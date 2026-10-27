Sepang 2015: Realita Menyedihkan yang Terus Menghantui Valentino Rossi

Artikel ini pertama kali diterbitkan pada 25 Oktober 2025...

Satu hal yang paling mencolok saat menonton ulang MotoGP Malaysia 2015 adalah betapa gugupnya Valentino Rossi di atas motor Yamaha-nya pada lap-lap awal. Sungguh, itu tidak mencerminkan sosok pembalap yang telah mengubah peta persaingan selama tahun-tahun sebelumnya - sosok yang tak terbantahkan sebagai salah satu yang terbaik sepanjang masa (GOAT) di ajang MotoGP.

Tanggal 25 Oktober 2015 menjadi kesempatan pertama bagi Rossi untuk mengamankan gelar juara dunia tahun tersebut, sebuah pencapaian yang belum ia raih lagi sejak 2009. Sejak saat itu, ia sempat mengalami cedera patah kaki pada 2010 yang praktis mengakhiri musimnya, menjalani dua tahun sulit di Ducati, lalu kembali ke Yamaha - tapi bukan lagi sebagai sosok dominan seperti sebelumnya.

Situasi mulai berubah dan tidak lagi menguntungkan Rossi pada akhir tahun 2000-an. Saat ia mengalami kesulitan bersama Ducati, pembalap seperti Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa justru tampil semakin kuat, sementara ancaman baru bernama Marc Marquez muncul di lintasan balap pada tahun 2013.

Di tengah hiruk-pikuk akhir musim 2015 yang penuh ketegangan, sering terlupakan bahwa Rossi sebenarnya menjalani musim yang luar biasa. Ia meraih empat kemenangan, termasuk penampilan memukau dalam kondisi lintasan basah di Silverstone. Sampai putaran ke-13 di Misano, ia selalu naik podium di setiap balapan, dan sepanjang musim itu, ia hanya tiga kali gagal menempati posisi tiga besar - meskipun tetap mampu finis di posisi lima besar.

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Dan itu terjadi saat melawan rekan setimnya di Yamaha, Lorenzo, yang - tanpa diragukan lagi - merupakan pembalap yang lebih cepat di antara keduanya. Setelah mengawali tiga seri pertama dengan lambat, Lorenzo memenangkan empat balapan secara berturut-turut dan mencatatkan total tujuh kemenangan.

Saat memimpin balapan, ia hampir mustahil untuk ditaklukkan. Kalah dari lawan seperti itu, hingga hari ini, sama sekali bukan hal yang memalukan bagi Rossi. Jauh dari itu.

Setelah tahun yang dominan saat meraih gelar juara kedua pada 2014, Marquez harus berjuang menghadapi motor Honda yang tidak bisa mengakomodasi gaya balapnya yang agresif. Ia akhirnya belajar banyak dari musim tersebut, terutama mengenai kapan harus "mengibarkan bendera putih" dalam balapan yang memang tidak mungkin dimenangkan. Fakta bahwa ia tak terkalahkan dalam perebutan gelar juara antara tahun 2016 hingga 2019 merupakan bukti nyata dari pelajaran-pelajaran tersebut.

Rossi dan Marquez sempat terlibat pertarungan sengit di lintasan pada paruh pertama musim 2015. Salah satunya adalah insiden di penghujung Grand Prix Argentina, di mana Rossi - yang melaju lebih cepat berkat kondisi ban yang lebih baik - berhasil menyalip untuk meraih kemenangan.

Kemudian, ada pula drama di tikungan terakhir Sirkuit Assen, saat Rossi memotong chicane terakhir untuk mengamankan kemenangan setelah Marquez mencoba menyodok dari sisi dalam. Kejadian di Assen tersebut membuat Marquez kesal, namun banyak indikasi yang menunjukkan bahwa Rossi justru lebih terusik oleh peristiwa yang terjadi setahun sebelumnya.

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Pada 2014, Marquez diundang ke ranch milik Rossi, VR46. Konon, Marquez datang membawa serta kru pabrikan HRC demi memastikan keunggulan kompetitif atas Rossi. Bisa dibayangkan, apa yang kemudian terjadi di lintasan tersebut pasti membuat pihak manajemen Yamaha maupun Honda sangat geram.

