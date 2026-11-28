Marco Bezzecchi mendominasi Sprint Race terakhir di era 1000cc yang sempat tertunda di Valencia pada hari Sabtu, mengungguli rekan satu timnya, Jorge Martin, yang melengkapi posisi satu-dua bagi tim pabrikan Aprilia.

Dengan hasil ini, Bezzecchi berhasil merebut posisi kedua dalam kejuaraan dunia dari tangan Martin jelang Grand Prix penutup musim pada hari Minggu. Enea Bastianini secara mengejutkan finis di posisi ketiga dalam balapan Sprint tersebut untuk tim Tech3 KTM.

Marc Marquez terbakar, dihukum penalti long-lap

Sprint Race di Valencia seharusnya berlangsung selama 13 putaran, namun dikurangi menjadi 12 putaran setelah prosedur start terpaksa dibatalkan akibat masalah teknis pada lampu start.

Saat prosedur start dibatalkan, motor Ducati milik juara dunia bertahan Marc Marquez mengalami kebakaran, yang memaksanya untuk beralih ke motor cadangan guna mengikuti start ulang.

Namun, tindakan ini berujung pada penalti double long-lap karena para pembalap tidak diperbolehkan meninggalkan posisi di grid untuk mengganti motor dengan alasan apa pun.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Marquez berada di posisi ketiga di belakang Bezzecchi dan Martin saat ia menjalani penalti long-lap, yang membuatnya turun ke posisi kedelapan, lalu melorot ke posisi ke-14 setelah menjalani penalti kedua, dan akhirnya finis di posisi ke-13.

Penalti tersebut juga menjadi pukulan telak bagi harapan Ducati untuk menyalip Aprilia dalam perebutan gelar juara konstruktor, dengan Fabio di Giannantonio menjadi pembalap Ducati (Desmosedici) dengan posisi terbaik, yakni finis di urutan kelima.

Show Instagram Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Pedro Acosta menempati posisi ketujuh dengan motor KTM pabrikan, mengungguli rekan setimnya, Brad Binder dan Pol Espargaro.

Marquez akhirnya finis di posisi ke-13 setelah pembalap tim Gresini, Fermin Aldeguer, terjatuh di Tikungan 8 saat balapan menyisakan tiga putaran.

Fernandez terjatuh pada putaran kedua, namun berhasil bangkit kembali dan menyelesaikan balapan di posisi terakhir.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

MotoGP Valencia 2026 - Ricardo Tormo - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laps/Gap 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 12 Laps 2 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +2.924s 3 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +3.759s 4 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +3.946s 5 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +5.062s 6 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +5.375s 7 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +8.030s 8 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +9.404s 9 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +10.664s 10 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +11.365s 11 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +11.959s 12 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +12.534s 13 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +12.697s 14 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +13.081s 15 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +13.210s 16 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +15.026s 17 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +15.158s 18 Iker Lecuona SPA Ducati Lenovo (GP26) +15.401s 19 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +18.456s 20 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +22.645s 21 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +22.753s Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) DNF

* Rookie