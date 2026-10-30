Dua Pembalap Ducati Enggan Terapkan Team-Order untuk Marc Marquez

Dua pembalap MotoGP Ducati telah menyatakan penolakan terhadap penerapan team-order oleh pabrikan asal Bologna tersebut.

Fabio Di Giannantonio and Francesco Bagnaia are against Ducati using team orders in MotoGP.
Fabio Di Giannantonio and Francesco Bagnaia are against Ducati using team orders in MotoGP.
© Gold & Goose

Fabio Di Giannantonio dan Francesco Bagnaia sama-sama menyatakan keberatan terhadap rencana team-order di Ducati untuk membantu Marc Marquez meraih gelar MotoGP kedelapannya.

Juara bertahan Marc Marquez menyongsong MotoGP Malaysia dengan keunggulan 10 poin atas Jorge Martin. Martin sendiri akan berlaga di Sepang dengan kondisi pergelangan tangan yang patah, akibat kecelakaan saat menempati posisi kedua dalam sesi Sprint di Phillip Island akhir pekan lalu.

Dengan demikian, Marquez tentu berada dalam posisi yang menguntungkan. Namun, isu mengenai team-order hampir pasti akan muncul pada periode musim seperti saat ini.

Sebagai contoh, pembalap Aprilia, Raul Fernandez, menyatakan bahwa ia tidak terlalu memikirkan persaingan perebutan gelar juara untuk saat ini, karena ia tengah fokus pada pemulihan dua jarinya yang patah akibat insiden di Indonesia.

Alex Marquez, Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio
Alex Marquez, Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio
© Gold and Goose

 Di Ducati, baik Bagnaia maupun Di Giannantonio memiliki pandangan yang serupa, meskipun mereka tidak memiliki alasan khusus berupa cedera yang bisa dijadikan dalih.

“Saya jelas memikirkan kejuaraan saya,” ujar pembalap VR46 Ducati, Fabio Di Giannantonio, sebagaimana dilaporkan oleh GPOne.

“Saya ingin berupaya meraih hasil maksimal musim ini. Pada akhirnya, saya mengenakan seragam kuning dan berjuang demi kepentingan saya sendiri maupun tim, dengan tujuan mendapatkan hasil terbaik - baik untuk karier saya maupun bagi tim.

“Saat ini, target yang paling realistis, bisa dibilang, adalah posisi keempat. Namun, jangan pernah menutup kemungkinan untuk meraih posisi ketiga.

“Saya tahu ini akan sangat sulit, karena mengalahkan Bezzecchi di balapan-balapan berikutnya akan menjadi tantangan yang berat. 

"Namun, kami terus berjuang untuk itu, dan fokus utama kami adalah berupaya meraih hasil maksimal di setiap lintasan, demi mendapatkan pencapaian terbaik yang bisa diraih pada akhir tahun nanti.”

Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP Australian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP Australian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Demikian pula, rekan setim Marquez, Bagnaia - yang musim depan akan pindah ke Aprilia untuk menjadi rekan setim Marco Bezzecchi - menentang gagasan team-order oleh Ducati.

Bagnaia telah meraih dua gelar juara bersama Ducati, namun ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan keuntungan dari perintah tim, baik pada tahun 2022 maupun 2023.

“Sejujurnya, saya tidak pernah menerimanya dan saya juga tidak pernah memintanya,” ujar pembalap Ducati Lenovo tersebut.

“Saat saya berjuang memperebutkan gelar juara, hal itu tidak diharapkan; oleh karena itu, menurut saya para pembalap seharusnya bebas untuk berlomba demi kepentingan diri mereka sendiri.

“Tentu saja, jika rekan setim Anda sedang berjuang memperebutkan gelar juara, Anda akan berusaha menyalipnya dengan cara sebaik mungkin, tetapi jika Anda memiliki peluang untuk menang, maka Anda harus menang.”

Tags:

Fabio di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing
Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
Marc Marquez
Dua Pembalap Ducati Enggan Terapkan Team-Order untuk Marc Marquez
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Jawaban Samar Marc Marquez soal Team-Order Ducati
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez "30% akan Tetap Balapan" setelah Musim 2028
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Australian MotoGP
MotoGP News
Di Giannantonio Minta MotoGP Pastikan Batas Minimum Tes untuk 2027
Dani Pedrosa, KTM, 2026 Sepang Shakedown test.
MotoGP News
Marc Marquez Tak Ingin Menggunakan Media untuk Hancurkan Rival
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Japanese MotoGP
MotoGP Feature
Sepang 2015: Realita Menyedihkan yang Terus Menghantui Valentino Rossi
Valentino Rossi, Marc Marquez, Sepang 2015
MotoGP News
Terbebani Kekecewaan di KTM, Acosta Tidak Siap Pindah ke Ducati Lebih Awal
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Australian MotoGP

Latest News

MotoGP News
Bezzecchi Tidak Setuju dengan Klaim Ducati Soal Peluang Gelarnya
2m ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Dua Pembalap Ducati Enggan Terapkan Team-Order untuk Marc Marquez
1h ago
Fabio Di Giannantonio, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Meski Cedera, Marc Marquez Tetap Waspadai Kecepatan Martin
9h ago
Marc Marquez, 2026 Malaysian MotoGP.
MotoGP News
Jawaban Samar Marc Marquez soal Team-Order Ducati
13h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Balap dengan Tangan Patah, Martin Belum Mau Menyerah Kejar Gelar
13h ago
Jorge Martin, wrist injury, 2026 Malaysian MotoGP.

More News

MotoGP News
Joan Mir Ungkap Masalah Pengelihatan selama Absen Sakit
14h ago
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2026 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Yamaha Tidak Yakin akan Berpartisipasi di MotoGP Qatar
14h ago
Alex Rins, Qatar.
MotoGP News
Jorge Martin Dinyatakan Fit untuk Balapan di MotoGP Malaysia
21h ago
Jorge Martin.
MotoGP News
Vinales Ungkap Aturan 'Potong Gaji' Jika Terlalu Banyak Absen
29/10/26
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Australian MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez "30% akan Tetap Balapan" setelah Musim 2028
29/10/26
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Australian MotoGP