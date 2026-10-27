Ditinggal MotoGP, Raul Fernandez Anggap Hujan 'Tangisan' dari Phillip Island

Raul Fernandez mempercayai bahwa hujan deras di Phillip Island memiliki makna yang lebih dalam.

Raul Fernandez thinks the rain at Phillip Island was a sign
Raul Fernandez thinks the rain at Phillip Island was a sign
© Gold and Goose

Hujan deras yang membatalkan Grand Prix Australia adalah pertanda alam bahwa Phillip Island menangisi kepergian MotoGP, menurut Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia.

Grand Prix Australia hari Minggu lalu terpaksa dibatalkan karena hujan deras menyebabkan masalah jarak pandang, yang membuat helikopter medis tidak dapat terbang dengan aman.

Ini berarti Raul Fernandez akan tercatat dalam sejarah sebagai pemenang terakhir Grand Prix Australia di Phillip Island, menyusul kemenangannya pada tahun 2025, sebelum ajang tersebut dipindahkan ke Adelaide tahun depan.

Fernandez pada dasarnya akan melewatkan balapan ini, karena ia telah mengundurkan diri akibat cedera jari yang dialaminya beberapa minggu lalu di Indonesia.

Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2026 Australian MotoGP
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2026 Australian MotoGP
© Gold and Goose

“Phillip Island pantas mendapat penutup yang megah”

Para pembalap menyelesaikan satu parade lap di belakang Safety Car sebagai bentuk penghormatan terhadap fans, tapi Fernandez merasa Phillip Island layak mendapatkan perpisahan yang lebih baik.

Dalam perbincangan dengan DAZN, ia juga berpendapat bahwa hujan tersebut memiliki makna simbolis.

“Terlepas dari apakah hal itu menguntungkan saya atau tidak, sejujurnya, bagi saya pribadi, berada di Sepang terasa berat,” ujarnya.

“Kenyataannya, menurut saya Australia - dengan lintasan yang luar biasa ini - layak menjadi tuan rumah balapan dan grand finale.”

Pedro Acosta ahead of Iker Lecuona, 2026 MotoGP Australian Grand Prix, parade lap. Credit: Gold and Goose.
Pedro Acosta ahead of Iker Lecuona, 2026 MotoGP Australian Grand Prix, parade lap. Credit:…
© Gold & Goose

“Namun, saya benar-benar percaya pada pertanda, dan menurut saya ini adalah semacam pertanda agar kami kembali ke lintasan yang indah ini di masa depan.

“Rasanya seolah lintasan ini sedang menangis, memohon agar kami tidak pergi.”

“Saya benar-benar tidak bisa melakukannya”

Fernandez menahan rasa sakit akibat cedera tangan saat berlaga di Mandalika dan berhasil finis di posisi kedua dalam Grand Prix Indonesia.

Namun, karakteristik sirkuit Phillip Island yang cepat dan mengalir ternyata memberikan beban yang lebih berat baginya daripada yang ia perkirakan.

Setelah menempati posisi keenam di grid dalam kondisi lintasan basah, Fernandez memutuskan untuk tidak mengikuti sesi sprint karena cedera yang dialaminya, dan pada akhirnya juga mengundurkan diri dari balapan Grand Prix.

“Saya harus benar-benar menyesuaikan gaya membalap saya,” tambahnya. “Namun, di lintasan seperti ini, situasinya bukan lagi sekadar soal cara membalap.

“Ini lebih kepada bagaimana mengendalikan perubahan arah, dan saya tidak mampu melakukannya. Itulah alasan utamanya.”

Aprilia mungkin akan menghadapi Grand Prix Malaysia dengan hanya 50% dari line-up pembalapnya, karena Jorge Martin masih diragukan menyusul cedera pergelangan tangan yang dialaminya.

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Raul Fernandez
Trackhouse MotoGP Team
Ditinggal MotoGP, Raul Fernandez Anggap Hujan 'Tangisan' dari Phillip Island
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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