Mick Doohan Menunjuk Satu Aspek Pendukung Balapan MotoGP Adelaide

Balapan MotoGP baru di Adelaide telah memicu kontroversi sejak diumumkan, tapi juara dunia lima kali Mick Doohan memberikan tanggapan positif terhadap venue yang akan memulai debutnya pada tahun 2027.

Rekor Doohan di Phillip Island tidak begitu dominan. Saat MotoGP digelar di Eastern Creek, ia meraih dua kemenangan dan empat podium. Sebaliknya, di Phillip Island, Doohan hanya meraih satu kemenangan - pada 1998 - finis kedelapan pada 1989, dan gagal menyelesaikan balapan pada tahun 1997.

Tapi, pembalap Australia itu tetap mendapatkan kehormatan dengan namanya diabadikan - tikungan pertama yang menantang - sebagai pengakuan atas pencapaian luar biasanya di kelas utama; 54 kemenangan dan lima gelar juara dunia, sebelum cedera mengakhiri kariernya lebih cepat

Dihapusnya Phillip Island dari kalender MotoGP 2027 telah memicu kontroversi dari berbagai sudut pandang. Sebagai contoh, penggemar fanatik merasa kecewa karena kejuaraan meninggalkan sirkuit ikonik demi perlombaan di dalam kota yang lebih menguntungkan secara komersial.

Sementara itu, sebagian warga Adelaide menentang rencana pemerintah negara bagian Australia Selatan untuk menebang 400 pohon di kawasan taman kota demi membangun lintasan balap.

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Mick Doohan, 1997 500cc Australian Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Salah satu faktor yang mendasari kepindahan tersebut adalah lokasi balapan di Adelaide jauh lebih mudah dijangkau dibandingkan Phillip Island, yang biasanya hanya menarik kurang dari 100.000 fans selama akhir pekan balapan dan kurang dari 50.000 penggemar pada hari perlombaan.

Dengan membuat Grand Prix Australia lebih mudah diakses oleh para penggemar, secara teoretis jumlah penonton akan meningkat, yang berarti akan ada lebih banyak pengeluaran di lokasi acara: penggemar membeli tiket untuk hadir, serta membeli cendera mata, makanan, dan minuman selama berada di sana.

Menurut Doohan, aksesibilitas inilah yang menjadi nilai positif utama dari ajang tersebut.

“Adelaide akan menjadi ajang yang luar biasa secara keseluruhan,” ujar Mick Doohan kepada MotoGP.com. “Para pengunjung bisa langsung terbang ke sana, menuju hotel maupun sirkuit, dan larut dalam suasana di mana ajang tersebut menjadi bagian dari kota itu sendiri.”

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Mick Doohan

Ia menambahkan: “Tidak diragukan lagi bahwa ajang ini akan membantu menarik generasi penggemar baru, sekaligus membuat kejuaraan tersebut lebih mudah diakses daripada sebelumnya.

“Bagi kota ini, dampaknya akan luar biasa. Setiap kali mereka menggelar sebuah acara, seluruh kota dan negara bagian akan memberikan dukungan penuh untuk menjadikannya peristiwa yang sungguh istimewa.”