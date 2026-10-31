RESMI: Jorge Martin Mundur dari MotoGP Malaysia

Aprilia telah mengonfirmasi bahwa Jorge Martin mengundurkan diri dari ajang MotoGP Malaysia akhir pekan ini, yang menjadi pukulan telak bagi harapannya meraih gelar.

Pembalap asal Spanyol yang tengah mengalami cedera itu melewatkan sebagian besar sesi Jumat sore untuk mengistirahatkan pergelangan tangannya yang patah, lalu kembali turun ke lintasan pada sesi latihan terakhir hari Sabtu.

Namun, setelah menyelesaikan delapan putaran, Martin berjalan keluar dari garasi sebelum sesi berakhir dan tidak kembali untuk Kualifikasi 1.

Kemudian muncul pengumuman resmi: "Jorge Martin akan mengundurkan diri dari sisa rangkaian GP Malaysia untuk melanjutkan pemulihan dari cedera".

Jorge Martin, Marc Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Juara dunia MotoGP 2024 itu mengalami kecelakaan pada Sprint Race Grand Prix Australia akhir pekan lalu, saat tengah bersaing memperebutkan kemenangan melawan rival utamanya dalam perebutan gelar, Marc Marquez.

Martin mengalami patah pergelangan tangan akibat kecelakaan itu dan terpaksa mengundurkan diri dari balapan hari Minggu.

Namun, ia mendapat keberuntungan karena cuaca buruk menyebabkan Grand Prix Australia akhirnya dibatalkan.

Setelah Sprint Race, Marquez unggul 10 poin atas Martin.

Marquez kini berpeluang memperlebar keunggulannya dalam perebutan gelar juara menjadi 47 poin jika ia memenangkan kedua balapan di Sepang akhir pekan ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Hal itu bisa membuatnya selangkah lebih dekat untuk meraih trofi juara, terutama jika Grand Prix Qatar dibatalkan akibat perang di kawasan Teluk.

The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the cancelled Phillip… © Peter McLaren

Jika kedua hal tersebut benar-benar terjadi, Marquez bisa dinobatkan sebagai juara pada putaran kedua terakhir musim ini di Portugal.