Setelah memberikan kesempatan kepada Marc Marquez untuk menyampaikan pernyataan pertamanya terkait keputusan pensiun dari MotoGP, Team Manager Ducati, Davide Tardozzi, tampil di depan kamera pada awal sesi latihan Jumat sore untuk seri penutup di Valencia.

Seminggu sebelumnya, di Portimao, Tardozzi sempat membantah kemungkinan Marquez akan pensiun, menyusul jawaban yang menggantung dari bintang asal Spanyol tersebut dalam konferensi pers sebelum acara dimulai.

Berbicara setelah sesi latihan pagi, Marquez - yang mengumumkan pensiunnya melalui tulisan pada sejumlah kartu tepat sebelum FP1 - mengungkapkan bahwa ia telah mengambil keputusan tersebut sejak putaran Jepang pada awal Oktober.

Namun, karena ingin fokus sepenuhnya untuk meraih gelar juara MotoGP kedelapan - yang akan menyamai rekor yang ada - ia hanya memberitahu adiknya, Alex, sementara pihak Ducati baru mengetahuinya kemarin.

Marc Marquez, 2026 Valencia MotoGP. © Gold and Goose

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"Itu cukup mengejutkan"

“Orang pertama yang ia beri tahu [di Ducati] adalah Gigi, kemudian Gigi menyampaikannya kepada kami, lalu kepada Marc,” ujar Tardozzi kepada reporter pit-lane MotoGP, Jack Appleyard.

“Itu cukup mengejutkan, tetapi pada akhirnya kami berkata, ‘Orang ini - bukan sekadar pembalap ini, melainkan orang ini - telah mengambil keputusan untuk hidupnya’. Kami sangat memahami apa yang ia lakukan sepanjang tahun ini, karena kami tahu betul bagaimana kondisi [fisik]-nya.

“Kami tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang luar biasa, karena memenangkan gelar juara tahun ini adalah pencapaian yang hanya bisa diraih oleh Marc dalam kondisinya saat itu. Dan pada akhirnya, sebagai teman Marc, kami harus mengatakan bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat.

“Sayang sekali, sungguh disayangkan ada kabar seperti ini di bulan November, namun pada akhirnya kita harus memahami bahwa ini adalah keputusan terbaik baginya.”

Marc Marquez, 2026 Valencia MotoGP. © Gold and Goose

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Selain menjalani operasi ketujuh pada lengan dan bahu kanannya yang melemah pada bulan Mei, Marquez mengungkapkan bahwa ia juga sempat mengalami dua episode diplopia lagi.

“Rasa takut” akan terulangnya kondisi tersebut menjadi salah satu faktor di balik keputusannya untuk pensiun, sekaligus mendorongnya untuk meminimalkan risiko saat ia berupaya mengejar para pembalap tim pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, sepanjang paruh kedua musim.

“Mengetahui hal-hal tersebut adalah alasan mengapa saya mengatakan dia adalah pembalap yang luar biasa. Karena di tengah berbagai masalah yang dihadapinya, pencapaiannya di paruh kedua musim ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang juara sepertinya - dia adalah juara untuk seluruh era dunia balap motor,” ujar Tardozzi.

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Namun, keputusan Marquez membuat Ducati harus mengisi satu kursi di tim pabrikan, hanya beberapa hari sebelum era baru 850cc/Pirelli dimulai dengan sesi uji coba resmi di Valencia pada hari Selasa.

“Saya belum bisa menjawab pertanyaan ini karena segalanya masih dalam tahap diskusi. Namun, Gigi dan Claudio Domenicali - yang akan tiba di sini besok - akan duduk bersama untuk meninjau beberapa opsi, dan kami akan segera mengambil keputusan,” ujar Tardozzi.

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Saat didesak mengenai apakah Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega menjadi kandidat utama, Tardozzi menjawab:

“Kami tetap terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Mohon maaf, kami tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut karena kami belum ingin menyebutkan nama siapa pun; segala kemungkinan masih bisa terjadi.”