembalap di MotoGP.

Sergio Garcia, 2024 Moto2 season © Gold and Goose

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Mimpi MotoGP yang pupus menjadi awal dari akhir

Garcia memimpin klasemen Moto2 pada pertengahan musim 2024 dan sempat dikaitkan erat dengan kursi di MotoGP bersama tim Trackhouse Aprilia serta Pramac Yamaha.

Pada akhirnya, ia kalah bersaing dari Ai Ogura dan Jack Miller; paspor Spanyol yang dimilikinya menjadi faktor yang merugikannya.

Setelah finis di posisi keempat pada Grand Prix Inggris - saat peluangnya untuk masuk ke MotoGP tertutup - performa Garcia mengalami penurunan tajam di sisa musim.

Ia tidak pernah lagi finis di posisi lima besar dan akhirnya harus puas menempati peringkat keempat dalam kejuaraan yang dimenangkan oleh Ogura tersebut.

Sergio Garcia

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Mengalami cedera di awal tahun 2025, ia kehilangan posisi sebagai pembalap utama di tengah musim dan hanya tampil sesekali sebagai pembalap pengganti sepanjang sisa tahun tersebut.

Tahun ini, ia mendapatkan kesempatan untuk kembali berkompetisi secara penuh bersama Gresini, tapi ia kesulitan menemukan performa terbaiknya dan mengalami cedera di Australia, yang membuat musim balapnya berakhir lebih cepat.

Dengan demikian, Garcia tidak dapat berlaga di hadapan para penggemar tuan rumah di Valencia akhir pekan ini, dan kini ia telah mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia balap di usia yang baru menginjak 23 tahun.

“Saya pergi dengan hati yang penuh”

Dalam sebuah pernyataan di saluran media sosialnya, Garcia mengatakan bahwa ia mengakhiri karier olahraganya “dengan hati yang penuh” dan menatap masa depan dengan antusias.

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“Tidak pernah mudah untuk mengucapkan selamat tinggal pada sesuatu yang telah menjadi bagian begitu besar dalam hidup Anda,” ujarnya mengawali.

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“Cedera bahu memaksa saya untuk berhenti lebih cepat dari yang diperkirakan, sehingga saya tidak bisa menyelesaikan musim ini dan mengucapkan selamat tinggal kepada Anda semua di Valencia - sesuatu yang sebenarnya sangat ingin saya lakukan.

“Setelah banyak berpikir, bermeditasi dan menghargai semua yang saya alami, saya mengambil keputusan untuk mengakhiri karir olahraga saya.

“Ini merupakan tahun-tahun penuh mimpi, pengorbanan, kegembiraan, momen-momen sulit dan yang paling penting, banyak pembelajaran.

“Saya merasa beruntung telah merasakan semua yang diberikan oleh olahraga ini kepada saya dan telah berbagi jalur ini dengan begitu banyak orang yang luar biasa.

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“Terima kasih kepada keluarga saya, tim pribadi saya, para sponsor, dan semua pihak yang telah mendampingi, terus mendorong, serta memercayai saya di setiap langkah perjalanan ini.

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“Terima kasih juga kepada para penggemar atas kasih sayang tanpa syarat yang kalian berikan; hal itu selalu menjadi bagian yang sangat istimewa dalam perjalanan ini.

“Hari ini satu babak berakhir, namun babak baru pun dimulai dengan semangat yang sama untuk menyongsong apa yang akan datang. Saya melangkah pergi dengan hati yang penuh dan kepuasan karena telah mengejar impian saya hingga tuntas.

“Terima kasih untuk segalanya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.”