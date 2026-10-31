Marc Marquez Tidak Terpengaruh dengan Mundurnya Martin dari GP Malaysia

Marc Marquez menanggapi mundurnya rival perebutan gelar, Jorge Martin, dari MotoGP Malaysia.

Marc Marquez wishes Martin “a fast recovery”, knows he must concentrate
Marc Marquez wishes Martin “a fast recovery”, knows he must concentrate
© Gold and Goose

Marc Marquez tidak ingin terlalu memikirkan dampak mundurnya Jorge Martin dari MotoGP Malaysia terhadap perburuan gelar juara dunia.

Datang ke Sepang dengan cedera pergelangan tangan, Martin berusaha untuk mengikuti akhir pekan Sepang. Namun, pada akhirnya ia mundur setelah latihan terakhir hari Sabtu.

Dengan pembalap Aprilia itu absen, Marc Marquez kini unggul 19 poin usai finis kedua di Sprint Race, dan berpeluang meninggalkan Malaysia dengan keunggulan 44 poin jika berhasil memenangkan Grand Prix di Sepang.

Ditanya reaksinya terhadap berita itu, setelah finis kedua di belakang saudaranya Alex di kualifikasi, Marc berkata di parc fermé:

“Kami berkonsentrasi pada diri kami sendiri, dan kami melakukan yang maksimal, namun hanya Alex yang lebih cepat dari kami.

“Bagi saya itu adalah lap yang sangat bagus.

"Targetnya adalah barisan depan dan mencoba untuk terus maju, mendorong dan melakukan 100% - dan berharap Martin segera pulih.”

Marc Marquez, 2026 Malaysian MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

Tardozzi "bangga" dengan Jorge Martin

Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, mengatakan: "Begitulah balapan, tetapi kami turut prihatin atas apa yang dialami Jorge.

"Secara pribadi, saya sangat bangga karena ia telah berjuang keras untuk meraih poin. Namun pada akhirnya, menurut saya keputusan terbaik adalah menatap balapan berikutnya."

Marc Marquez, Alex Marquez, qualifying, 2026 Malaysian MotoGP.
Marc Marquez, Alex Marquez, qualifying, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

Meski terjatuh pada Sprint hari Sabtu, Marc tetap melihat Alex Marquez sebagai rintangan utamanya meraih 25 poin pada balapa hari Minggu.'s races.

"Jelas sekali Marc mengincar posisi pole, tetapi menurut saya, di lintasan ini - seperti halnya di Barcelona - Alex sangatlah cepat," ujar Tardozzi mengenai sesi kualifikasi.

"Jadi, kami puas dengan posisi start [Marc], namun kami lebih menantikan balapannya karena poin adalah hal yang paling penting."

Alex mengaku menerapkan strategi 'tanpa risiko' saat berada di belakang saudaranya di Phillip Island. Namun, dengan absennya Martin, akankah kini ia merasa leluasa untuk tampil lebih agresif dan coba mengulangi kemenangannya di Sepang tahun lalu?

Setelah Sepang, hanya tersisa tiga putaran lagi, dimulai dari Qatar akhir pekan depan - ajang di mana Martin berharap bisa kembali turun membalap.

The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the cancelled Phillip Island GP.
The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the cancelled Phillip…
© Peter McLaren

Marco Bezzecchi finis ketiga di Sprint Race, dan kini tertinggal 34 poin dari rekan satu timnya di posisi kedua klasemen.

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Marc Marquez
Jorge Martin
MotoGP
Marc Marquez Tidak Terpengaruh dengan Mundurnya Martin dari GP Malaysia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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