Jalan menuju Sepang 2015 kemungkinan besar bermula dari sana, sebuah insiden yang sebenarnya cukup sepele. Namun, ego adalah manipulator pikiran yang sangat kuat.

Setelah Assen 2015, ketegangan pun mulai memanas. Kemudian tibalah seri Australia - tiga putaran sebelum musim berakhir - yang menjadi awal mula teori konspirasi ala Rossi, sebuah gagasan yang hingga kini masih dipercayai oleh banyak orang, termasuk Rossi sendiri.

Dalam pertarungan sengit memperebutkan posisi terdepan di Grand Prix Australia, terjadi banyak aksi saling salip dan perubahan posisi. Namun, empat putaran menjelang akhir - saat kecepatan Marquez menurun - menjadi sorotan utama dalam pernyataan Rossi.

Temuan ini ia sampaikan pada hari Kamis di Grand Prix Malaysia, hanya berselang beberapa hari kemudian, dalam konferensi pers pra-acara, sementara Marquez tampak kebingungan menyaksikannya.

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Valentino Rossi, Marc Marquez, Sepang 2015 © Gold and Goose

“Menurut saya, tujuan utamanya bukan sekadar memenangkan balapan, melainkan juga membantu Lorenzo melaju jauh dan mencoba mengambil lebih banyak poin dari saya,” ujarnya. “Jadi, menurut saya, sejak di Phillip Island, terlihat sangat jelas bahwa Jorge memiliki pendukung baru, yaitu Marc. Hal ini mengubah banyak hal karena sebenarnya Marc punya potensi untuk melesat sendirian, dan jika itu terjadi, jalannya balapan akan menjadi sangat berbeda.”

Marquez dan Lorenzo menanggapi tuduhan adanya persekongkolan untuk menjegal Rossi dalam perebutan gelar juara dengan tawa setengah hati.

Tidak banyak orang yang benar-benar memahami balap motor memercayai teori konspirasi Rossi terkait insiden di Phillip Island. Apa yang dilihat Rossi - atau apa pun yang ditanamkan ke dalam pikirannya oleh pihak lain - sebenarnya hanyalah upaya Marquez untuk mendinginkan ban depannya demi melakukan dorongan terakhir untuk memimpin balapan, yang pada akhirnya berhasil ia lakukan.

Hal ini bisa dibilang menjadi momen "penampakan ajaib" (seperti melihat sosok religius pada sepotong roti panggang) dalam dunia MotoGP. Namun, bagi mereka yang memang ingin memercayainya, apa yang terjadi di lintasan hanyalah sebuah balapan biasa. Terlebih lagi, mengingat tekanan ban kini menjadi topik yang sering dibahas dalam MotoGP, tindakan Marquez di Australia justru menjadi jauh lebih masuk akal.

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Seandainya masalah itu berhenti sampai di situ dalam konferensi pers tersebut, kemungkinan besar situasinya tidak akan memanas seperti yang terjadi. Namun, Rossi tidak puas hanya dengan satu kali memancing kemarahan sang rival. Belakangan, ia mempertanyakan kekaguman Marquez terhadap dirinya semasa kecil—sebuah pernyataan yang sangat melukai perasaan pembalap asal Spanyol itu.

Akan tetapi, Marquez berhasil membalas. Start yang gugup dari Rossi dalam Grand Prix tersebut membuatnya berada dalam jangkauan Marquez, yang sama sekali tidak memedulikan posisinya dalam perebutan gelar juara, demi memastikan pembalap Yamaha itu menuai apa yang telah ia tabur.

Saat menyaksikan aksi salip-menyalip Marquez dalam duel sengit yang brilian antara keduanya, motor Honda yang ia kendarai melakukan manuver-manuver ekstrem yang - bagi pembalap lain mana pun di lintasan - pasti akan berujung pada kecelakaan di area gravel.

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Pertarungan tersebut membuat Rossi kesal, apalagi ia bisa melihat Pedrosa dan Lorenzo melesat menjauh di depan. Gelar juara memang tidak mungkin diraih hari itu, namun pada hari Kamis di Sepang, Rossi memastikan bahwa ia tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk meraihnya.

