Ducati Yakin Aprilia akan Menerapkan Team-Order untuk Bantu Martin

Team Manager Ducati, Davide Tardozzi, "tidak ragu" bahwa Aprilia akan menerapkan team order untuk mendukung upaya Jorge Martin dalam perebutan gelar juara MotoGP "cepat atau lambat".

Pertarungan gelar MotoGP 2026 akan menjadi ajang duel antara dua pabrikan Italia - Ducati dan Aprilia - setelah Marc Marquez hanya terpaut dua poin dari Jorge Martin putaran Indonesia - dan Tardozzi menganggap bahwa keputusan team-order dari rival Noale mereka terasa masuk akal.

Marquez dan Ducati secara mengejutkan mengungguli Aprilia yang dominan di Mandalika, memanfaatkan insiden di Tikungan 1 antara Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez serta masalah tekanan ban yang dialami pemimpin balapan, Martin, untuk memenangi Sprint Race hari Sabtu.

Hasil ini membawa Marquez memuncaki klasemen kejuaraan untuk kedua kalinya musim ini.

Marc Marquez wins Sprint, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

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Namun, Aprilia bangkit dengan pencapaian menyapu bersih empat posisi teratas untuk pertama kalinya di ajang Grand Prix, sementara Marquez hanya mampu finis di posisi keenam.

Akan tetapi, situasinya bisa saja jauh lebih buruk bagi Ducati, mengingat Martin hanya finis di posisi ketiga di belakang Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez.

"Datang dengan selisih dua poin di belakang Martin dan tetap tertinggal dua poin saat meninggalkan balapan merupakan sebuah keberhasilan bagi kami," ujar Tardozzi kepada Sky Italia.

“Masalah sebenarnya adalah Aprilia terbukti jauh lebih unggul, terutama di sini.

“Jika kami mampu mengimbangi mereka [di balapan berikutnya] di Australia, menurut saya peluang untuk meraih gelar juara dunia masih bisa diupayakan.”

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MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders). © Peter McLaren

Team-order Aprilia "keputusan logis"

Aprilia mengisyaratkan bahwa team-order tidak akan diberlakukan selama para pembalapnya secara matematis masih dalam persaingan perebutan gelar.

Tardozzi yakin hal itu akan terjadi, dan - mengingat pengalamannya saat Ducati mengeluarkan instruksi 'Mapping 8' kepada Jorge Lorenzo dalam perebutan gelar juara tahun 2017 - ia mengakui bahwa dirinya pun akan melakukan hal yang sama.

"Saya tidak ragu bahwa cepat atau lambat Aprilia akan mengeluarkan *team order*; menurut saya itu langkah yang tepat dan logis, dan saya pun akan melakukannya," ujar Tardozzi.

Hanya delapan pembalap teratas yang secara matematis masih dalam persaingan perebutan gelar juara setelah balapan di Mandalika.

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Jika Ducati menerapkan pendekatan yang sama seperti Aprilia, mereka sudah memiliki tiga pembalap - Pecco Bagnaia, Fermin Aldeguer, dan Franco Morbidelli - yang secara matematis sudah tersingkir dari persaingan gelar, sehingga mereka bisa diminta untuk membantu Marquez jika situasi memungkinkan.

Namun, rekan setim Marquez di tim pabrikan, Bagnaia, belum pernah naik podium sejak jeda musim panas; Morbidelli jarang menembus posisi sepuluh besar; dan sesama pembalap pengguna motor GP25, Aldeguer, mengalami patah tulang pada tangan kanannya hari Minggu lalu.

Sementara itu, keempat pembalap Aprilia masih berada dalam jangkauan total 185 poin yang tersedia pada lima seri terakhir. Angka maksimal tersebut akan turun menjadi 148 poin setelah seri Phillip Island, lalu menjadi 111 poin setelah Sepang.

Saat ini, Fernandez adalah pembalap yang paling mendekati batas eliminasi matematis, tertinggal 119 poin dari Martin. Sementara rekan setimnya di Trackhouse, Ai Ogura, tertinggal 96 poin, dan Bezzecchi berada di posisi ketiga klasemen umum dengan selisih 46 poin.

Ada anggapan bahwa seandainya kondisi ini berlangsung lebih jauh di penghujung musim, Fernandez - yang membalap dengan cedera pada hari Minggu dan tak bisa membendung Bezzecchi - kemungkinan akan diminta untuk memberikan posisi kedua kepada Martin.

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Namun, hal itu akan merugikan posisi kejuaraannya sendiri sekaligus mengurangi perolehan poin tim Trackhouse.

Situasi terkait instruksi tim ini menjadi lebih pelik karena, meskipun Fernandez dan Bezzecchi sama-sama akan tetap bersama Aprilia pada tahun 2027, Martin dan Ogura justru akan pindah ke Yamaha.