Aprilia Minta Maaf ke Martin untuk Kesalahan Tekanan Ban Sprint Race

Perjalanan penuh lika-liku Aprilia dalam mengejar gelar juara MotoGP mencapai tingkat baru di Mandalika.

Berharap dapat meraih keuntungan maksimal di sirkuit tempat motor RS-GP memiliki keunggulan nyata atas rival perebutan gelar, Marc Marquez, Sprint Race hari Sabtu justru berakhir dengan kemenangan bagi pembalap Ducati tersebut, yang sekaligus membuatnya mengambil alih posisi puncak Kejuaraan Dunia.

Dua pembalap Aprilia yang memulai balapan dari barisan depan, Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi, terlibat insiden di Tikungan 1, sementara Jorge Martin terpaksa merelakan posisi memimpin yang cukup aman kepada Marquez akibat kekhawatiran terkait tekanan ban.

Sebuah kesalahan di fase akhir balapan membuat Martin turun ke posisi keempat, yang memungkinkan Marquez untuk memimpin perolehan poin untuk pertama kalinya musim ini.

Marc Marquez leads Sprint, Jorge Martin runs wide, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Akan tetapi, Grand Prix hari Minggu mencatatkan sejarah dengan menempatkan empat pembalap Aprilia di posisi empat teratas.

Bezzecchi meraih kemenangan Grand Prix pertamanya sejak di Mugello pada bulan Mei, mengungguli Fernandez yang tengah mengalami cedera, sementara Martin kembali memimpin klasemen setelah finis di posisi ketiga, di depan Ai Ogura.

"Kesalahan serius"

“Sekali lagi, Aprilia menghadirkan drama yang intens, baik dalam sisi positif maupun negatif,” ujar CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, pada hari Minggu.

“Hari Sabtu dimulai dengan cara terbaik melalui raihan pole dari Raul Fernández, namun Sprint Race justru diwarnai oleh kesalahan di tikungan pertama serta kekeliruan serius terkait tekanan ban depan motor Jorge - hal yang membuat kami harus menyampaikan permintaan maaf kepadanya.

“Setidaknya, penampilan luar biasa Ai yang berhasil menyalip banyak pembalap [hingga finis di posisi kedua] mampu menyelamatkan situasi."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

"Hari untuk diingat"

“Di sisi lain, hari Minggu ini menjadi momen yang patut dikenang, dengan empat motor RS-GP berhasil menempati posisi empat besar untuk pertama kalinya.

“Kami sadar persaingan akan tetap sengit hingga akhir, namun sebagaimana kami tidak patah semangat saat keadaan memburuk, kami pun tidak lantas terlena saat segalanya berjalan dengan baik.

“Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh tim di Noale atas komitmen dan dedikasi mereka, yang terbukti sangat berharga di sepanjang musim yang penuh persaingan ketat ini.”

Meskipun Aprilia memiliki keunggulan di Mandalika, Martin meninggalkan Indonesia dengan selisih dua poin atas Marquez - yang pada hari Minggu hanya finis di posisi keenam - sama seperti saat ia mengawali akhir pekan tersebut.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Bezzecchi kini sedikit lebih dekat ke posisi puncak; ia menempati peringkat ketiga dengan selisih 46 poin dari Martin, sementara masih ada lima putaran tersisa yang memperebutkan total 185 poin.