Rasa frustrasi Rossi memuncak pada putaran ketujuh. Keduanya melaju berdampingan hingga menjelang tikungan terakhir: Marquez di sisi luar, sementara Rossi di sisi dalam. Rossi mempersempit ruang gerak Marquez - bahkan sempat menoleh ke arah pembalap Honda tersebut - sebelum akhirnya terjadi kontak yang menyebabkan Marquez terjatuh dan tersingkir dari balapan.

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Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai ‘tendangan’ tersebut membuat penonton yang antusias di Sepang terdiam. Honda mengeklaim memiliki data yang membuktikan bahwa Rossi menendang Marquez. Bahkan Marquez sendiri masih meyakini bahwa itulah yang terjadi.

Sejujurnya, hingga saat ini, tidak mungkin - bahkan bisa dianggap sebagai fitnah - untuk menyatakan dengan pasti bahwa Marquez telah ditendang. Memang terlihat ada gerakan menyentak dari kaki kiri Rossi saat Marquez terjatuh, namun Marquez juga tampak jelas menyandarkan tubuhnya ke kaki Rossi.

Belakangan, Rossi mengakui bahwa ia memang sengaja ingin mempersempit ruang gerak Marquez guna menghentikan serangan-serangannya, tetapi ia tidak berniat menyebabkan insiden. Stewards kemudian menjatuhkan tiga poin penalti kepadanya, yang membuat total poin penaltinya musim itu menjadi empat. Berdasarkan sistem poin penalti yang lama, hukuman ini mengharuskannya untuk memulai balapan penutup di Valencia dari posisi paling belakang di grid.

Hal ini justru memperkuat klaim dari kubu Rossi serta basis penggemarnya yang lebih luas bahwa ia memang sengaja dijadikan sasaran. Mereka juga meyakini bahwa Dorna terlibat dalam keseluruhan skenario tersebut. Sayangnya, tidak ada laporan resmi mengenai teori konspirasi tersebut untuk periode ini.

Kenyataannya, Rossi justru merugikan dirinya sendiri. Ia mendapatkan poin penalti pertamanya di Misano karena melaju terlalu lambat saat sesi kualifikasi, tepat di depan rekan setimnya, Lorenzo. Seandainya hal itu tidak terjadi, poin penalti yang ia terima di Sepang tidak akan membawa dampak apa pun.

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Valentino Rossi, Sepang 2015 © Gold and Goose

Gejolak yang terjadi menjelang balapan di Valencia dari semua pihak yang terlibat terasa sangat sengit. Ketegangan di dalam tim Yamaha mencapai titik terburuk setelah Lorenzo berupaya agar Rossi didiskualifikasi dari hasil balapan di Sepang. Pihak Dorna bahkan harus memperingatkan para pembalap lain untuk lebih berhati-hati saat bersaing dengan dua kandidat juara tersebut di Valencia. Para penggemar bahkan sempat meminta para pembalap yang berada di posisi belakang untuk menepi dan memberi jalan bagi Rossi, yang saat itu harus memulai balapan dari posisi ke-26.

Pada akhirnya, Lorenzo memenangkan balapan sekaligus gelar juara dunia. Rossi berjuang hingga finis di posisi keempat, namun ia memang tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk meraih hasil lebih baik, bahkan seandainya ia tidak terkena penalti posisi start.

Perayaan gelar juara yang terasa dingin dari pihak Yamaha membuat Lorenzo merasa terasing, yang pada akhirnya mendorongnya untuk meninggalkan tim tersebut pada tahun 2017 dan bergabung dengan Ducati. Rossi sendiri tidak hadir dalam acara penganugerahan dan tetap bersikukuh bahwa dirinya telah "dirampok". Hingga hari ini, ia belum bisa melupakan kejadian tersebut.

Sistem Stewarding di MotoGP dirombak setelah kejadian tersebut, dengan dibentuknya panel pengawas FIM agar pihak Race Direction dapat kembali fokus pada fungsi utamanya. Sementara itu, Marquez baru saja meraih gelar juara ketujuhnya - enam tahun setelah gelar terakhirnya dan lima tahun setelah ia sempat mengalami masalah cedera serius. Kini, jumlah gelar juara yang ia kumpulkan di semua kelas telah menyamai pencapaian sepanjang karier Rossi.

