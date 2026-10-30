Dua Pembalap Ducati Enggan Terapkan Team-Order untuk Marc Marquez

Fabio Di Giannantonio dan Francesco Bagnaia sama-sama menyatakan keberatan terhadap rencana team-order di Ducati untuk membantu Marc Marquez meraih gelar MotoGP kedelapannya.

Juara bertahan Marc Marquez menyongsong MotoGP Malaysia dengan keunggulan 10 poin atas Jorge Martin. Martin sendiri akan berlaga di Sepang dengan kondisi pergelangan tangan yang patah, akibat kecelakaan saat menempati posisi kedua dalam sesi Sprint di Phillip Island akhir pekan lalu.

Dengan demikian, Marquez tentu berada dalam posisi yang menguntungkan. Namun, isu mengenai team-order hampir pasti akan muncul pada periode musim seperti saat ini.

Sebagai contoh, pembalap Aprilia, Raul Fernandez, menyatakan bahwa ia tidak terlalu memikirkan persaingan perebutan gelar juara untuk saat ini, karena ia tengah fokus pada pemulihan dua jarinya yang patah akibat insiden di Indonesia.

Alex Marquez, Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio © Gold and Goose

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Di Ducati, baik Bagnaia maupun Di Giannantonio memiliki pandangan yang serupa, meskipun mereka tidak memiliki alasan khusus berupa cedera yang bisa dijadikan dalih.

“Saya jelas memikirkan kejuaraan saya,” ujar pembalap VR46 Ducati, Fabio Di Giannantonio, sebagaimana dilaporkan oleh GPOne.

“Saya ingin berupaya meraih hasil maksimal musim ini. Pada akhirnya, saya mengenakan seragam kuning dan berjuang demi kepentingan saya sendiri maupun tim, dengan tujuan mendapatkan hasil terbaik - baik untuk karier saya maupun bagi tim.

“Saat ini, target yang paling realistis, bisa dibilang, adalah posisi keempat. Namun, jangan pernah menutup kemungkinan untuk meraih posisi ketiga.

“Saya tahu ini akan sangat sulit, karena mengalahkan Bezzecchi di balapan-balapan berikutnya akan menjadi tantangan yang berat.

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"Namun, kami terus berjuang untuk itu, dan fokus utama kami adalah berupaya meraih hasil maksimal di setiap lintasan, demi mendapatkan pencapaian terbaik yang bisa diraih pada akhir tahun nanti.”

Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP Australian Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Demikian pula, rekan setim Marquez, Bagnaia - yang musim depan akan pindah ke Aprilia untuk menjadi rekan setim Marco Bezzecchi - menentang gagasan team-order oleh Ducati.

Bagnaia telah meraih dua gelar juara bersama Ducati, namun ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan keuntungan dari perintah tim, baik pada tahun 2022 maupun 2023.

“Sejujurnya, saya tidak pernah menerimanya dan saya juga tidak pernah memintanya,” ujar pembalap Ducati Lenovo tersebut.

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“Saat saya berjuang memperebutkan gelar juara, hal itu tidak diharapkan; oleh karena itu, menurut saya para pembalap seharusnya bebas untuk berlomba demi kepentingan diri mereka sendiri.

“Tentu saja, jika rekan setim Anda sedang berjuang memperebutkan gelar juara, Anda akan berusaha menyalipnya dengan cara sebaik mungkin, tetapi jika Anda memiliki peluang untuk menang, maka Anda harus menang.”