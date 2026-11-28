MotoGP Valencia 2026: Bezzecchi Menangi Sprint, Motor Marc Marquez Terbakar
Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-22 dan terakhir musim.
Marco Bezzecchi mendominasi Sprint Race terakhir di era 1000cc yang sempat tertunda di Valencia pada hari Sabtu, mengungguli rekan satu timnya, Jorge Martin, yang melengkapi posisi satu-dua bagi tim pabrikan Aprilia.
Dengan hasil ini, Bezzecchi berhasil merebut posisi kedua dalam kejuaraan dunia dari tangan Martin jelang Grand Prix penutup musim pada hari Minggu. Enea Bastianini secara mengejutkan finis di posisi ketiga dalam balapan Sprint tersebut untuk tim Tech3 KTM.
Marc Marquez terbakar, dihukum penalti long-lap
Sprint Race di Valencia seharusnya berlangsung selama 13 putaran, namun dikurangi menjadi 12 putaran setelah prosedur start terpaksa dibatalkan akibat masalah teknis pada lampu start.
Saat prosedur start dibatalkan, motor Ducati milik juara dunia bertahan Marc Marquez mengalami kebakaran, yang memaksanya untuk beralih ke motor cadangan guna mengikuti start ulang.
Namun, tindakan ini berujung pada penalti double long-lap karena para pembalap tidak diperbolehkan meninggalkan posisi di grid untuk mengganti motor dengan alasan apa pun.
Marquez berada di posisi ketiga di belakang Bezzecchi dan Martin saat ia menjalani penalti long-lap, yang membuatnya turun ke posisi kedelapan, lalu melorot ke posisi ke-14 setelah menjalani penalti kedua, dan akhirnya finis di posisi ke-13.
Penalti tersebut juga menjadi pukulan telak bagi harapan Ducati untuk menyalip Aprilia dalam perebutan gelar juara konstruktor, dengan Fabio di Giannantonio menjadi pembalap Ducati (Desmosedici) dengan posisi terbaik, yakni finis di urutan kelima.
Pedro Acosta menempati posisi ketujuh dengan motor KTM pabrikan, mengungguli rekan setimnya, Brad Binder dan Pol Espargaro.
Marquez akhirnya finis di posisi ke-13 setelah pembalap tim Gresini, Fermin Aldeguer, terjatuh di Tikungan 8 saat balapan menyisakan tiga putaran.
Fernandez terjatuh pada putaran kedua, namun berhasil bangkit kembali dan menyelesaikan balapan di posisi terakhir.
MotoGP Valencia 2026 - Ricardo Tormo - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laps/Gap
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|12 Laps
|2
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+2.924s
|3
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+3.759s
|4
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+3.946s
|5
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+5.062s
|6
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+5.375s
|7
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+8.030s
|8
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+9.404s
|9
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+10.664s
|10
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+11.365s
|11
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+11.959s
|12
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+12.534s
|13
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+12.697s
|14
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+13.081s
|15
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+13.210s
|16
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+15.026s
|17
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+15.158s
|18
|Iker Lecuona
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+15.401s
|19
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+18.456s
|20
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+22.645s
|21
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+22.753s
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|DNF
* Rookie