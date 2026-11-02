Marc Marquez Tunda Keberangkatan ke Qatar di Tengah Ketidakpastian Balapan

Marc Marquez mengatakan bahwa ia akan bertolak ke Qatar untuk balapan MotoGP yang direncanakan di sana pada “waktu semepet mungkin”.

Marc Marquez in parc ferme after winning the Malaysian MotoGP & setting up a title chance for Qatar.
Marc Marquez in parc ferme after winning the Malaysian MotoGP & setting up a title chance for…
© Gold & Goose

Marc Marquez mengatakan bahwa ia akan bertolak ke Qatar untuk mengikuti balapan MotoGP di Lusail pada “waktu selambat mungkin”.

Marquez memiliki peluang meraih gelar juara di Qatar - yang merupakan balapan ke-20 musim ini - setelah ia memenangkan Grand Prix Malaysia hari ini.

Namun, balapan di Lusail diwarnai kontroversi karena pihak MotoGP bersikeras untuk tetap menggelar balapan di sana, sementara para pembalap berupaya menghindari perjalanan ke kawasan Timur Tengah di tengah konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang telah pecah di kawasan itu sejak akhir Februari, dan akan meningkat lagi dalam waktu dekat.

Setelah balapan di Malaysia, Yamaha mengeluarkan pernyataan bahwa tim dan para pembalapnya tidak akan bertolak ke Qatar untuk mengikuti balapan pekan depan. Menanggapi hal tersebut, MotoGP mengeluarkan pernyataan balasan yang menyebutkan bahwa pabrikan asal Jepang itu dapat dikenai sanksi olahraga karena tidak berpartisipasi dalam perlombaan.

Marc Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Marc Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Mengenai Marquez, ia mengatakan akan bertolak ke Qatar, namun baru akan tiba di saat-saat terakhir - setelah konferensi pers pra-balapan usai - dan hanya akan sampai tepat waktu untuk sesi latihan pertama pada hari Jumat.

“Saya kembali ke Spanyol dan akan tiba di Qatar selambat mungkin, yaitu pada Kamis malam,” ujar Marc Marquez kepada TNT Sports setelah balapan di Qatar.

Komentar Marquez kepada TNT disampaikan sebelum konferensi pers pasca-balapan, di mana ia memilih untuk tidak menjawab pertanyaan langsung mengenai apakah MotoGP sebaiknya tetap digelar di Qatar.

"Saya memilih untuk tidak berkomentar apa pun," ujarnya.

Davide Tardozzi & Marc Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
Davide Tardozzi & Marc Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and…
© Gold & Goose

Marquez bukan satu-satunya pembalap yang tidak langsung bertolak ke Qatar. Saudaranya, Alex Marquez, mengonfirmasi bahwa ia akan absen di Lusail untuk menjalani operasi bahu, sementara Pedro Acosta mengungkapkan kepada TNT Sports bahwa ia akan singgah di Indonesia sebelum melanjutkan perjalanan ke Qatar.

"Saya akan pergi ke Bali, bersantai sejenak, lalu kita lihat bagaimana kelanjutannya," ujar pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu kepada penyiar asal Inggris tersebut.

Team Manager Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, juga berbicara kepada TNT Sports setelah balapan di Malaysia dan menegaskan bahwa semua jaminan yang diminta oleh para pembalap telah dipenuhi.

“Saya tidak khawatir,” ujar Tardozzi setelah Grand Prix Malaysia saat ditanya - sebelum Yamaha merilis pernyataannya  -mengenai situasi di Qatar.

“Saya tahu pihak penyelenggara telah menyampaikan kepada kami bahwa segala sesuatunya di sana aman,” jawab Tardozzi saat ditanya mengenai informasi yang ia ketahui terkait pertemuan para pembalap yang berlangsung pekan ini serta dampaknya terhadap penyelenggaraan di Qatar.

“Apa pun yang diminta oleh para pembalap kepada Dorna maupun Liberty telah dipenuhi oleh Carlos Ezpeleta, yang pergi ke Qatar untuk mengurus semua hal tersebut, dan saat ini kami merasa aman.

“Jadi, kami pergi ke sana karena komunitas Qatar layak mendapatkan balapan ini.”

Davide Tardozzi, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Davide Tardozzi, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Mantan pembalap itu menambahkan bahwa ia tidak mengetahui perincian diskusi di antara para pembalap.

“Kami tidak ingin terlalu banyak membahas hal itu karena kami tidak tahu apa yang didiskusikan oleh para pembalap di antara mereka sendiri; itu adalah percakapan pribadi,” ujarnya. “Pada akhirnya, kami tahu bahwa pergi ke sana itu aman, jadi kami akan tetap berangkat.”

Tardozzi melanjutkan: “Para pembalap terikat kontrak dengan tim, jadi tidak ada relevansinya jika mereka mengajukan pertanyaan kepada pihak penyelenggara.

“Hal itu harus melalui tim, dan pihak penyelenggara perlu memberikan jaminan kepada tim, yang kemudian akan disampaikan kepada para pembalap. Itulah prosedur yang tepat.”

Davide Tardozzi, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Davide Tardozzi, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Brivio: ‘Kami berharap untuk’

Bos tim Trackhouse Aprilia, Davide Brivio, tidak memberikan pernyataan setegas Tardozzi mengenai balapan di Lusail, namun pria asal Italia itu mengatakan bahwa timnya “berkomitmen” untuk bertolak ke Qatar.

“Kami berkomitmen terhadap kejuaraan MotoGP dan balapan-balapan yang ada dalam kalender,” ujarnya.

“Balapan tersebut sudah dikonfirmasi, jadi kami siap untuk pergi ke sana. Seluruh anggota tim kami akan berangkat, dan kami akan hadir dengan persiapan seperti biasanya untuk memenuhi komitmen kami.”

Ai Ogura, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Ai Ogura, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

“Kami berharap bisa menggelar balapan di sana; lintasannya juga fantastis dan selalu menyuguhkan persaingan yang seru. Jadi, ya, begitu saja.

“Kami akan pergi ke sana, lalu menunggu para pembalap tiba.”

Tags:

Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
Trackhouse MotoGP Team
Marc Marquez Tunda Keberangkatan ke Qatar di Tengah Ketidakpastian Balapan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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