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Rossi memenangkan Grand Prix terakhirnya pada tahun 2017 dan pensiun pada akhir 2021 untuk beralih sepenuhnya ke ajang balap mobil.

Semakin jauh kita melangkah dari peristiwa Sepang 2015, persepsi publik terhadap Rossi pun tampak kian bergeser. MotoGP terus mendapatkan penggemar baru, dan media sosial saat ini menunjukkan sentimen negatif terhadap Rossi - yang sepenuhnya didasari oleh kejadian 10 tahun silam.

Rossi sendiri tidak banyak membantu memperbaiki citranya dalam hal ini. Saat tampil di siniar (podcast) Andrea Migno tahun lalu, ia berkata, “Belum pernah ada pembalap kelas dunia yang bertarung dalam sebuah balapan dengan tujuan membuat pembalap lain kalah. Belum pernah ada orang yang bermain sekotor itu.”

Rossi telah meraih begitu banyak pencapaian sepanjang kariernya. Statistiknya di lintasan balap bukan hanya sesuatu yang patut dikagumi selamanya, tetapi kiprahnya di luar lintasan dalam membina generasi baru talenta Italia juga telah melahirkan pembalap-pembalap seperti Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi.

Dalam ajang balap mobil, Rossi memiliki kemampuan nyata untuk memenangkan 24 Hours of Le Mans jika ia mampu mempertahankan performanya saat ini. Secara pribadi, Rossi pun cenderung menjalani hidup dengan pandangan yang lebih terbuka dan liberal.

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Namun, ketidakmampuannya untuk berdamai dengan masa lalu terus merusak reputasinya secara permanen. Di saat Marquez tengah melakukan salah satu kebangkitan paling hebat dalam sejarah olahraga, sikap Rossi yang terus mengobarkan perseteruan ini justru membuatnya tampak seperti pria tua yang penuh kepahitan. Padahal, Valentino Rossi jauh lebih hebat daripada itu.

Sepuluh tahun setelah peristiwa Sepang 2015, pertanyaan yang masih terus muncul adalah: sejauh mana ia benar-benar meyakini klaimnya sendiri? Apakah itu sesuatu yang ia percayai dengan tulus, atau justru sebuah pertaruhan yang menjadi bumerang begitu hebat, sehingga ia tidak punya pilihan lain selain tetap bersikukuh pada pendiriannya?

Kemungkinan besar kita tidak akan pernah benar-benar mengetahui jawabannya. Begitu pula alasan mengapa ia melontarkan semua pernyataan tersebut sejak awal. Rossi dikenal piawai memanfaatkan media untuk menyudutkan para rivalnya; Casey Stoner, Max Biaggi, Sete Gibernau, dan Jorge Lorenzo - semuanya bisa menjadi saksi akan hal ini.

Setelah sekian lama, mungkin hanya ada satu kesimpulan yang benar-benar bisa ditarik: tekanan dalam perebutan gelar juara memengaruhi Rossi.

Bagaimanapun, satu-satunya momen sebelum tahun 2015 di mana ia harus berjuang memperebutkan gelar juara MotoGP hingga seri terakhir adalah pada tahun 2006 melawan Nicky Hayden - dan saat itu ia kalah akibat terjatuh di Valencia.

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Mungkin saja, klaim-klaim konspirasi tersebut muncul dari seorang legenda - yang saat itu berusia 36 tahun - yang tengah tenggelam dalam keraguan terhadap dirinya sendiri, karena ia sadar bahwa kesempatan untuk meraih gelar juara dunia MotoGP yang kedelapan kemungkinan besar tidak akan datang lagi.

Bagaimanapun, seiring berjalannya waktu yang kian menjauh dari tanggal 25 Oktober 2015, situasi tampak semakin tidak berpihak ke Rossi. Dan sungguh sangat disayangkan…

Valentino Rossi, Sepang 2015 © Gold and Goose

Diterjemahkan dan disunting oleh Editor Crash.net Indonesia, Derry Munikartono.